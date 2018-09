Lügenkanzlerin Merkels oppositionelle Wahrheiten

Täuschland: Der Volksmund redet davon, das selbst der|die größte Lügner|in irgendwann einmal die Wahrheit spricht … und sei es nur aus Versehen, im Rahmen einer noch größeren Lüge. Schon einer der Großen Honoratioren der CDU, vor Merkel, wusste einiges zum Besten zu geben. So der Konrad Adenauer: „Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, nichts hindert mich, weiser zu werden”. Die amtierende Kanzlerin hat allerdings mit dem zweiten Halbsatz rein gar nichts am Hut. Es verbleibt alles beim irreführenden Geschwätz. Womöglich ist sie inzwischen die personifizierte Lüge.

Erste Station Zeitreise Chemnitz

Also wie war das jetzt genau mit und in Chemnitz? „Es gab keinen Mob, keine Hetzjagd und keine Pogrome“ … [Welt], so der amtierende Ministerpräsident Sachsens, Kretschmer. Zu einer ähnlichen Anschauung versteigt sich sogar diese Quelle hier: Sachsens Generalstaatsanwaltschaft widerspricht Merkel … [PublicoMag]. Aber wer sind diese beiden „Nichtse“ und wie glaubwürdig können so dubiosen Gestalten gegenüber einer Übermutter und Kanzlerin schon sein? Immerhin sagt sie: „Wir haben Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden gab, Zusammenrottungen (…)“. Nun diese Beweise sind vermutlich alle noch geheim, weshalb man die seitens der Regierung nicht vorzeigen kann. Dies allein schon, um die Ermittlungen nicht zu vereiteln. Na ja, schlimme Bilder könnten ja auch das Fußvolk verstören.

Vermutlich sind es gerade die laufenden Ermittlungen, die sowohl die Kanzlerin als auch ihren Regierungssprecher Seibert daran hindern, diese eindringlichen Anwürfe zu korrigieren. Das kann im Eifer des Gefechts schon mal vorkommen. Und das ist auch gut so, denn da wo von schwarzer Seite mit rot-grünem Dreck geworfen wird, bleibt immer mal was hängen. Nur muss man höllisch aufpassen, der der sich vor dem Werfen nicht vermengt, dann sieht man selbst braun aus. Und wenn der Dreck die dicht bei den Braunen stehenden Ahnungslosen trifft, trifft es nach offizieller Lesart keinen Falschen. Das dürfte womöglich auch die aktuelle Ausgangssituation bei den regierungsamtlichen Lügen sein, die vermutlich im Ermittlungsstadium verharren und dann verenden werden.

Die Retrospektive zu Merkels Mundwerk

Meinungswandel ist seit der Wende ja generell gar kein Problem mehr und auch heute noch mächtig en vogue. Aber wenn das mit groben Erinnerungslücken einhergeht oder sich nicht nachvollziehbar ereignet, sondern ruckartig um 180° passiert, kann es die Beobachter schon mächtig durcheinanderbringen. Jetzt ist Angela Merkel allerdings nicht die geschwätzige Schlampe von nebenan, die keiner für voll nimmt und der man ihre Wahrnehmungsstörungen einfach so durchgehen lässt. Nein, sie ist bekanntermaßen die Kanzlerin von Täuschland und die Leute ringsherum wollen Sie erfahrungsgemäß in jedem Moment ernst nehmen können. Sehen wir doch mal nach, wie sie in den letzten Jahren mit dieser Dauerproblematik umgegangen ist:

Dazu passt im Übrigen, dass sich die Medien redlich Mühe geben auch die aktuellen Geschehnisse von Chemnitz weiter herunterzuspielen. Und selbst da wo inzwischen klar ist, dass es besagte Hetzjagden nicht gegeben hat, wird zumindest in der Weise nachgetreten, dass man die Teilnehmer der Demos verächtlich macht, weil die angeblich mit irgendwelchen „Braunen“ marschiert sein sollen. Wer wollte dabei auch auf die Idee kommen, dass sich die „Braunen“ womöglich ungebeten und auch gegen den Willen der Masse, also einfach den normalen Demonstranten angeschlossen haben. Das ist ein deutlicher Unterschied und man merkt wie wichtig es ist, was kommuniziert wird. Nur dieses Bild kann es nach offizieller Lesart nicht geben, weil es die Kanzlerin ins Unrecht setzen würde.

Bundesdeutsche Geruchswelten

Der Fisch stinkt nach wie vor vom Kopf, wenngleich in diesem Fall auch noch anrüchiges Braunzeugs von der Straße hinzukommt. Und wenn es von oben her mit der Lüge beginnt, setzt sich das nach unten fort. Angela Merkel ist mit ihren Lügen und wechselnden Meinungen bislang immer durchgekommen und wird sich infolgedessen auch weiterhin dieser Stilmittel bedienen. Solange sie auch in der CDU/CSU noch alle wie die Ochsen am Nasenring durch die Manege zerren kann, wird sich das gewiss nicht ändern. Warten wir doch einfach auf ihre nächsten genialen Schachzüge! Bei denen wird sich der „Normalo“ erneut mit der flachen Hand vor den Schädel hauen. Und dann wird ihm sogleich vorgeworfen, dass er allein wegen dieser Geste schon ein Nazi sei, weil er dabei meist mit dem Arm etwas weiter ausholen muss, damit es fein klatscht. Soviel zur Ausdeutung der tatsächlichen Lebensumstände.