Kriegslicht für jedermann direkt aus dem Pentagon

Waschen & Schminken: In einer Welt der “verkehrten Werte” müsste man solche auch exakt so feiern wie es ohne Heuchelei zu erwarten wäre. Leider kommt die gute, schlechte Welt aus der Falschheit im Moment noch nicht heraus. Da braucht es noch einiges mehr an Licht, welches man den Menschen derzeit bewusst vorenthält. Für die Strategen aus dem Pentagon wäre es ein Leichtes das zu ändern … wenn sie nur wollten. Ausgehend vom Zentrum des Bösen ihres schönen Pentagrams könnten sie alljährlich von dort das Kriegs-Lichtlein in die Welt hinaussenden.

Nun wir alle wissen, faktisch ist das ja auch so und man muss sich dazu gar nicht an irgendwelchen imaginären Feiertagen orientierten. Das Pentagon macht das alles intuitiv bis situativ und ahlt auch bedarfsgerecht, nach eigenem Bedarf. Je nachdem, welchen Potentaten man gerade ins Nirwana heimleuchten möchte, denen bringt man das amerikanische Kleinod hin. Oder auch an jeden Platz dieser Erde, soweit es dort gilt Demokratie, Frieden und Freiheit der Rohstoffe korrekt zu implementieren.

Überall dort wird dieses Lichtlein benötigt. Es muss nicht zwangsläufig beim symbolischen Lichtlein bleiben. Es darf schon mal explosiv werden, soweit der Zweck einmal mehr die Mittel heiligen muss. Und so nimmt es nicht wunder, wenn das Credo des Pentagon minimal anders lautet als das des Vatikan.

Ehre sei Satan in der Tiefe,

Unfrieden auf Erden und dem

Geldadel ein Wohlgefallen.

Anders als die Nummer mit dem Friedenslicht, das wird turnusmäßig aus dem nicht weniger friedlichen Bethlehem geholt, muss man so eine Aktion nicht zwingend um Weihnachten herum durchziehen. Sinnfälligerweise passt dazu allerdings Silvester, weil es da ohnehin an allen Ecken und Enden kracht und knallt. Selbst die Jahreszeit kommt dem Effekt romantisch entgegen. Schöne, frische Blutspritzer auf unschuldig weißem Schnee sind allzeit eine würdige Untermalung des Spektakels, welches man von zurecht einem Kriegslichtlein “made in USA” erwarten darf.

Bleiben wir ehrlich. Analog zum Fernsehprogramm, wo Tag ein Tag aus nur Mord und Totschlag unters Volk gebracht wird, ist doch diese Variante des Lichts viel angemessener. Wer macht sich überhaupt noch die Mühe des täglichen “Body Count” beim Fernseh-Mord-Abend? So viele Tote und keiner registriert sie … wie im richtigen Leben halt! Wie beiläufig bleiben all die Leichen liegen und jeder meint, die verschwinden ganz von allein.

Wollte tatsächlich wer den Frieden und eben nicht das genaue Gegenteil, würde man doch auch im täglichen Leben der Gewalt abschwören und sich um das friedliche, statt mörderische Beisammensein mühen. Faktisch obsiegt die Gewalt und das Friedenslicht ist und bleibt dabei die größere Heuchelei. Die Posse fürs scheinbar gute Gewissen.

Und damit es richtig theatralisch rüber kommt, treffen sich die Pfadfinder dann auch noch an dieser Stelle: Friedenslicht 2017 … [Bundesministerium des Inneren]. Wie gerne hätte unsere Flintenuschi stattdessen doch das Kriegslichtlein in ihrem ministerialen Kriegs-Bunker begrüßt und beherbergt? Aber das hat sich wieder mal keiner getraut. So bleibt es eine kleine teuflische Weihnachtsüberraschung, wen das Pentagon als nächstes damit beglückt.