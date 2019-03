Weshalb Macrons Demokratiedrohung gegen Venezuela so ernst zu nehmen ist

Mor(†)alité: Ja, der kleine Macron hat es wirklich nicht leicht. Vor allem, wenn er eine doppelte Moral vertreten muss. Aber mal ehrlich, welcher aufrichtige und gute Politiker beherrscht das nicht? EmmaNull Macron wäre nicht in der heutigen Position als Präsident, könnte er nicht alle einfachen Menschen und Parteien nach Strich und Faden veralbern. Genau dafür lieben wir doch die aufgeblasenen Halsabschneider der Elite. Seine Propaganda funktionierte richtig gut, jetzt hat er den Posten und nun kann er mal zeigen wie Demokratie richtig geht.

Das kann man besonders staatstragend immer gut von anderen Nationen fordern. Auch das macht Macron vorbildlich, wenn er sich in der zuspitzenden politischen Krise in Venezuela hinter die Proteste der Opposition stellt. Mehr dazu kann man hier lesen: Macron will „Wiederherstellung der Demokratie“ in Venezuela … [Wallstreet-online]. Nach seiner Einschätzung tut Nicolás Maduro dem Land, also Venezuela, gar nicht gut. Infolgedessen unterstützt Macron, nebst der ganzen EU, die „Wiederherstellung der Demokratie“ in dem Land. So hat er es jedenfalls auf Twitter verbreitet. Dazu begrüßt er den Mut Hunderttausender Venezolaner, die sich ganz ohne gelbe Weste auf die Straße trauen, um für ihr Rechte und Freiheiten zu kämpfen.

Was Maduro disqualifiziert

Soviel Noblesse kann man nicht von jedem Führer erwarten. Normalerweise hätte sich auch keine Sau zu einem Drittweltland dieser Größe geäußert, wenn selbiges nicht das Land mit den größten Ölreserven der Welt wäre. Aber das ist sicher rein zufällig. Andernorts kann man auch mit ausgewachsenen Diktatoren sehr gut auskommen. Solange, und das ist hier das Kriterium, die Freiheit der Rohstoffe oder aber der Bezug von ausreichend Rüstungsgütern gewährleistet ist. Gerade die beiden letzten Kriterien sind, aufgrund Maduros Versäumnisse in Venezuela leider nicht gegeben. Das Erdöl ist verstaatlicht und Rüstungsgüter kauft er auch nicht in Frankreich.

Da man diese Kriterien nicht offiziell benennen darf, muss man sich schon mal auf den Mut und die Entschlossenheit der Opposition im Lande berufen und verlassen. Auch wenn die nicht unbedingt die Interessen von Macron teilt, so kann doch Macron einmal die Interessen der Menschen in Venezuela vertreten, die ja auch nur Demokratie und bessere Lebensumstände wünschen. Diese Form der Solidarität ist sehr nobel und muss man einfach verstehen und natürlich auch entsprechende Sympathien dafür entwickeln.

Macron demonstriert gelebte Demokratie

Wir lernen, der junge, eloquente Macron, ist ein guter Führer, der sich allzeit um die Demokratie sorgt. Seltsamerweise tut er das sogar in Frankreich, was ihm anfangs niemand wirklich zugetraut hätte. Bei der Demokratisierung, bzw. beim Schutz der Scheindemokratie in Frankreich geht er nicht besonders zimperlich vor, hier steht er Maduro in Venezuela in nichts nach. Er ist da sehr entschlossen und das bekommt das Volk durchaus zu spüren, hier einmal eine Kostprobe in Form einer einer kleinen filmischen Kompilation.

Wer also genau hingesehen hat, der kann sich also unschwer vorstellen wie ernst es dem Macron mit der Demokratie ist. Insoweit ist das eine echte Empfehlung für Venezuela, zur Wiederherstellung der Demokratie. Diese Bilder sollten auf ganz Europa ausstrahlen. Sie sollten allen Europäern einen Eindruck davon vermitteln, wie entschlossen dieser kleine Stubentiger wirklich ist. Er ist bereit seine Demokratie mit Klauen und Zähnen in der gesamten EU zu schützen. Bestimmt wird unsere Führerin Merkel die Auffassung Macrons bezüglich der Demokratie teilen. Sie war bislang allerdings noch nicht in der Verdrückung mit dieser Ausdauer und Vehemenz dem Deutschen Michel die Demokratie näher zu bringen. Aber das kann ja, dank Macrons positiven Einfluss auf die Merkel alles noch passieren.

Und wer sich die in Frankreich gelebte Demokratie genauer ansieht, wie im Video gezeigt, der versteht sofort, dass man einen Typen wie Macron, grenzüberschreitend wie er ist, wirklich ernst nehmen muss. Wer das nicht tut, kann von Glück sagen wenn er mit ein paar blauen Flecken aus der Demokratievorführung wieder herauskommt.

Der Schutz der Demokratie legitimiert einfach alles

In so ernsten Situationen ist es manchmal zum Schutz der Demokratie sogar geboten mal eine falsche Flagge zu hissen, um dann umso heftiger auf die originale eindreschen zu können. Vielleicht erinnert sich auch noch wer an „Gladio“, die andere Form der Regierungskriminalität. Das hier könnte so eine Aktion sein: Gelbwesten verwüsten die Champs-Elysées … [Der Lügel]. Macron ist einfach gezwungen etwas zu unternehmen, denn wenn die Gelbwesten noch lange friedlich in der „Repüblic“ herumstehen und damit die staatstragende Stimmung in „Macronesien“ verpesten, könnte MacroLeons Vorstellung von Demokratie noch ernsthaften Schaden leiden. Das erst würde ihn gänzlich unberechenbar machen und die Scheindemokratie somit komplett obsolet. Das kann doch niemand wirklich wollen.