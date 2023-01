Es ist mehr als eine „Panzer-Lotterie“

Eigentlich hängt mir das Thema zum Halse heraus und wirkt wie ein Brechmittel. Aber es hilft nichts darüber zu schweigen, das ist für mein Grundverständnis von Moral, Ethik, Menschlichkeit, ausgewogener Politik und kritischem Journalismus keine Option. Die aktuellen Meldungen zeigen die Richtung, die sich hinsichtlich der deutschen Ukraine-Politik schon abgezeichnet hat: Die Regierung unter Scholz ist gegenüber den ausländischen Drohungen und Repressionen eingeknickt und läßt sich durch Panzerlieferungen weiter in den Ukraine-Krieg hineinziehen. Das kann Deutschland als Kriegsziel russischen Vergeltungsmaßnahmen ausliefern. Dabei kristallisiert sich eine eindeutige freund-feindliche Front einer Achse Washington-London-Warschau-Kiew heraus!

Erpressung der deutschen Regierung

Das Schlimme daran ist nicht nur die Tatsache, daß Deutschland den Erpressungsversuchen seiner sog. Freunde und transatlantischen „Partner“ wie USA, GB oder Polen ausgesetzt ist. Nein – es sind die innenpolitischen Aasgeier aus der eigenen Regierungskoalition und aus den geifernden Medien, die Scholz in den Rücken fallen. Nehmen wir doch nur mal den SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil, der auf die Frage, ob die SPD Kampfpanzer an die Ukraine liefern will, gerade folgendes geantwortet hat:

„Die Haltung der SPD bleibt: Es gibt keine roten Linien, was die Lieferung von Waffen angeht. Aber: Wir besprechen uns mit unseren Partnern und brechen nicht aus internationalen Bündnissen aus.“

Diese wahrhaft ungeheuerlich Aussage von Klingbeil, daß es für die SPD (und dem Rest der Bagage) keine roten Linien mehr gibt, beweist die Verantwortungslosigkeit und geistige Verirrung dieses Narren. Sie treten die Interessen und das Wohlergehen der eigenen Bevölkerung mit Füßen.

Reklame für den besseren Zweck In eigener Sache: Wieder lieferbar!

Jetzt mitmachen und Infos unter die Leute bringen! Über einen Klick auf das Bild direkt in den Shop … oder hier den Artikel zum Flyer lesen. 6 Seiten A4 Falzflyer ✔️Zerstörung der Medienglaubwürdigkeit ✔️ Aufklärung über Manipulationspsychologie ✔️ Argumente gegen eine Pandemie ✔️WEF-Aufklärungsarbeit

Historisches mahnendes Exempel: Die Kuba-Krise

Fangen wir mal an bei einem historischen Beispiel, das mit der derzeitigen politischen Lage viele Parellelen aufweist. Denn zur Zeit bettelt der „Westen“ geradezu um eine gravierende militärische Intervention Rußlands. Erinnern wir uns an den Herbst des Jahres 1962 und die Kuba-Krise. Den Jüngeren unter uns wird das vielleicht wenig sagen, aber zum Verständnis der heutigen Krise und vor allem zu deren Bewältigung ist dieses Exempel ein Lehrstück.

Damals hatte die Sowjetunion unter Chruschtschow einen Pakt mit Kuba vereinbart und dort nahe vor der Küste der USA Militärstützpunkte und atomare Abschußbasen installiert. Also haben wir es mit einer ähnlichen Situation zu tun wie heute, wo die USA/NATO Rußland mit allem auf die Pelle rücken, was das Militär so zu bieten hat: Soldaten, Panzer, Artillerie, Flugzeuge, Flottenverbände, Atomraketen und logistische Unterstützungen der Ukraine.

1962 war die Sowjetunion dabei, ihre Stützpunkte und atomare Bewaffnung auf Kuba zu verstärken, weshalb Schiffe unterwegs waren, die entsprechende Ausrüstung an Bord hatten. Damals verhängte damalige US-Präsident Kennedy eine Seeblockade und drohte der Sowjetunion mit einem atomaren Angriff, falls sie nicht klein beigeben würde. Chrustschow lenkte ein und veranlaßte, daß die Schiffe beidrehten. Damit war diese Krise entschärft und der sog. Kalte Krieg, der heiß zu werden drohte, verlief weiter in seinen kalten Bahnen.

Übertragung auf den Ukraine-Krieg

Übertragen wir mal dieses damalige Geschehen auf das Hier und Jetzt, wobei ich eine realistische Prognose wage:

es wird in Kürze eine konkrete Drohung Rußlands analog der Kuba-Krise erfolgen – offen ist nur, ob sich diese schon auf eine nuklearen Schritt oder „nur“ auf effektivere Raketenangriffe auf Kiew und Waffenlager und Panzer bzw. entsprechende Transporte bezieht.

Bezeichnend ist übrigens, daß es außer dem von Rußland besetzten Kernkraftwerk Saporischschja noch drei weitere in der Ukraine befinden. In diesen hat das Selenskyj-Regime absichtlich Munition und Waffen gebunkert, weil sie davon ausgehen, daß Rußland diese aus ethischen Gründen nicht beschießt. Die entscheidende Frage ist nur, ob der Westen die angedrohten russischen Vergeltungsmaßnahmen wegen verstärkter Lieferung von schweren Waffen auf die leichte Schulter nimmt, weiter reitzt, auf Risiko geht oder wie im Fall der Kuba-Krise den Schwanz einzieht.

Die schlaumeierischen Schreibtischtäter denken sich sicherlich, daß sie hinterher, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und die Ka… am Dampfen ist, eh wieder Rußland alles in die Schuhe schieben können.

Bedingungslose Waffenlieferungen an die Ukraine nach EU-Credo

Wir sollten uns vergegenwärtigen, daß es sich beim Ukraine-Krieg nicht nur um einen russisch-ukrainischen, Stellvertreterkrieg zwischen der USA und Rußland sondern mittlerweile auch um einen Krieg der NATO gegen Rußland handelt. Und weil aufgrund der aktuellen Vernetzungen und vertraglichen Vereinbarungen zwischen der NATO und der EU die EU quasi in die NATO eingetreten ist, haben wir es auch mit einem Krieg der EU gegen Rußland zu tun. Dafür spricht das Postulat der EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen, daß die EU „bedingungslose Waffenlieferungen“ an die Ukraine fordert. Mittlerweile müssen wir davon ausgehen, dass mindestens 150.000 ukrainische Soldaten sinnlos ihr Leben verloren haben – zusätzlich von unzähligen Verwundeten, die die Kiewer Armee dezimiert haben. Die von Selenskyj angeordneten Zwangsrekrutierungen sprechen eine klare Sprache. Dazu kommen noch die Millionen an männlichen Flüchtlingen, die sich nach Rußland oder in den Westen vor den Übergriffen des Kiewer Regimes in Sicherheit gebracht haben. Wo lesen wir das in den westlichen Medien?

Kriegspartei oder nicht?

Wie dem auch sei, Deutschland ist bereits seit geraumer Zeit durch seine Waffenlieferungen an die Ukraine und der Mitgliedschaft in der EU sowie der NATO aktive Kriegspartei. Jetzt nach der Freigabe von Panzerlieferungen erst recht. Wie heißt es doch so schön: „mitgefangen – mitgehangen“. Und im übrigen ist es völlig irrelevant, wie die deutschen Kriegseiferer den Umstand „Kriegspartei“ oder nicht bewerten – einzig und alleine Rußland entscheidet darüber und die daraus zu ziehenden Konsequenzen.

Heroismus und Heldentum statt humanitärer Politik

In diesen Kontex paßt wunderbar eine heroische und propagandistische Erklärung des ukrainischen Botschafters in London, Wadym Prystajko, der an perfider barbarischer Deutlichkeit nicht mehr zu überbieten ist:

„Wir opfern Menschen. Dadurch hat der Westen eine einzigartige Chance. Es gibt nicht viele Nationen auf der Welt, die es sich erlauben würden, so viele Menschenleben, Territorien und Jahrzehnte der Entwicklung zu opfern, um den Erzfeind zu besiegen.

Die dahinter liegende konträre russische Strategie, die vom Westen geleugnet wird, ist die, daß die russische Armee und ihre Führung (und natürlich der personifizierte Teufel Putin) bereit sind, Land zu opfern, um Menschenleben zu retten. Und auch prinzipiell keine zivilen Ziele angreifen, was nachweislich ist. Ganz im Gegensatz zu der rücksichtslosen Kiewer Strategie, ohne Erbarmen eine große Anzahl von Soldaten und auch Zivilisten aufzuopfern, nur um Siegesbotschaften verbreiten zu können.

„Erzfeind“ Rußland

Ziemlich abgefeimt ist dieses volksfeindliche Diktatorenregime in Kiew. Aprospos Erzfeind: Dieser angebliche Satan und Erzfeind ist eine Völkergemeinschaft mit gemeinsamer Kultur, Religion und Sprache seit dem Mittelalter, womit Rußland und die Ukraine seit dem frühen Mittelalter des ersten russischen Reiches, der Rus, verbunden sind. Kiew war sogar die erste Hauptstadt dieses russischen Reiches und wird heute noch gelegentlich als die „Mutter aller russischen Städte“ bezeichnet. Und all das versuchen, die barbarischen Banausen unter Selenskyj zu zerstören. Wenn man derzeit betrachtet, wie die der neonazistische Terror, Nationalismus und Totalitarismus in der Ukraine sämtliche demokratischen und freiheitlichen Prinzipien außer Kraft gesetzt hat und Andersdenkende verfolgt, dann ist die westlichen Verehrung des ukrainischen Unrechtstaates der Gipfel der Perversität.

Angepaßte Journalisten als Erbfeinde demokratischer Kultur

Zum Schluß kann ich es mir nicht verkneifen, noch einen in Richtung des voreingenommenen und gekauften deutschen Journalismus auszuteilen. Nur als abschreckendes Beispiel habe ich mir stellvertretend für das Gros des deutschen Journalismus zwei Propheten vor die Brust genommen:

Tina Hassel. Leiterin des Hauptstadtstudios der ARD in Berlin. Mitglied der Atlantikbrücke.

Elmar Theweßen. Bis vor kurzen stellvertretender Chefredakteur des ZDF und nun Leiter des ZDF-Studios in Washington. Mitglied der Atlantikbrücke.

Beide sind hoch angesehene Repräsentanten der politischen Meinungsäußerung der Öffentlich Rechtlichen. Um so beschämender ist es, daß sie beide fantastische US-Meinungsvervielfältiger und transatlantische Freaks sind. Letztendlich kann ich sie nur als Nestbeschmutzer bezeichnen, die den US-Interessen näher stehen als den deutschen. Sie sind Verräter erster Güte. Solche Apologeten haben den Namen Journalist nicht verdient und sind nur bezahlte oder manipulierte Propagandisten ihres Herrn und Meisters.

https://www.zdf.de/nachrichten/zdfheute-live/leopard-2-panzer-debatte-lieferung-video-100.html

https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/us-kritik-deutschland-panzerdebatte-101.html

Qpress direkt folgen auf: Telegram | VK.com | Pinterest | Tumblr | MeWe