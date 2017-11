Französinnen singen Merkel ein finales Sondierungs-Ständchen

Bella Donner: Die italienische Polit-Mafia will jetzt gnadenlos zurückschlagen und dem Pöbel mal zeigen wo der Barthel den Most holt. Das fängt exakt bei der beabsichtigten Reform des Wahlgesetzes an, wofür man sicherlich immer gute Gründe finden wird, wie in Deutschland übrigens auch, wo es mehr oder minder von Anbeginn ❖ weiter ► ❖ weiter ►