Der zivilisierte Westen will Präventivhinrichtungen

Groß-Absudistan: Die Fortentwicklung des Rechtsstaates ist ein bedeutsames Anliegen westlicher Demokratien, um sich nicht „wilder Westen“ nennen zu müssen. Gerade in den letzten Jahren sieht sich diese Wertegemeinschaft in einer verstärkten Konkurrenzsituation zu nachrangigen UN-Rechsstaaten. Dieses Ungleichgewicht muss in irgendeiner Weise behoben werden. Vorzugsweise durch die Modifikation des eigenen Rechtssystems, sodass es den Befindlichkeiten der hart leidenden Elite und der Regierungen mehr entsprechen kann. Vor allem aber muss alles sehr viel billiger, schneller und effektiver werden, um die Profite nicht zu gefährden. Da ist der klassische Rechtsstaat, wie wir ihn bislang kennen, ziemlich hinderlich weil antiquiert.

Offenbar geht es jetzt insgesamt um das Überleben des modern(d)en Rechtsstaates. Die in der Überschrift erwähnten Präventivhinrichtungen haben logischerweise rein gar nichts mit den schon länger bekannten „Präventivtötungen“ zu tun. Präventiv getötet werden nur Leute, von denen man lediglich annimmt, sie könnten einem Staat, den eigenen Interessen oder auch nur den eigenen verdeckten Geschäften in irgendeiner Weise gefährlich werden. Statt eines kurzen Prozesses gibt es hier in aller Regel gar keinen Prozess. Ersatzweise eine flotte Hellfire-Rakete oder eine Kugel aus dem Hinterhalt. Selbiges natürlich nur zu einem dem Präventivtötungsberechtigten genehmen Termin. Diese äußerst kostengünstige Methode der Vor-Rechtsetzung ist nicht nur bei den USA und Israel bösonders beliebt.

Präventivhinrichtungen hingegen basieren auf knallharten Mutmaßungen. Selbstverständlich liegt diesen Hinrichtungen eine reale Tat zugrunde. Grundsätzlich ist dabei die Tat entscheidend! In diesem Fall logischerweise ergänzend die Auslegung derselben durch die zur Präventivhinrichtung berechtigten, unabhängig von möglichen Schuldigen. In jedem Fall ist ja die Tat bereits der Beweis und somit die Schuld genau dort zu verorten, wo es den Präventivhinrichtungsberechtigten am besten auskommt. Ganz wichtig ist dabei der weltweite „Empörungsfaktor„. Soweit dieser korrekt durch die „superkorrekten Medien“ gelenkt wird, soll sich der designierte Todeskandidat in der benötigten Contra-Rolle zu den nicht verlautbarten Interessen der Präventivhinrichter wiederfinden. Jedes weitere Schuldeingeständnis kann und wird durch die Mutmaßung substituiert.

Mutmaßlich ein neuer Kampfbegriff für „Schuld“

Diese Form des modern(d)en Rechts auf internationaler Ebene ist schon an sich ein kreatives Novum und zeichnet fortschrittliche Staaten aus. Aufgrund der desaströsen wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten, als auch der morbiden innerlichen Verfassung, der kurz vor dem Kollaps stehenden Wertegemeinschaft, ist es durchaus diesen letzten Versuch wert. Natürlich geht es auch darum, Ereignisse zu erzwingen, die sich ohne die an den Tag gelegte Gewalt der Rechtschaffenden nicht von alleine einstellen wollen. Solche Ereignisse, die benötigt werden, um von den intern anstehenden Katastrophen effektiv abzulenken. Das alles sind inzwischen anerkannte Ziele und heiligt selbst die bislang eher als verpönt geltenden Mittel. Das zentrale Element des neuen Rechts heißt „mutmaßlich„. Damit ist es unzweifelhaft eine Gleichsetzung von „Schuld„. Somit sind die vielen zeitraubenden und teuren Zwischenschritte bis zur Hinrichtung problemlos zu überspringen. Das erkennt inzwischen auch die Bundesregierung als gegeben an und sieht sich weiterhin als integraler Teil besagter Wertegemeinschaft.

Donald Trump hat die Preise erhöht

Um das alles ein wenig attraktiv und spannend zu halten, hat gerade erst Donald Trump die Preise dafür massiv erhöht. Trump: ‚big price to pay‘ for Syria chemical weapons attack … [The Guardian]. Er hat insbesondere für den letzten mutmaßlichen Giftgasanschlag auf die syrische Zivilbevölkerung die Preise für Syrien, Russland und den Iran drastisch erhöht. Formvollendet und siegessicher natürlich erst im Nachgang. Garantiert möchte man jetzt noch erheblich mehr Syrer töten, um den ungerechten Tod von Syrern durch mutmaßliches Giftgas zu sühnen. Langfristig möchte man in diesem Zusammenhang aber aufgrund der angesprochenen Preiserhöhungen, auch Russen und Iraner umbringen. Die Chinesen mochte Trump noch nicht extra erwähnen. Vermutlich weil es noch nicht offiziell auf der Befreiungsliste steht oder aber die USA bei der Eroberung zu Lande sich einen Mega-Wolf laufen könnten.

Da mit dem „mutmaßlich“ die Schuldfrage in der Sache mehr als überzeugend geklärt ist, kann die westliche Wertegemeinschaft unmittelbar zur Tat schreiten. Auch die UN braucht es für diesen Zweck nicht, da dort zwei vetoberechtigte Delinquenten fortwährend jedes gerechte Bombardement blockieren. Die Wertegemeinschaft wird sich nun auf die berechtigten Präventivhinrichtungen in der Region konzentrieren. Ein übergebührliches Zuwarten in der Sache selbst kann ansonsten unnötige Zweifel an den Mutmaßungen aufkommen lassen. Auch besteht die Gefahr einer ähnlich unangenehmen Verwässerung, wie damals nach dem Abschuss der MH17 über der Ukraine, unter mutmaßlicher Mitwirkung der Russen. Ebenso würde es den Spielfluss stören, der jetzt einen schnittigen und ereignisreichen Schlagabtausch vorsieht. Nur Zuschauern denen tatsächlich der Atem stockt (nicht unbedingt wegen Giftgas) wird auch die Luft für berechtigte Nachfragen und jedwede Kritik fehlen. Aber genau das gehört zu einem modern(d)en Rechtssystem und den Präventivhinrichtungen halt dazu.