Abschaffung der Zeitumstellung kann Jahre dauern

EU-EU-EU: Soweit es um Krümmungsgrade von Gurken und Bananen in der EU geht, möchte man manchmal meine, sei der Notstand ausgebrochen. So hochkomplexe Sachen regelt die EU meist im Schweinsgalopp. Ähnlich funktioniert das bei der Patentierbarkeit natürlicher Pflanzen, um die Natur noch ein wenig profitabler zu gestalten. Da sich nach der Abschaffung der sogenannten „Zeitumstellung“ nichts mehr mit dem Thema verdienen lässt, könnte sich der Akt der Ausmusterung dieser extraordinären Umsatzeinrichtung doch schwieriger gestalten als zunächst erwartet.

Mit etwas Glück sollte diese nachgewiesene Sinnlosigkeit bereits im Jahre 2019 enden und Geschichte sein. Vor Jahren noch wollte die EU den Sommerzeit-Verweigeren an die Wäsche. Jetzt ist die allgemeine Beschlusslage ein ganz andere. Immerhin hat man Millionen Menschen dazu zu Worte kommen lassen. Aus Respekt vor der Unabhängigkeit des EU-Parlaments ist das Votum dieser Millionen Bürger natürlich nicht bindend. Volksabstimmungen sind zurecht, überwiegend in der EU verboten. Somit kann der Zeitwahnsinn quasi ungeschminkt in die nächste Runde gehen. Wenn man sich diesen Bericht hier: Sommerzeit und Winterzeit ⏰ Wir müssen uns umstellen … [SpeiGel auf Linie] etwas näher ansieht, dann steht die Wahrscheinlichkeit für eine größere Extrarunde in Sachen Zeit gar nicht so schlecht. Noch größer wird die Chaos-Wahrscheinlichkeit, nimmt man diesen Bericht daher: Abschaffung der Zeitumstellung droht an EU-Staaten zu scheitern … [Merkur]. Vermutlich geht es dabei noch einmal extra um die Unabängigkeit der nationalen Regierungen von ihren Bürgern.

Keine Zeit ohne EU

Insoweit haben sehr viele Menschen mal wieder die Rechnung ohne den EU-Wirt gemacht. Die EU ist dafür berühmt berüchtigt, gerade unpraktikable Naturgesetze auszumustern und durch eigene Gesetze und Verordnungen zu ersetzen. Bei den dadurch erst zutage tretenden Problemen, kann sich die Abschaffung dieser Unnatürlichkeit noch über sehr viele Jahre hinziehen. Erwogen wird auch, dass alles jetzt auf freiwilliger Basis irgendwie zu regeln. Vielleicht kann man so an manchen Orten die Zeitumstellung doch noch über die Runden retten, sofern sich entsprechend kräftige Lobbys dafür finden. Womöglich wollen Länder wie Monaco oder Liechtenstein selbige soagr als Touristenattraktion auf ewig behalten. Wer kann das heute schon wissen?

Wenn es also an der Einigkeit bezüglich der Folgeregelung gebricht, ist damit zu rechnen, dass der gesunde Menschenverstand noch über Jahrzehnte weiter ausgesetzt wird. Das allerdings ist für die EU kein Novum, sondern bislang schon gelebte Praxis. Bereits vor Jahren gab es dazu Initiativen, die Menschen wieder schrittweise an eine Zeit ohne Umstellung zu gewöhnen. Das war eine gute Idee, indem man die Zeitumstellung anfangs nur an Wochenenden aussetzte, um die Produktivprozesse nicht zu gefährden. Aber auch das Interimsmodell konnte sich, trotz aller Befürwortung durch die EU, einfach nicht durchsetzen. Und jetzt haben wir den Zeitsalat.

Abschaffungsprozess gegen andere Interessen abwägen

Schließlich ist bei der Abschaffung, der nachgewiesenermaßen sinnfreien Zeitumstellung, größtmögliche Einigkeit unter den Mitgliedsländern herzustellen. Exakt, um den jetzt absehbar entstehenden Zeitsalat zu verhindern. Bei so fundamentalen Prozessen muss man wiederum auch die Befindlichkeiten von prospektiven Beitrittskandidaten berücksichtigen. Und so dürfe sich ein natürliches Spannungsfeld zwischen Portugal und Georgien ergeben, die auch gerne in die EU möchten. Ganz zum Leidwesen der EU haben bislang weder Südamerika noch China einen Aufnahmeantrag an die EU gerichtet. Für die Abschaffung der Zeitumstellung ist dies allerdings ein großer Segen.

Letztlich bestand auch noch die sehr liberale Option, es den 500 Millionen EU-Bürgern individuell freizustellen, welcher Zeitzone sie künftig angehören möchten. Dazu soll es aber eine zirka 30.000 Seite umfassende, streng geheime Expertise geben, die detailliert darlegt, wie sehr die Profitinteressen der Konzerne, wegen mangelnder Synchronisation der „Human Resources“, dadurch geschädigt würden. Aufgrund des Einflusses besagter Menschenverwerter scheidet diese freiheitliche Lösung von vornherein völlig aus. Besagte Lobby dürfte sich infolgedessen mit einem einheitlichen und verbindlichen EU-Arbeitstakt für die gesamte EU durchsetzen. Denn die Lobby als auch die EU-Funktionäre wissen sehr genau, dass das wichtigste am Leben eines jeden Menschen der Profit ist … den man zeitlich ungestört und gut synchronisiert abgreifen möchte.