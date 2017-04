Hinrichtungsnotstand führt zu Hinrichtungsmarathon

Schöner Sterben: Die US-Amerikaner sind nicht nur für Disney-Land und virtuelle Abenteuer gut. Sogar wenn es beim Verrecken um die harte Nummer geht, sind die US-Herrschaften äußerst penibel. Besonders wenn es um das jahrzehntelang geplante Ableben ihrer Todeskandidaten geht. Da darf und wird es nicht an der nötigen Akkuratesse beim Abspritzen der Delinquenten fehlen. So führt ein Rekord zwangsläufig zum nächsten. Arkansas will aus der Not heraus einen neuen Hinrichtungsrekord aufstellen … acht Einschläferungen in zehn Tagen.

Hintergrund des Problems ist das Verfallsdatum auf den noch vorrätigen Giftspritzen. Die laufen demnächst ab und eine Verlängerung der Gewähr mögen die Hersteller nicht geben. Verständlich, dass man die schon noch gerne nutzen möchte, bevor dieses unabänderliche Datum überschritten wird. Hier mehr dazu: Haltbarkeitsdatum läuft ab ♦️ Weil Mittel für Giftspritze abläuft: Arkansas plant 8 Hinrichtungen in 10 Tagen … [BZ]. Grund dafür sind nicht etwa die enormen Kosten von weit unter 100 Dollar pro Spritze! Nein, es sind etwaige Regressansprüche, die sich ergeben, sofern den Todeskandidaten beim Totspritzen mit abgelaufenen Chemikalien irgendein körperlicher Schaden widerfährt. Das kann ziemlich teuer werden, auch wenn es im ersten Moment nach einer reinen Formalität aussieht. Solchen Risiken muss sich ein US-Bundesstaat gar nicht erst aussetzen.

Ein lähmender Umstand kommt hinzu. Auf die paar hundert Dollar, die die EU-Totspritzmittelchen kosten, kommt es wohl gar nicht so sehr an. Bedauerlicherweise stammen die guten Totmacher aus der EU, sind patentrechtlich geschützt und dürfen deshalb nicht einfach nachgebaut werden. Diesseits des Teiches haben die Chemieriesen aber keinen Bock mehr darauf, ihre Qäulitätsprodukte auch nur ansatzweise mit verpfuschten US-amerikanischen Hinrichtungskünsten in Verbindung bringen zu lassen. Dazu sind die Umsätze in diesem Segment einfach zu miserabel. Die wiegen den entstehenden Image-Schaden bei weitem nicht auf. Stimmte der Profit, wäre das alles sicher keine Hürde. Man weigert sich jetzt diese Mittel für den beabsichtigten Zweck nachzuliefern Pharma-Konzern Pfizer blockiert Hinrichtungen per Giftspritze … [Tagesspiegel].

Risiken und Nebenwirkungen

Was da noch so alles schief gehen kann, darüber berichteten wir bereits vor Jahren an dieser Stelle: Hinrichtung von J. Clark um 3 Stunden verschoben. Spätestens jetzt wird jeder Leser das nötige Verständnis für die entstandene Situation aufbringen. Wie überhaupt so ein Hinrichtungsnotstand in den USA entstehen kann. Natürlich regt sich einiges an Widerstand gegen den beabsichtigten Hinrichtungsmarathon. Aber gerade für die USA gilt: “Recht muss Recht bleiben“, außer es geht ums Völkerrecht, das kann man international schon mal durch US-Faustrecht ersetzen.

Bei der Hinrichtung der eigenen Brut sind jedoch alle notwendigen Regularien und Normen streng zu beachten. Da kann man sich nicht so flexibel geben wie beispielsweise die Chinesen. Bei denen geht es nahtlos von der korrekt betäubten Ausweidung mit Todesfolge für den kommerziellen Organbedarf, hin zum Hängen oder Erschießen von nicht mehr weiter verwertbaren Todeskandidaten. Genau diese Leichtigkeit des Seins fehlt den USA vollständig aber sorgt dennoch für allerhand Tumult in den Todestrakten des Landes.

Bei vielen Todeskandidaten will so gar keine rechte Lust auf das Gift aufkommen. Zu groß die Sorge, dass es Leid verursachen kann. Aber trotz des nunmehr beabsichtigten Hinrichtungsmarathons müssen sich die USA keine Sorge um ihre Gefangenenrate machen. Sie werden trotz der acht nun Hinzurichtenden, mit ihren rund 2,4 Millionen verbleibenden Inhaftieren, die größte Gefängnispopulation dieses Planeten behalten. Diesen Weltmeistertitel wird ihnen niemand so leicht streitig machen können.