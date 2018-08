Dschihad Jens (NATO Stolperberg) in Höchstform

NAhTOd: Es ist ja nicht so, dass nur Fachkräfte aus Vorderasien und Afrika nach Europa drängen. Nein, Europa hat ab und an auch selbst noch einige dieser Koryphäen zu bieten. Der Dschihad-Jens gehört beispielsweise dazu. Er ist derzeit oberster Kriegstreiber der NATO im Rang eines sogenannten „Generalsekretärs“. Wo immer sich die Nord Atlantische Terror Organisation (ugs. NATO) verwirklichen kann, steht Stolperberg an vorderster Front. Sein Job scheint es zu sein, bewaffnete Konflikte zu „promoten“. Besonders aber, das Bedrohungspotential des angeblichen Verteidigungsbündnisses authentisch genug gen Osten zu vermitteln, speziell in Richtung Russland, der aktuelle Wunschfeind der NATO.

Genau das hat der Jens inzwischen als sein Hauptaufgabenfeld identifiziert, völlig unabhängig davon, was womöglich in seiner Stellenbeschreibung niedergeschrieben steht. Offiziell muss er hier und da etwas moderater klingen. Aber die Ergebnisse, wie auch die herzhaften und unverfälschten Ansagen, die er im Namen dieses Bündnisses von sich gibt, sprechen wiederum Bände. Um das noch im Aufbau befindliche „Lebenswerk“ des NATO-Dschihadisten Stolperberg bereits zeitnah zu würdigen, haben wir den folgenden Jens-PR-Film ausbuddeln können:

Mehr und mehr stellt sich inzwischen heraus, dass Jens Stolperberg Russland für sich als elementaren Karrierebaustein entdeckt hat. Eigentlich war man sich mit der Wende und dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahre 1990 darüber einig, dass die NATO nicht in Richtung Osten expandiert (Osterweiterung). Das war noch zu einer Zeit, da wusste Stolperberg vermutlich nicht einmal das es die NATO gibt. Manche Fachkräfte machen viele Dinge schon mal intuitiv richtig. Die Nord Atlantische Terror Organisation muss irgendwie auf den Dschihad-Jens aufmerksam geworden sein.

Der Weg in Amt und Würden

Beobachter der Szene sind davon überzeugt, dass seine Entdeckung durch die NATO auf seine Zeit als Ministerpräsident Norwegens zurückzuführen ist. Er schaffte es, ein mehr oder minder als neutral geltendes Land soweit zu militarisieren, dass die Rüstungsindustrie förmlich über ihn „stolpern“ musste. Das erklärt seinen bis heute gültigen Spitznamen „Stolperberg“. Zum Dank für seine unermüdliche Sorge um das Wohlergehen der Rüstungsindustrie, so sagt man, habe diese „Friedenstaubenmetzgerei“ ihn an die NATO weiterempfohlen. Wer ein Land wie Norwegen militarisieren kann, der kann auch locker zwei Prozent vom BIP für „friedenschaffende Waffen“ bei anderen Staaten lospressen.

Um ein noch besseres Fahrgefühl für Stolperbergs grandiose Leistungen zu bekommen, haben wir hier noch einen kurzen diplomatischen Abriss über den korrekten Umgang mit feindlich gesonnenen Staaten. Wichtig ist, sich dabei von keinerlei angeblich unstimmigen Aussagen irritieren zu lassen. Sowas gehört in den Bereich Taktik und ist ein Muss, um den Feind zu verwirren. Wenn man einen Krieg sicherstellen will (umgangssprachlich heute „Friedensmission“), dann darf man nicht zimperlich sein. Ein weiterer Grund, warum der Jens an der Position, an der er zur Zeit ist, goldrichtig ist. Da darf man einfach keine Skrupel zeigen. Zuviel Diplomatie könnte auch zu ungewolltem Frieden führen.

Kranke Verhaltensweisen gesund beurteilen

Spätestens mit dem erläuternden Streifen (Bundespressekonferenz) bringt dies die ersehnte Klarheit. Da wird ersichtlich, warum eine rotierende NATO-Präsenz an der russischen Grenze keine dauerhafte Militärpräsenz ist. Da kann selbst ein durchschnittsbegabter Mensch sofort schlussfolgern, dass Russland kaltblütig auf einen Krieg aus ist, wenn es diese Friedenssignale der NATO böswillig fehlinterpretiert. Korrekt bleibt festzuhalten, dass sich Russland seit den 90er Jahren den NATO-Staaten bis auf Tuchfühlung genähert hat. Das perfide daran ist, dass man keinerlei russische Bewegung diesbezüglich ausmachen konnte. Damit wird umso deutlicher wie verschlagen und brandgefährlich Russland wirklich ist, wenn wir nicht einmal in der Lage sind diese Geheimstrategie aufklären zu können.

Damit ist aber auch klar, dass die NATO und Stolperberg sich gefunden haben. Sie passen zueinander wie Faust und Goethe Auge, sie sind wie für einander geschaffen. Er ist der wahre Fürsprecher des militärisch-industriellen Komplexes, der es sich auf die Fahne geschrieben hat den Frieden mit vielen technischen Hilfsmitteln und besonderen Explosivstoffen künstlich zu (de)generieren. Welcher aufrechte Kriegstreiber wollte dem Dschihad-Jens da in seinen Handlungen widersprechen. Sein Dschihad ist der Kampf unserer stählernen Friedensindustrie um die guten Profite.