Aushöhlung des Völkerrechts für AKK unverzichtbar

Harte-Höhe: Nachdem weder Deutschland noch die Welt Annegrätsche Krampe-Knarrenbauer als Vorsitzende der CDU wahrnahmen, versucht sie es als amtierende Heeres-Führerin mal mit ein wenig Schocktherapie für die Welt. Nicht als Närrin, nein, sie hat was anderes vor. Mit der stärksten Friedenstruppe der Welt im Rücken, der Bundeswehr, die keiner Fliege etwas zu Leide tun kann, will sie ein modernes 1001 Nacht in Syrien aufführen. Noch ist nicht ganz klar, wer den Alibaba mimt und wo die 40 Räuber herkommen sollen. Einzig bislang fest gebuchte Darstellerin ist AKK selbst als die „Wunderschlampe“ in dem Märchen.

Nachdem die Annegrätsche beschlossen hat, in der Welt auch etwas gelten zu wollen, kann die deutsche Kriegspolitik nur noch lustiger werden. Bedauerlich, das selbst der General-Mufti der Nord-Atlantischen Terror Organisation (ugs. NATO), Jens Stolperberg, nichts mit ihrem Friedensplan anzufangen wusste … [RND]. Die Schutzzone für Bedürftige Syrer und deportierte Türken richtet bereits der Erdogan ein, das hat der den Kurden versprochen. Dabei fallen gerade keine Lorbeeren für die AKK vom Grenzzaun. Aber vielleicht hat AKK da auch etwas verwechselt. Nicht mit der deutsche Flagge wedeln, sondern mit dem Scheckbuch. Das war schon immer erfolgreicher, sogar bei dem Flüchtlingsdrama mit und in der Türkei.

Die richtigen Akzente setzen

Wollen wir mal nicht so sein. Die Idee eines Naturschutzgebietes für Zweibeiner als solches ist ja ehrbar, nur leider völlig aus der Zeit. 2013 wäre das womöglich noch der visionäre Hit für die nahöstliche Region gewesen. Heute langweilen sich die bereits ziemlich abgekämpften Protagonisten in der Ecke bei diesem Gedanken. Dennoch springt der ehemalige Außen-Lohnschwätzer der SPD, „Siegmal Gabriel“, der Knarrenbauer partiell bei: „Wir sind jetzt die Polizisten“ … [Tagesspiegel]. Indirekt sagt er, dass wir mehr Kanonenfutter bereitstellen müssen, weil die Amis unter Trump darauf kleinen Bock mehr haben. Schließlich ist diese Form der Politik extrem teuer. Selbst wenn es sich amtsbekannt bei den Soldaten (dem Kanonenfutter) um einen nachwachsenden Rohstoff handelt, ist doch die dazu benötigte Technik extrem teuer.

Abgesehen davon, warum sollten beispielsweise Russland oder die Türkei so einem Unfug zustimmen. Sie haben die Situation dort recht gut im Griff. Zum Abräumen der Meriten für ein ausgedehntes Friedenssterben braucht man dort keine AKK. Das hat sie leider noch nicht realisiert, genauso wenig, wie die Fachleute die Knarrenbauer mit ihrem seltsamen Vorstoß verstehen wollten. Vielleicht gibt es dort aber ganz andere Bastionen zu verteidigen.

Völkerrecht zur Schießbudenfigur weiterentwickeln

Hilfsweise sollte man mal über diese Sichtweise nachdenken. Deutschland ist immer öfter dabei das Völkerrecht auszuhöhlen. Schröder und Fischer fingen schon mal mit dem Jugoslawien-Feldzug damit an. Die nahtlose Fortsetzung der Völkerrechtsverletzungen reicht bis zur amtierenden Kanzlerin Merkel. In diesen Bestrebungen darf man (in diesem Fall Deutschland) nicht nachlassen, wenn man in der Welt ernst genommen werden will. Genau das gab es früher von den USA zu lernen. Wenn Trump nicht mehr der prügelnde Weltsheriff sein mag, kann sich ja AKK mit der Bundeswehr für Deutschland darum bewerben. Man muss das Völkerrecht dauerhaft aushöhlen und missachten, um in der Welt als potent wahrgenommen zu werden. Das wird AKK während ihres Politikstudiums garantiert gelernt haben. Mit der Bundeswehr im Rücken sollte es ein leichtes Unterfangen sein die Welt in Schach zu halten.

Syrien und der gesamte Nahe Osten ist da sicher eine tolle Trainingsaufgabe für unsere Kriegsministerin. Abgesehen davon ist Karneval mal was neues für die Region. Sollte es AKK tatsächlich gelingen entweder die Lunte vom Pulverfass zu entfernen, oder aber selbige endgültig in Brand zu setzen, muss ihr irgendein (Aufmerksamkeits)Preis gewiss sein. Um nichts anderes geht es bei der Profilierung mit der sexuell reformierten Bundeswehr. Die etwas zu klein geratene und leicht übersehbare Dame buhlt im Moment unverhohlen um Aufmerksamkeit, die ihr die Presse bislang als CDU-Vorsitzende verweigerte. Mit einem eigenen Krieg, analog zu denen der US-Präsidenten, könnte sie in der Welt etwas darstellen. Insoweit muss man das vergewaltigte Völkerrecht als Mittel zum höheren Zweck auch weiterhin akzeptieren.