Bundeswehr braucht 7. U-Boot für den Endsieg

Groß’schland: Nachdem die Weltmacht USA zu bröckeln beginnt, wird es höchste Zeit die nächste Weltmacht nachzuschieben. Nichts wäre schlimmer als ein führungsloser Planet Erde im unendlichen Universum, auf dem man nicht mehr in der Lage wäre seine Mitmenschen wirkungsvoll zu unterdrücken. Wer sonst käme für diesen heiklen Job noch infrage, außer Deutschland? Diese Nation hat hinreichend Erfahrung als Weltmacht “erster Güte“. Sie weiß im Gegensatz zu anderen Supermächten sehr wohl wie man anständig verliert.

Gerade letzteres dürfte wohl die wichtigste Qualifikation sein, um den Job zu übernehmen. Wie es sich für eine “anständige” Weltmacht gehört, braucht man da viel Stahlschrott, um seine Position auch gewalttätig vertreten zu können. Besonders gut ist es, wenn dieser Schrott noch beweglich und schwer bewaffnet ist. Nach der Logik des vorherigen Absatz ist das für gute Verleierer allerdings nicht zwingend erforderlich. Auch hier hat das souveräne Groß’schland verkleinerter Nation in seinem Grundgesetz bestens vorgesorgt. Spätestens nach der nächsten Kapitulation sind durch Artikel 120 die Besatzungskosten bereits geregelt, also kein Grund zum Aufruhr. Und in Artikel 79 (1) Grundgesetz haben wir bereits festgelegt, dass wir auch über den Abbau besatzunsgrechtlicher Verhältnisse verhandeln dürfen, um die nächste Souveränität zu erlangen. Kein Volk verwaltet sich gründlicher und effektiver als das Deutsche. Allein dieser Umstand prädestiniert uns für die Weltmachtstellung.

Kurzum, es gibt keine Weltmacht die so umsichtig ist wie Deutschland. In dasselbe Horn bläst auch SPD Erzengel Gabriel, derzeitiger Außenausmister der aktuell geschäftsführend tätigen Merkel-Junta, wie hier nachzulesen ist: Gabriel wirbt für deutsche Großmachtpolitik … [WSWS]. Sicher, im Moment kann er dafür nur werben, sofern es ihm aber gelingt seinen Job nebst SPD-Beteiligung in die nächste Regeirung zu retten, kann er sich dem Thema gänzlich widmen und den deutschen Großmachtaufbau ganz von vorne träumen. Spätestens jetzt dürfte jederman dämmern, was damit weiterhin zu verbinden ist.

Das 7. U-Boot ist zwingend erforderlich

Auch militärisch muss Deutschland in diesem Sinne wieder machtvoll zulegen, damit es entsprechenden Schrecken über den gesamten Planeten verbreiten kann. Als Vorbild für eine erdrückende Weltmacht darf man derzeit immer noch die USA hernehmen. Wie oben bereits erwähnt, ist die aber gerade der trump’schen “Ichomanie” und dem aufgedruckten Verfalldatum anheimgefallen. Wenn man also andere Kontinente dominieren will, braucht es eine entsprechend große Seestreitmacht. Die ist in Deutschland bereits rudimentär vorhanden.

Deutschland besitzt sechs U-Boote und könnte somit die 6 feindlichen Kontinente gesondert und zeitgleich vernichten. Um jetzt die Weltmachtposition auszubauen und zu behaupten, ist es gut, wenn man zumindest Reserven hat (das gilt auch fürs Personal, deshalb rechts die Werbung für Bundeswehr-Invest). Deshalb muss jetzt zwingend ein Siebtes beschafft werden. Das taugt auch der Rüstungsindustrie und macht grundsätzlich einen guten Eindruck. Vor allem aber wirkt es abschreckend auf alle urkundlich bereits festgehaltenen feindlichen Mächte. Auch hier hat man bei der UN vorgebaut und vorsorglich die Feindstaatenklausel einfach dort stehen lassen, wo sie bereits als gründungsursächlich für die UN niedergeschrieben wurde, in der UN-Charta. Man hatte sich zwar Anfang der 90er Jahre verständigt, diese Klausel zu streichen, aber wie sich heute zeigt, ist es gut, dass man das noch nicht gemacht hat.

Noch mehr valide Gründe für Aufrüstung

Zurück zum siebten U-Boot. Das Bild oben zeigt übrigens eine Schiffsstudie in Menstruationsrot als Gegengewicht zum bübischen Marineblau. Das U-Boot selbst unter Regenbogenflagge fahrend, die als künftige Kriegsflagge der Bundesmarine zum Einsatz kommt. Es gibt weitere gute Gründe, dieses zusätzliche U-Boot jetzt zu beschaffen. Bedauerlicherweise sind die ersten sechs bereits erwähnten U-Boote ausnahmslos dienstunfähig. Das wird hier berichtet: Keine Besserung in Sicht 🚀 Defekte U-Boote, Flugzeuge und Panzer: Steht bei der Bundeswehr bald alles still? … [LOCUS]. Für eine designierte Siegerarmee sind solche Kinkerlitzchen natürlich keinerlei Hürde.

Somit muss das Siebte, noch zu beschaffende U-Boot, dann alle anderen sechs Feind-Kontinente nacheinander versenken. Sowas könnte zeitkritisch werden. Das ist der üble Preis für schlampige Materialerhaltung. So wird sich dann der “letzte Krieg” ein wenig hinziehen und zu entsprechend höhnischen Kommentaren im Internet Anlass geben. Mithin macht es ausgesprochen viel Sinn für die derzeit geschäftsführend tätige Kriegsministerin vdL, mit dem Beginn des Dritten Weltkrieges zumindest bis zur Fertigstellung des siebten U-Bootes zu warten. Diese Zeit sollte Flinten-Uschi nutzen, die Bundeswehr gender-, migranten- und behindertengerecht umzugestalten. Die konkreten Baupläne für das siebte U-Boot, sind anders als die obige Studie, noch streng geheim. Sollte es aber nur annähernd so aussehen wie die “siebte Posaune“, dann wissen zumindest die bibelfesten unter den Lesern was die göttliche Stunde geschlagen hat.