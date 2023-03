Gleichgeschaltete Medienlandschaft, Politik und Politkabarett

Es ist ein Grauen zu beobachten wie die Mainstream-Medien sich wie abgesprochen mit dem herrschenden politischen Narrativ gleichgeschaltet haben. Seit Corona und dem Ukrainekrieg kann man geradezu eine fanatische Hineinsteigerung in Haßreden und Diffamierungen beobachten, Andersdenkende und Kritiker der vorgefaßten Weltbilder zu denunzieren und ohne jegliche Beweisführung abzuurteilen. Pazifisten mutierten zu ideologischen Bellizisten, wobei die Olivgrünen das lebende und übelste Beispiel dafür darstellen.

Besonders abschreckend ist in diesem Zusammenhang auch die Rolle, die die Öffentlich-Rechtlichen dabei spielen. Sie bilden die Speerspitze einer neuen pervertierten Moral und Werteverdrehung. Die tägliche 24-Stunden-Propaganda im TV ist nicht mehr erträglich. Die Nachrichten sind vollgespickt mit Fakes, Halblügen, Über- und Untertreibungen und nicht zuletzt mit Auslassen von relevanten Fakten. Die Talkshows haben sich zu Hetzplattformen entwickelt gegen alles und jeden, der es noch wagt, dem notorischen Rechthabern zu widerspechen. Die Studiogäste werden entsprechen ausgewählt, denen man dann ein Opfer zum Fraß hinwirft. Lanz, Maischberger und Klamroth (Hart aber Unfair) sind dabei die Publikumsrenner. Die Talkmaster sind parteiisch und haben vergessen, daß sie Moderatoren sind, die jeder Seite auf die Finger klopfen sollten, falls sie Widersprüche entdecken.

Politik-Landschaft

Ich möchte meine Aussage hinsichtlich der Ausprägung der real existierenden Parteienlandschaft noch etwas differenzieren. Außerhalb der Mitte outet sich vielleicht noch manche Partei oder Flügel aus als wertekonservativ – rechtsaußen oder radikal ist keine Option mehr. Für mich persönlich sind auch linke Parteien ausgestorben und nur noch Museum zu bestaunen. Genau besehen ist selbst die Verortung in der Mitte für die meisten Parteien und Mitglieder obsolet, denn Bellizisten und Kriegshetzer haben in der politischen Mitte überhaupt nichts zu suchen: Sie gehören in die Hölle. Ich selbst bin keiner Partei zuzuordnen – und Schubladen akzeptiere ich ohnehin nicht.

Analog der Unterscheidung zwischen „arm oder reich“ lasse ich noch „unten oder oben“ gelten. Deshalb sind für mich nur noch gesellschaftliche und individuelle Interessen maßgebend, die keine Ideologien oder Bereicherungen bedienen. Jenseits des Kriteriums „Menschlichkeit“ sehe ich keine Alternativen! Politiker und Parteien, die Krieg über Frieden und Wirtschaftssanktionen über humanitäre Hilfe stellen, leisten Beihilfe zum Massenmord. Sie gehören abgeurteilt!

Politisches Kabarett unter der Gürtellinie

Noch ein Exempel aus der konzertierten Verleumdungsaktion: Die politischen Kabarett-Sendungen. Früher war ich mal begeisterter Zuschauer von wahren Kabarettisten, die ihrem Namen noch alle Ehre gemacht haben. Die Zeiten sind lange vorbei, denn die Aufrechten, die ich meine, sind entweder tot, haben aufgegeben oder sind umgefallen. Die meisten sind eingeknickt und haben sich der allgemeinen Gleichschaltung angeschlossen. Sie stellen eine Schande für die Zunft dar. Auf Anhieb sind nur wenige in Erinnerung geblieben, die mir noch nicht unangenehm aufgefallen sind und Rückgrat bewiesen haben: Helmut Schleich (ausgerechnet vom BR), Mathias Richling. Lisa Fitz oder Uwe Steimle. Dieter Hildebrandt dreht sich sicherlich bereits in seinem Grab herum, wenn er hilfslos beobachten muß, wie sich das anspruchsvolle Kabarett selbst beerdigt.

Als Beispiel für den Niedergang des deutschen politischen Kabaretts ein Wort

zu Florian Schröder, den ich früher noch mochte, als er noch integer und mutig war. Aber auch er hat sich zu den Angepaßten gesellt und bezeichnet doch allen Ernstes Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer als

„Wiederkehrerinnen des Nationalsozialismus“

Hat man da noch Worte? Diese Aussage betrachte ich als persönlichen Angriff auf mich. Dabei haben die beiden Frauen durch den Wortlaut ihrer Petition gezeigt, daß sie in Bezug auf Rußland und den Ukrainekrieg eine moderate Meinung vertreten, die noch nicht einmal den strengen Realitäten gerecht wird. Sie beschönigen noch einiges, was dem Westen tatsächlich angelastet werden müßte. Wie hätte der Shitstorm erst ausgesehen, wenn sie diese radikale Kritik riskiert hätten?

Ich will nur einige Protagonisten als Stellvertreter für die nennen, die sich keinen Namen mehr als Satiriker sondern nur noch als Zyniker verdienen und sich bei ihren Inhalten fast nur noch unter der Gürtellinie bewegen.

Weitere Einzelheiten aus den Niederungen des politischen Kabaretts

Anhand von Beiträgen aus den NachDenkSeiten möchte ich noch etwas detaillierter aus den Niederungen der deutschen politischen Kabarettszene eingehen. Mit Florian Schroeder habe ich meine Schelte begonnen – mit ihm beginne ich die Fortsetzung, weil er sich besondere Verdienste um das Schleifen des kabarettistischen Niveaus erworben hat. Er verstieg sich kürzlich zum Thema Wagenknecht/Schwarzer unter anderem mit der Bemerkung:

„Wer für Frieden ist, unterstützt keine heimlichen Kriegstreiber, wie diese beiden Frauen, die nichts anderes wollen, als Unfrieden stiften“

„Seit Putin die Pandemie abgelöst hat, kommen sie zu mir, um mich auszubuhen“, schrieb der Pseudo-Kabarettist auf Twitter. Beim „Politischen Aschermittwoch“ behauptete Schroeder: „Friedensschwurbler sind die wahren Kriegstreiber“

„Ich möchte historisch korrekt bleiben. Hitler ist nicht Putin und Putin ist nicht Hitler. Im Gegensatz zu Putin wusste Hitler, wie man fremde Gebiete handwerklich sauber besetzt und fachgerecht anschließt. Das ist der große Unterschied. Es war aber auch die Zeit, in der es noch ausreichend Handwerker gab.“

So reden normalerweise nur Faschisten. Soviel zu Florian Schroeder, der sich damit selbst disqualifiziert hat. Aber er ist nur einer von vielen, die ich an dieser Stelle nicht alle vorführen kann. Heute-Show, Extra 3, Mitternachtsspitzen, Jan Böhmermann etc.: Die deutschen Kabarettisten stehen fast wie ein Mann hinter der Bundesregierung und ihrer schändlichen Politik, den Krieg und das Leid der ukrainischen Zivilisten bis zum St. Nimmerleinstag zu verlängern.

Bei Oliver Welke mit seiner „heute-show“ und Christian Ehring mit seinem Pendant „Extra 3“ bekommt die Politik schon ihr Fett weg – aber meistens nur in Form von harmlosen Schenkelklopfern. Die faire Kritik und Satire übersteigende Verurteilung ist dagegen für Regierungskritiker und Meinungsabweichler reserviert. Momentan speziell für für Akteure der Friedensbewegung oder einfach Menschen, die sich aus Gewissensgründen gegen die Unterstützung des Ukro-Faschismus wehren.

Jan Böhmermann hat sich schon vor der Friedensdemo wie folgt gegen die unmoralischen Friedensfreunde ausgelassen:

„Ich sags ganz ehrlich, unalarmistisch und ohne Schadenfreude: Ich freu mich schon RICHTIG auf die unzähligen gemeinsamen Statements, Fotos und Videos von Wagenknecht-Linken, Schwarzer-Feminist:innen, strammen Neonazis und Holocaustleugnern von der Trotteldemo am 25.2.!“

Eine besonders ausgebuffte und hinterlistige Vertreterin der Zunft ist Sarah Bosetti, die gerne bei Schroeder auftritt. Wer in ihr hübsches Gesicht blickt, käme nicht auf den Gedanken, daß sich dahinter eine Giftspeierin verbirgt.

Bei ihren Statements springt ihre intellektuelle Selbstüberschätzung und Arroganz geradezu aus dem Monitor. Wenn sich Bosetti dann mit echten intellektuellen Schwergewichten wie Sahra Wagenknecht befassen will – dann kann das nur tragisch enden, wie das auf dem unten verlinkten Video bewiesen wird. Für Bosetti war die Coroankrise bereits ein Übungsfeld, auf dem sie sich ausgetobt hat. Sie hatte Kritiker der Corona-Politik indirekt mit einem (für das Funktionieren des Gesamtkomplexes überflüssigen) Blinddarm verglichen – natürlich „satirisch“.

Die selbst ernannten Kabarettisten werden zu einem Teil von unseren Rundfunkgebühren finanziert, was sie nicht danken. Wozu sollen sie nützen, wenn sie ihrer Aufgabe nicht gerecht werden, den Herrschenden Paroli zu bieten? Mit der Auszeichnung als Hofnarren sind sie überfordert, denn diese waren im Mittelalter die Kritiker ihrer feudalistischen Herren. Sie sind nur noch bemitleidenswerte Mitläufer und Speichellecker!

Was ist aus Ihnen Geworden?

Erwähnen möchte ich noch folgende kabarettistische Institutionen bzw. Protagonisten und ihre Entwicklung, die bei mir in der Vergangenheit relevant waren:

DIETER NUHR Ich habe ihn immer als populistisch kritisiert. Irgenwie habe ich den Eindruck, daß er in letzter Zeit zurückhaltener geworden ist und bei heißen Themen auf die Bremse tritt, um nicht zwischen die Mühlen zu geraten.

URBAN PRIOL: Für ihn gilt ähnliches. Corona und Ukraine/Rußland meidet er wie der Teufel das Weihwasser. Er ist zahnlos und ein Tiger als Bettvorleger geworden.

MITTERNACHTSSPITZEN: Für mich mit Jürgen Becker, Wilfried Schmickler und Uwe Lyco jahrzehntelang ein Highlight in der Kabarettszene. Seit die Sendung durch Christoph Sieber und Philip Simon übernommen wurde, hat sie sich – ausgenommen einige hörenswerte Passagen von Sieber – auf Kuschelkurs begeben und ist kaum noch sehenswert. Anpasser haben wir jedoch zum Überfluß – deshalb unnötig wie ein Kropf!

DIE ANSTALT: Sie war mit ihrem Vorgänger das kritische Kabarett-Schlachtschiff des ZDF, das auf den legendären „Notizen aus der Provinz“ von Dieter Hildebrand und „Scheibenwischer“ von Georg Schramm beruhte. Danach waren Georg Schramm, Franz-Markus Barwasser bei „Neues aus der Anstalt“ und „Die Anstalt“ federführend und in ihrer Art radikal. Danach übernahmen Max Uthoff und Claus von Wagner die Sendung – zunächst, wie ich fand, vorbildlich. Dann jedoch ließ auch hier die Schärfe nach, und es trat Gleichschaltung bei heißen Themen zum Vorschein. Zuletzt hatte ich das Gefühl, daß die Macher durch ihre Strategie, Schwerpunktthemen zu bilden, sich an den brennenden Themen vorbeidrücken, um nicht anzuecken.

Sascha Lobo – König des Medien-kabaretts

Ein unfreiwilliger Komiker ist auch Sascha Lobo vom Spiegel, der verkehrte Eulenspiegel, der eigentlich in die Hölle des verdorbenen Politikabaretts gehört. Die Zeitschrift Emma hat ihn letztes Jahr vortrefflich charakterisiert:

„Sexist“- Man Alive 2022: Sascha Lobo

„Nach Kollegah, Christian Lindner und Papst Franziskus geht der EMMA-Award „Sexist Man Alive“, inspiriert vom „Sexiest Man Alive“ des US-People-Magazins, dieses Jahr an: Sascha Lobo! Sascha Lobo ist nicht nur ein intersektionaler, sexpositiver Feminist:in“, sondern er weiß auch vieles besser als die Frauen selbst.

Er kann einfach alles. Spiegel-Kolumnen, Talk-Shows, Podcasts, Blogs, Werbung. Letztere vor allem, Werbung ist sein Beruf. Sein Themenspektrum so breit gefächert wie das Haupthaar: Corona, Trump, Brexit, Putin, die Queen oder Winnetou. Die Frisur sitzt, die Weltsicht und die Punchline auch. Und vor allem sind seine toleranten Komplimente an Andersdenkende unübertroffen:

Friedensschwurbler, Vulgärpazifist, Rechts- oder Linksnationalist, Illiberaleralist, Propagandaopfer, Verschwörungstheoretiker, Realitätsaverser, Selbstbesoffener

Abwärtstrend bei den Instanzen, die die exekutive kontrollieren sollten

Was sich auf den Bereichen Justiz, journalistischen Medien, Wissenschaft und Expertenwesen abgespielt hat und bis zum Erbrechen weiter kumuliert, das vollzieht sich auch beim Politikabarett. Die eilfertigen Anpasser an das herrschende Narrativ haben das Kommando übernommen und wollen uns vollends in einem Eintopf ersäufen. In einem eintönigen Mix, der fade und jeden Tag gleich schmeckt. Dieses Fertiggericht wird auf allen Känälen pausenlos beworben und als ultimative Ernährung gepriesen – bis zum Abwinken und Kotzen! Von den Kosten, die uns damit serviert werden, schweigen die unlauteren Anbieter.

https://www.nachdenkseiten.de/?p=94699

Hier zwei abschreckende Bespiele für die Giftspritze Sarah Bosetti. Aber nur für Hartgesottene und solche, die nicht zur Aggression neigen:

https://www.youtube.com/watch?v=d4QIFFS53Rc

https://www.youtube.com/watch?v=4LdJ3fwe3p8

