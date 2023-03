Ist die Krise durch? Sportwetten auf Rekordniveau

Armes Deutschland: Am Geld soll es hier wohl nicht scheitern, denn wenn man beispielsweise diesem Bericht: 9,4 Milliarden Euro: Sportwettenanbieter melden Umsatzrekord … [TZ] folgt, dann ist allein im Bereich der Sportwetten so viel Kohle im Umlauf, dass man sich fragt, ob wie gerade keine anderen Problem haben. Zum Größenvergleich, ein Wumms (offiziell 100 Mrd. Steuerknete) für die Bundeswehr (beschönigend „Sondervermögen“ genannt) beträgt gerade just besagte 100 Mrd. Euro. Nicht auszudenken wieviel schöne neue Waffen man allein für den Sportwettenumsatz von 9,4 Mrd. Euro als „humanitäre Geste“ hätte an bedürftige Länder liefern können.

Man kann es auch anders formulieren beziehungsweise beschönigen. Bei dem erwähnten Einsatz bedeutet es, dass statistisch gesehen jeder hierzulande Lebende (83 Mio. sollen es sein) vom Säugling bis zum Greis, 113,25 Euro jährlich für Sportwetten ausgibt. Wenn man sich jetzt ergänzend vorstellen mag, dass wohl mehr als 90 Prozent der Bevölkerung nicht einmal weiß was das ist, dann wird es noch viel interessanter. Aber wie dem auch sei, mann kann es als Indikator dafür nehmen, dass es zumindest noch Leute gibt die wirklich im Geld schwimmen müssen, um sich sowas leisten zu können.

So sieht die fußballerische Wettlandschaft aus

Au der Seite https://www.888sport.de/ kann man die Titelchancen der Bayern bereits an der Quote erkennen. Derzeit hat der FC Bayern München bei dem Buchmacher 888 eine Quote von 1,111 und liegt damit weit vor Konkurrenten wie Borussia Dortmund mit einer Quote von 9,50 und dem RB Leipzig mit 15,00 (Stand: 21.2.2022). Da drängt sich förmlich der Gedanke auf, dass andere Mannschaften in der Bundesliga gar keine echte Chance auf den Titel haben. Weitere Gründe dafür sind, neben dem vielleicht etwas zu groß geratenem Selbstbewusstsein des FC Bayern München, dass es der mitgliederstärkste Verein der ganzen Welt ist und über ein riesiges Budget verfügt, das für neue Transfers und die besten Trainer verfeuert werden kann.

Reklame für den besseren Zweck Jetzt ist alles vorbei … hier die Merkel-Gedenk-Postkarte! Die Merkel-Ära ist vorüber, der Ruin wieder ein Stück näher gekommen? Passend zum einstigen Zirkus-Maximus ihres Regimes, hier ein letzter Gruß. Die einzig wahre Erinnerungs Devotionalie an Deutschlands schönste, intelligenteste und ruinöseste Kanzlerin aller Zeiten. Eine bleibende Erinnerung und unverzichtbares Sammlerstück für die Überlebenden und Folgegenerationen. Die Postkarte wird bereits in wenigen Jahren eine echte Rarität sein. Schlagen sie jetzt zu, das 50er-Bündel hier im Bauchladen … solange der Vorrat reicht (limitierte Auflage).

Jetzt ließen sich allein über Bayern München und dessen Sonderstellung insbesondere im deutschen Fußball bereits diverse Abhandlungen schreiben, dabei ist selbst der stolze Verein Bayern München in dieser Runde lediglich ein Stück Spielball und Ausgangsmaterial für ganz andere Zwecke. Das mögen die Fans nicht so gerne hören, aber was einstmals den Begriff Sport in Verbindung mit Fußball prägte, ist in den höchsten Ligen längst zur reinen Cash-Cow degeneriert und fügt sich nahtlos in das sagenumwobene Weltbild zur spätrömischen Dekadenz ein.

Dabei steht dieses Thema stellvertretend für viel andere Bereiche in denen das Geld nur so rausgehauen wird als gäbe es kein Morgen mehr. Soweit wir allein für das Thema Sportwetten schon wieder Gelder im Milliardenbereich ausgeben können, kann doch alles so schlimm nicht sein, oder? Ein bisschen Inflation hier, kurz vor dem Galopp, sinkende Reallöhne dort, noch ein wenig Krieg um die Ecke, was solls. Hauptsache der Rubel rollt … oh Gott, darf man das noch sagen ohne Putinversteher zu sein?

Brot & Spiele in Elendszeiten unverzichtbar

Deshalb ist es gerade in so schwierigen Zeiten, wie den jetzigen, überaus spannend sich solche Bereiche etwas genauer anzuschauen. Es bewahrheitet sich bereits der aus Römerzeiten überlieferte Spruch von Brot & Spielen. Am Grundprinzip hat sich nichts geändert, nur die Inhalte wurden ein wenig „modernisiert“. Dazu wurde das „große Sterben“ aus den Arenen in die ruhigeren, weniger einsehbaren Ecken verlagert. Dort darf nun ganz ruhig, verelendet und auch ziemlich allein gestorben werden. Die einstige Blutspritzerei ist nicht mehr zeitgemäß und wenig kompatibel mit den zwischendurch geheuchelten Anflügen von Humanität.

Bildnachweis: Bayern München … [Pixabay]

Qpress direkt folgen auf: Telegram | VK.com | Pinterest | Tumblr | MeWe