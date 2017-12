Tagesschau: GroKo wieder Liebling der Deutschen

Schöner (e)Regieren: Für Kenner der Materie ist dieser Umstand keine Überraschung. Die Entwicklung war abzusehen. Aufgrund der nachhaltigen Alternativlosigkeit im deutschen Politbetrieb zu Berlin kann es logischerweise gar keine andere Lösung geben. Neuwahlen werden von allen maßgeblich beteiligten Parteien kategorisch abgelehnt. Nicht weil die zu teuer wären, nein, die Gefahr noch bestehende Pöstchen zu verlieren ist zu groß. Es wäre für Deutschland völlig atypisch, käme aus Berlin mal eine konstruktive statt zersetzende Lösung. Da sich die Meinung des Wahlvolk in aller Regel nach den veröffentlichten Trends richtet, kann endlich die Große Koalition wieder ihren Siegeszug antreten.

Meistens weiß der Deutsche ja gar nicht was er wirklich will, bevor es Mutti ihm nicht gesagt hat. Das lässt sich besonders gut daran festmachen, dass es beispielsweise die AfD bis in den Bundestag gebracht hat. Da können sich Regierung und die übrigen Parteien berechtigt enttäuscht vom Wähler geben. Noch so ein Fauxpas und der Wähler muss damit rechen endgültig ausgemustert zu werden. Jedem systemkonformen Menschen in Deutschland wird sofort klar, dass man einem solchen Trend scharf entgegentreten muss. Letzteres bedeutet einen wohltuenden Hirn-Vollwaschgang mit Vorspülen und Schleudern. Nur so lässt sich das alternativlose und systemkonforme Angebot korrekt unters Volk bringen.

Wer eignete sich da besser als die ARD, also die Tagesschau. Hier so ein meisterliches Stück der Propaganda: ARD-Deutschland Trend 🇩🇪 GroKo jetzt Favorit der Deutschen … [Tagesschau] (hier sogleich der Ersatz, weil das Original in der Regel zur Verwischung der Spuren nach einer gewissen Schamfrist gelöscht wird). Mit einem Etat von rund 8 Milliarden Euro sagt man der öffentlich-rechtlichen Propaganda nach, dass sie eine Menge schon in die richtige Richtung bewegen kann.

Generell sind die Öffentlich-Rechtlichen natürlich sehr staatsfern. Außer bei ihrer Beaufsichtigung, da sitzen die Parteien immer mit am Tisch. Noch weniger staatsfern sind sie allerdings bei der Vollstreckung der Propagandagebühren. Da bedient man sich logischerweise gerne der Staatsmacht und des Behördencharakters, den es dafür braucht. Auch hier gilt, Neutralität war gestern Systemtreue ist heute. Und so ergibt sich dann das nachfolgende Bild bezüglich des aktuellen Willens der Wählerschaft.

Dabei fällt seltsamerweise auf, dass mit Ausnahme der Linken und der Rechten alle Parteigänger mit mehr als 50 Prozent nach der großen Koalition verlangen. Wie kann das sein? Gefühlt ergibt sich ein anderes Bild. Da stellt sich Frage, besteht Deutschland nur noch aus Parteianhängern? Wer hat denn die Leute befragt, die gar keiner Partei nahestehen? O.k., dann machen wir besser gleich wieder eine eigene Umfrage, wie gewohnt am Ende des Artikels.

Merkels eigener Propagandaetat

In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll zu wissen, dass der Kanzleretat unter Merkels Amtszeit um gute 75 Prozent, auf 2,8 Mrd. Euro aufgestockt wurde. Unter anderem kann man das an dieser Stelle nachlesen: Wie die Merkel-Rampe laufen lernte … [Kritisches Netzwerk]. Ein sehr interessanter Artikel übrigens für alle Leser, die noch nicht wissen was die “Merkel-Rampe” ist. Noch viel erstaunlicher ist, dass fast 1,5 Mrd. Euro des Kanzleretats ausschließlich in dem Bereich “Medien” fließen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Was immer uns das sagen will, darf man daraus messerscharf schließen, dass dieses Geld sicher nicht in eine neutrale Berichterstattung fließt. Merkel hat in jüngeren Jahren einmal Agitation und Propaganda als Hauptfach belegt. Da ist es nicht abwegig, dass das Geld in ähnliche Projekte investiert wird. Es ist durchaus nichts Neues, sich seine Beliebtheit zu erkaufen. Hier benötigt sicher niemand Nachhilfe, um den Unterschied zwischen Information und Propaganda korrekt auf den Schirm zu bekommen. Wer hätte nicht gerne einen milliardenschweren Propaganda-Etat? Gut zu wissen, dass der Steuerzahler selbst für die vorsätzlich an ihm verübte Manipulation zur Kasse gebeten wird. Dafür wissen wir nun verlässlich was wir dafür bekommen … die GroKo.

