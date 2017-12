Falschklatscher im Bundestag düpieren Trittin

B-röckelt: Dank der Fraktionen und des generell geltenden Fraktionszwangs für unsere Abgeordneten im Bundestag ist bekannt, dass es brandgefährlich sein kann an der falschen Stelle zu klatschen. Schließlich könnte ein beobachtender Dritter, diese Geste als Zustimmung zu einem Sachverhalt werten, der seitens der eigenen Partei nicht goutiert wird. Exakt das hat sich jetzt im Bundestag zugetragen. Es ist förmlich ein Klatsch-Chaos ausgebrochen. Völlig unstrukturiert wurde von links nach rechts und retour geklatscht.

Das Traurige an dieser Geschichte ist, es handelte sich nicht etwa um eine von Schäuble angesetzte Witz-Stunde des Bundestages. Da hätte man ein solches Verhalten locker wegstecken können. Nein, es ging darum, deutsche Soldaten weiterhin rechtswidrig überall in der Welt im Einsatz zu halten. Also nachweislich völkerrechtswidrige Aktionen zu legitimieren. An dieser Stelle sei vorweggenommen, dass es dem Bundestag am Ende mehrheitlich gelungen ist diese Rechtswidrigkeiten aufrechtzuerhalten, das schien dem Schwarz-Rot Provisorium unter Angela Murksel ein Bedürfnis zu sein. Aber werfen wir zunächst einfach mal einen direkten Blick in die Kasperbude unter Reichstagskuppel. Hier die berührende Situation im Video festgehalten.

Natürlich kann nun auch der Uneingeweihte oder Minderbemittelte aus dieser üblen Szene noch etwas lernen. Der Kern der Lehre liegt nämlich auf der Hand. Man klatscht generell nicht zu einer Wahrheit, sofern diese von der eignen Partei nicht gutgeheißen wird. Das nennt man Fraktionsdisziplin. Nun sind aber inzwischen die undemokratischen Nazis in den Bundestag vorgedrungen, wie auch immer das passieren konnte und die stören sich nicht so sehr an Fraktionszwängen und klatschen wahlweise zu jeder Wahrheit die ihnen über den Weg läuft. Das ist ganz entsetzlich nervig für die anderen Parteien, die daran gebunden sind und das musste deshalb der Jürgen Trittin besonders betonen und der Linken einmal extra dick aufs Butterbrot schmieren.

Macht-Duft liegt in der Luft

Mit den Grünen ließen sich schon immer Kriege machen, soweit man versprach die ökologisch abzuhandeln. Immerhin ist auch Trittin einer von jenen Konsorten, die nicht das erste mal den Duft von Macht in der Nase verspüren wenn sie an Muttis Hinterteil schnuppern. Dafür ist jeder Verrat erlaubt. Der Rüpel Trittin bedankte sich nicht einmal bei der AfD, als diese auch bei seinem Vortrag ins Klatschen verfiel. Ob Trittin am Ende des Tages selber überrascht war, womöglich mal ein Stück Wahrheit rausgelassen zu haben? Darüber wissen wir leider nichts näheres. Sicher wäre es ihm lieber gewesen, die AfD hätte zumindest bei ihm nicht geklatscht. Und damit wir alle was zu klatschen haben, kann sich nunmehr jeder Zuschauer, ob der tollhausgleichen Zustände im Bundestag, getrost und nachhaltig mit der flachen Hand auf die Stirn klatschen. Denn exakt wie im Film verhält es sich, wenn bestimmten Volksvertretern die Wahrheit peinlich wird.