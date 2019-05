US-Kleptokratie bleibt ein Segen für Volksvertreter

Waschen & Schminken: Sogar der Kongress in den USA verjüngt sich ab und an, das soll ganz normal sein. Da ist es wichtig, dass die neuen Kolleginnen und Kollegen (die Newcomer) sich ein wenig in die komplexe Materie dieser Institution einarbeiten, um dieses harte Geschäft der „Volksvertretung“ nutzbringend und profitabel für sich ausüben zu können. Letztlich will die exakte Vorgehensweise gut einstudiert sein. Die einzigen Hürden, gesetzliche gibt es nicht, werden durch Moral und Ethik markiert. Exakt die wollen elegant und unbemerkt umschifft werden.

Die junge Abgeordnete von den Demokraten, Alexandria Ocasio-Cortez, nutze die Gunst der Stunde, sich bei den Kollegen im Kongress danach zu erkundigen, was da so alles geht in den heiligen Hallen. Sie ist dabei ausgesprochen charmant, direkt und sehr höflich und auch die ihr gegebenen Antworten bleiben nicht unterm Weg. Sehr befriedigende Auskünfte für alle dort versammelten Abgeordneten. Weniger dagegen für die Masse der Wahl-Schafe in den USA, die gleichsam auch die Finanziers dieser Show sind. So konnte sie den gesamten Kongress in gut 5 Minuten sehr treffend vorführen und die wahren Werte dieser Institution der Welt vermitteln. Aber hören und sehen sie zunächst selbst einmal:

"Das bedeutet also, dass unser System grundsätzlich defekt ist." Gepostet von Marc Wiemer am Sonntag, 28. April 2019

Dem gibt es an sich gar nichts hinzuzufügen, da alle wesentlichen Punkte von der Alexandria mustergültig angesprochen wurden. Außer vielleicht, dass man denselben Streifen propagandistisch korrekt ausschließlich gegen den „Bösling Trump“ anwenden kann. Es braucht also nur eine entsprechende Überschrift, so wie an dieser Stelle. So sollte dieser kleine Lehrfilm nicht nur Ansporn für Parlamentarier sein, sich einfach das Beste zu nehmen was kriegen können. Nein, man kann den Streifen als allgemeingültigen Lehrfilm zum eigenen Glück begreifen, sofern man den Weg in diesen steuerfinanzierten Selbstbedienungsladen erst einmal gefunden hat.

Die funktionierende Kleptokratie

In etwas bescheidenerem Rahmen gilt sowas natürlich auch für unseren Selbstbedienungsladen Bundestag. Bedauerlicherweise wird bei uns nicht ganz so offen, wie im US-Kongress, damit umgegangen. Das mag daran liegen, das es bei einigen wenigen unserer Volksvertreter noch „Restfragmente von Scham“ gibt, die diese Offenheit unterbinden. Seien sie versichert, es handelt sich definitiv um eine Minderheit im Bundestag die damit noch zu kämpfen hat. Im Großen und Ganzen können auch hier die Herrschaften richtig zulangen. Und genau so kann der Einfluss des Geldes auf die Politik sichergestellt werden, was für eine „funktionierende Kleptokratie“ unerlässlich ist.

Um für diese Kaste nun nicht zu beschämend zu berichten, darf man hinzufügen, dass es dafür natürlich einen unverfänglicheren Begriff gibt. Denglish oder neudeutsch redet man dann etwas gemeinverträglicher von „Lobbying oder Lobbyismus“. Das wird auch in der EU groß geschrieben und kann viele nutzlose EU-Parlamentarier glücklich machen. Im Merkelismus ist dies auch als „marktkonforme Demokratie“ bekannt. Insgesamt wäre es sehr schön, könnten wir doch auf dem alten Kontinent diese Offenheit pflegen, wie sie die junge, unverbrauchte Alexandria Ocasio-Cortez im US-Kongress an den Tag legte. Schade … es wäre so sinnvoll und wichtig, zu begreifen, in was für einer Staatsform wir wirklich leben.