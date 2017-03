Migration der EU macht großartige Fortschritte

Brüssel: Auf dem Weg in eine bessere Zukunft kommt es oftmals zu groben Gewalttätigkeiten. Das ist wichtig und wohl auch so gewollt, gilt mithin als unvermeidbar! Es hat volkslenkende Wirkung. Sonst verlören wir garantiert ziemlich schnell die Vorstellung von einer besseren Welt und dem dazugehörigen friedlichen Ideal. Dass allerdings die Straßenschlachten zur “Expansion der osmanischen Welt” ausgerechnet in Brüssel und dazu noch von türkischstämmigen Mitbürgern ausgetragen werden, ist im ersten Moment ein wenig befremdlich, wenn nicht gar gewöhnungsbedürftig.

Scheinbar sehen die türkischen Straßenschlacht-Teilnehmer die EU bereits als integralen Bestandteil ihres Heimatlandes und kämpfen deshalb zurecht auch hier fleißig für den Umbau der Türkei in eine demokratischen Diktatur. Die kann dann, so Sultan Erdogan es wünscht, späterhin bis nach Europa ausstrahlen. Sicher, es gibt auch einige verwegene Kämpfer, die genau für das Gegenteil hier zum Messer greifen. Sonst hätten wir ja auch nichts davon mitbekommen. Das alles ist aus Sicht der Grünen ein sehr positives Zeichen. Immerhin belegt es, dass die Migration hierzulande lebt und sich auf eine wundervolle Blüte vorbereitet.

Einzig die Richtung dieser Migration schmeckt einer derzeit noch in der Überzahl hier lebenden künftigen Minderheit nicht so recht. Das sind die migrationsunwilligen Leute, die nach der Definition von Angela Merkel “schon länger hier leben“. Gerade von dieser Klientel muss da erheblich mehr Migrationsleistung kommen. Wissen wir doch, das die Neubürger allerhand Probleme haben, sei es sprachlich, kulturell und nicht selten auch intellektuell. Zurecht hat Sultan Erdogan seiner Klientel eine Assimilation untersagt, nicht nur weil es überfordernd sein könnte. Hier mehr dazu: Erdogan: Assimilation „Vergehen an der Menschheit“ … [FAZ]. Das gilt logischerweise nur für Türken. Ungläubige sind generell gut beraten sich sehr schnell anzupassen. Damit steht fest, dass Migration eine Leistung ist, die man zutreffend von den frisch Eroberten verlangen kann, doch nicht von den Eroberern. Siehe hierzu die Erfolgsgeschichten USA, Australien und auch Südamerika.

Wie es aussieht sind das hier lediglich die kleineren Wehen: Türkei-Referendum: Verletzte bei Gewalt vor dem türkischen Konsulat in Brüssel … [DW]. Solange dort anfangs nur Türken Kurden schlachten, könnte man das sicherlich noch vermehrt mit Wegsehen regeln. Also nach allen Regeln der Kunst dieses Gebaren ignorieren. Wenn allerdings auf Dauer auch hier die Mehrheiten wechseln, was über die Jahrzehnte bereits klar absehbar ist, sind die Kurden auch hierzulande nicht mehr sicher. Das wird vermutlich auch erst in der Zeit der Fall sein, in der im öffentlichen Raum nirgends mehr christliche Symbole gezeigt werden dürfen, wie bereits heute bei unseren besten Freunden in Saudi-Arabien.

Die wahren Hintergründe

Mithin können wir heute festhalten, dass die Migration Europas mit Blick auf eine optimierte Nutzmenschhaltung ausgesprochen gute Fortschritte macht. Das Christentum ist dafür ohnehin nicht mehr geeignet. Es ist diesbezüglich total versaut, weil freigeistig und somit ganz schlecht zu lenken. Diese Sichtweise erlaubt es uns auch frei von Ideologien in die Zukunft zu blicken, lediglich der Profit bestimmt unser künftiges Wohl und Wehe. Spöttisch ausgedrückt bedeutet das, dieser Landstrich (ugs. Provinz-Puff) wird vom Land der “Dichter und Denker” wieder zum Land der “Mörder und Henker” migrieren. Nur das zugrundeliegende Ideal wird diesmal ein anderes sein. Selbst die zugehörigen Akteure werden keineswegs mehr so blond sein wie damals.

Das kritischere Menschenmaterial dazwischen stirbt auf Dauer ganz von alleine aus. Für den Moment ist es nur wichtig diese Tendenzen auch weiter, so gut es geht zu verharmlosen, um niemandem hier zu verängstigen. Abgesehen davon ändern wir doch ohnehin nichts daran. Die bürgerkriegsähnlichen Zustände in Paris und Teilen Schwedens kann man bequem ignorieren. Das sind lediglich sich täglich wiederholende Einzelfälle und somit völlig irrelevant. Auch etwaige Warnungen türkischstämmiger Landsleute, die tatsächlich “schon länger hier leben“, weil sie die hier bislang vorherrschende Kultur lieben und auch leben wollen, sollten wir tunlichst ignorieren. Das sind Nestbeschmutzer. Vermutlich sind diese Türken sogar Nazis, sonst würden sie doch ihr Maul oder zu Erdogan halten. In jedem Fall sind sie nicht erdogankompatibel und mithin für dessen Anhängerschar das nächste rote Tuch.

Warum ist Migration so schwer

Als aussterbende, vermehrungsunwillige Europäer, haben wir gar kein Recht uns in die neuen Mehrheitsangelegenheiten einzumischen. Das hat unsere Führerin, Angola Dorothea Murksel, längst erkannt und dem Erdo-Kahn mitfühlend an sein Zepter gefasst. Wenn hier in Europa irgendwann mal der Religionskrieg losbricht, dann sicher nicht zwischen Christentum und Islam. Vielmehr kann es nur noch darum gehen, ob die hier residierenden Kalifen nun Sunniten, Schiiten, Ibaditen, Wahhabiten, Alawiten oder was auch immer für Band‘iten sein werden. Aber zu dem Zeitpunkt werden wir längst ausgestorben sein und unsere Enkel, so Allah will, entweder erschlagen oder assimiliert. Und wie es sich für den aufziehenden Fundamentalismus gehört, werden sie dann auch die Geschichte vom Propheten in- und auswendig kennen.

Dieser Text ist zu bösartig, zu intolerant und zu hasserfüllt? Sicher ist er das! Denn jeder Inder, Indio, Indianer und womöglich auch die Aborigines hätten noch vor 300 Jahren daran geglaubt, dass sich die Neuankömmlinge wunderbar integrieren würden. Nun gut, haben sie sich ja auch … landschaftlich. Und die aktuelle Realität … ohne die gastgebenden Völker in den zugehörigen Regionen, ist auf die damalige Zeit transponiert selbstverständlich reine Verschwörungstheorie, gelle. Vielleicht ist diese Betrachtung aber auch nur deshalb so bösartig, oder? Nur gut, dass man damals bereits den Eingeborenen das Maul verboten hat! Einfach toll … wie sich Geschichte allerorten wiederholt und es niemand wahrhaben will, weil wir stets alles besser wissen.