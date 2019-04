Ukraine: Präsidentenanwärter Selensky verhaftet

+++EIMELDUNG+++ Kie-View: Nach letzten, noch vertraulichen Gerüchten, soll soeben der Präsidentschaftskandidat Wolodymyr Selensky in der Ukraine verhaftet worden sein. Es ist hinlänglich bekannt, dass man Demokratie in der Ukraine etwas direkter pflegt. Im Zweifel auch schon mal mit handfesten Schlägereien im Parlament, wenn die Argumente einmal nicht ausreichen. Nach dem Aufkauf der Ukraine durch die USA und einige lokale Oligarchen, gilt das Land als ideologisch befreit und dem Westen inzwischen sehr dienlich. Auch wenn es nur als NATO-Aufmarschgebiet gegen Russland taugt.

Am gestrigen Sonntag fanden dort Präsidentschaftswahlen statt. Eine Mehrzahl der angetretenen Kandidaten hegt allerdings noch Zweifel, wegen angeblicher Wahlfälschungen. Wolodymyr Selensky gehörte zu den wenigen Kandidaten die keinerlei Zweifel an der Korrektheit der Ergebnisse anmeldeten. Bei ihm könnte es daran gelegen haben, dass er mit rund 30 Prozent der Stimmen als vermeintlicher Sieger aus dieser Wahlrunde hervorging. Ein echtes Alarmsignal für den derzeitigen Amtsinhaber und Schokoladenzaren Poroschenko, der eigentlich gar nicht daran denkt seinen Platz zu räumen. Schließlich gibt es keine schönere Position im Lande, die „Weihnachtsgans Ukraine“ von innen ausnehmen zu können.

Gute Gründe für eine Verhaftung

Da kommt die Verhaftung des Kontrahenten Wolodymyr Selensky natürlich nicht ganz unerwartet. Um so überraschender sind allerdings die Vorwürfe, die zu der Verhaftung geführt haben sollen. Demnach soll er sich fortgesetzt über den amtierenden Präsidenten lustig gemacht haben. Einen Witz nach dem anderen über Poroschenko gerissen haben und sich somit der Majestätsbeleidigung schuldig gemacht haben. Das wiederum soll Poroschenko schon vor Monaten motiviert haben, sich mal mit Recep Tayyip Erdoğan kurzzuschließen, wie der mit solchen Witzfiguren umgeht.

Sowas ist also nicht nur in der Türkei ein valider Grund, die Widersacher kurzerhand ins Gefängnis zu stecken. Jetzt bleibt abzuwarten, ob Poroschenko noch einen passenden Richter in seinem Clan findet, der den Wolodymyr jetzt für das Rennen um die Präsidentschaft disqualifiziert. Ein paar Tage Zeit sind ja noch. Dabei wurde erst heute ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, auch in Deutschland endlich die Komiker und Kabarettisten in den Bundestag zu entsenden, damit die Deutschen mehr Freude am Untergang entwickeln und auch noch etwas zu lachen haben.

Die leidvolle Geschichte der Ukraine

Den Ukrainern kann das völlig egal sein, die wissen wie das ist, wenn man Leibeigener eines Oligarchen ist. Genau genommen sind die gar nichts anderes gewöhnt. Sie wurden stets von einer Knechtschaft in die nächste vererbt. Und wenn das gerade mal nicht klappte, haben sie sich sofort wieder einen Kameltreiber erwählt, der das Land weiterhin zuverlässig ruiniert. Insoweit ist schon klar, dass sich Poroschenko nun mit allen Mitteln durchsetzen will. Warum sollte er den Betrieb der ukrainischen Sklaven-Galeere auch freiwillig aus den Händen geben.

Wäre heute nicht gerade der 1. April, möchte man meinen, dass das eine Geschichte aus dem richtigen Leben ist. Dabei darf man unterstellen, dass Poroschenko das sicherlich gerne so handhaben würde, wenn er noch die Möglichkeit dazu hätte. Also, mit etwas Glück bekommen dann zumindest die Ukrainer den Präsidenten, der ihnen den weiteren sozialen und wirtschaftlichen Niedergang und den unsinnigen Krieg in der Ostukraine zumindest medial versüßen kann. Es ist einfach zu schön, wenn man über sein eignen Elend herzhaft lachen kann. Wünschen wir den Ukrainern einfach das Glück, welches uns schon seit Jahrzehnten dank der Merkel versagt bleibt.