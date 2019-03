BREXIT – ohne Gedenkmünze? Das geht gar nicht!

God shave the Queen: Irgendwie hatte man schon länger das erbärmliche Gefühl, dass bei diesem BREXIT noch irgend etwas fehlte, um den Seelenfrieden perfekt hinzubekommen. Jetzt ist die Katze endlich aus dem Sack. Die „Gedenkmünze“ war es, die das harmonische BREXIT-Bild unrund werden ließ. Das scheint inzwischen behoben, nachdem das Vereinigte Königreich sich dazu entschlossen hat doch noch so ein Erinnerungsstück herauszugeben, um die EU-Zukunft zu prägen. Damit es nicht zu teuer wird und sich auch die Masse den „BREXIT“ noch leisten kann, wird die Queen’sche Facepalm als Siebeneck herausgegeben.

Die Münze kommt auch nicht in Gold oder anderem Edelmetall. Sie kommt als gewöhnlicher Metallschrott mit 50 Pence bedruckt. Und nach der Prägung bekommt die Queen noch symbolisch die Fresse poliert, damit ist dann alles ganz schick. Das wertvollste an der Münze soll dem Vernehmen nach die Queen „herself“ sein. Sie hat man niemals zuvor in dieser außergewöhnlichen Pose (oder doch eher Posse) gesehen. Der Sammlerwert dürfte immens sein. Vermutlich kann man den gesamten Commonwealth damit fluten, weil das alles eine totale Ausnahmesituation ist.

Das Siebeneck muss auch als dezente Mahnung an die amtierende Theresa May begriffen werden. Das Signal lautet: „versuch erst gar nicht die Quadratur des Kreises“! Das scheint eine royale Domäne zu sein. Aber insgesamt könnte die Premierministerin damit natürlich ihr Ansehen rasant aufwerten. Dazu müsste sie nur hart genug für die Gedenk-Münze eintreten. Womöglich geht der BREXIT dann wie ganz von alleine, quasi wie geschmiert. Derzeit klemmt der ja noch total, sodass gar große Zweifel angesagt sind, ob der BREXIT nicht doch noch auf halbem Wege durchs Rost fällt.

BREXIT ist und bleibt eine Gedenkposition

Es ist wichtig die Münze jetzt und ganz kurzfristig unters Volk zu bringen, denn niemand kann heute mit Bestimmtheit sagen wie lange es den BREXIT überhaupt noch geben kann. Derzeit laufen ernstzunehmende Bestrebungen, die Briten solange abstimmen zu lassen, bis der BREXIT, ganz im Sinne einer geordneten EU-Diktatur, wieder vom Tisch kommt. Mit Irland hat man schon mal ähnliches veranstaltet.

Es ist ein inzwischen ein in der EU gebräuchliches Unterfangen, solange abzustimmen zu lassen, bis das Ergebnis EU-konform ist. Nur in Deutschland sind Abstimmungen dazu nicht erlaubt, weil man den Deutschen einfach nicht über den Weg trauen kann. Womöglich würden die sonst ungefragt einfach wieder ihr Portmonee wegstecken und die Grenzen dichtmachen. Das kann in der EU natürlich niemand ernsthaft wollen.

Um sich in ferner Zukunft einmal an eine „verpasste Gelegenheit“ zu erinnern, könnte diese BREXIT-Gedenkmünze auch in Deutschland zu einem Renner mutieren. Sadomasochistisch genug sind die Deutschen. Dem Vernehmen nach nimmt die Queen alle Bestellungen der Münze persönlich entgegen, weil sie ja auch ein wenig um ihr Königreich fürchten muss, sollte der BREXIT tatsächlich gelingen. Es könnte langfristig somit der EU anheimfallen. Das könnte für Sie und ihre Familie dann womöglich ein Exil in Australien oder sonst wo im Commonwealth bedeuten.