Wer erhascht den GroKo-Kündigungsbonus?

Deutsch-Absurdistan: So langsam aber sicher fragt sich selbst der politisch uninteressierteste Bürge®, welchen Sinn die Große Koalition derzeit wohl noch haben mag. Außer Pöstchenschieberei und politische Niederhaltung des Gegners, in Verbindung mit einem hochnotpeinlichen Machterhalt, ist da nichts mehr in Sicht. Vom eigentlichen Auftrag einer Regierung ist dieses Gespensterkabinett zu Berlin weiter entfernt denn je. Nur wird es inzwischen unübersichtlich und abstoßend. Ganz so als bestünden alle Probleme dieser Bananenrepublik nur noch aus politischen Parteien und deren unübertrefflichem Selbstzweck.

Das Gezänk um die Aufhebung der Schwerkraft, beim tiefen Fall des Hans-Georg Maaßen nach oben, ist in seiner Absurdität kaum mehr zu überbieten. Jetzt würgt schon die Bayern-SPD die Nahles, doch bitte noch rigider für ein Zerwürfnis der Koalitionsparteien in Berlin einzutreten. Offenbar ist bei der vorerwähnten physikalischen Ungesetzmäßigkeit auch ein SPD-Staatsekretär zu Schaden gekommen und klammheimlich entsorgt worden. Nun, dass ist bei einem „Hau den Lukas“ auf dem Jahrmarkt einfach so. Nur die Kraft, die über den Hammer auf den Pin gebracht wird, bringt den Lukas nach oben. Also ganz so seltsam war die Aufstiegsphysik des Maaßen dann wohl doch nicht. Immerhin war es die SPD, die besagtes Jahrmarktsgerät dringend einmal ausprobieren musste.

Überblick über die Hetzjagden verloren

Inzwischen weiß man ja nun überhaupt nicht mehr, wer da gerade wen durch die Gegend hetzt. Das wird immer diffuser und scheint längst keine öffentlich eingebildete Domäne der Rechten mehr zu sein. Umso mehr drängt sich der Verdacht auf, dass das vielleicht alles auch so gewollt ist. Sicher, eine gewagte Theorie, nur die allgemeine Konfusion und die Tatsachen stützen diese These auch noch. Weiter verstärkt sich dieser Eindruck, weil seitens der Politik niemand willens ist Klarheit zu schaffen. Ganz im Gegenteil, die Regierung, die Parteien und allerhand Parlamentarier nebst der Medien verdingen sich inzwischen als hochkarätige Zündler, um immer mehr Explosivstoff nachzulegen.

Wer erhascht den GroKo-Kündigungsbonus?

Bei derartigen Zuständen kommt bei einigen Beobachtern nun so eine ganz seltsame Frage auf. Wenn alsbald die in der zweiten Legislatur keineswegs beliebter gewordene GroKo platzt, wer wird das zu verantworten haben. Und nicht nur das! Es gibt Bürger, die würden das mit der Wahl solcher GroKo-Entsorger belohnen. Hätte die AfD die Gelegenheit die GroKo platzen zu lassen und würde das aktiv betreiben, gäbe es für die Partei gar kein Halten mehr. Nur sind aktuell weder die AfD, noch Grüne, Linke oder FDP in der Position das zu bewerkstelligen. Da braucht es wen von der CDU, der CSU oder von der SPD, damit das Ding von innen auffliegt. Sonst klappt die Nummer leider nicht.

Die Bayern hatten schon im Stillen darauf gehofft, dass der Seehofer seine Eier ein letztes Mal sucht und den Job macht. Gut, er hat sie schon die letzten Male nicht gefunden, diesmal auch nicht. Entsprechend impotent dürfte auch das Landtagswahlergebnis der CSU in Bayern ausfallen, im kommenden Oktober. Innerhalb der CDU ist im Bannkreis der Kanzlerin auch nichts mehr zu sehen was aufrecht steht und was die GroKo zum Platzen brächte. Und „in die Fresse“ mag die Nahles wohl auch nicht mehr, was jetzt der letzte Ausweg wäre. Mithin wird der GroKo-Kündigungsbonus wohl ungenutzt, zusammen mit der Bananenrepublik, bei nächstbester Gelegenheit verfallen. Schade!