Berliner Schrott-Mahnmal für Terror und Islamismus

Deutsch Absurdistan: Irgendwie ist das erstmals richtig konsequent was da gerade in Sachen Kunst und Terrorförderung abgeht. Gab es früher stets eine strikte Trennung zwischen Terror-Kunst und nicht stattfindender Förderung desselben, scheint man nunmehr die Vereinigung dieser Sachgebiete für den guten Zweck voranzutreiben. Vermutlich passiert der ganze Aufriss nur, um den wackeren Kämpfern des Islamischen Staates in der Hauptstadt ein lauschiges Heimatgefühl zu vermitteln, noch bevor sie ihr Begrüßungsgeld hier vom Amtswegen einfahren.

Immerhin ist bald wieder Weihnachten und da müssen parallel zu den Festlichkeiten die ganzen Merkel-Gedenksteine wieder in Terror-Gedenk-Position gerückt werden. Da kommt so ein neuzeitliches Mahnmal gerade zupass. Diese symbolische Geste ist unverzichtbar. Besonders für die gemäßigten Terroristen, die angesichts der ihnen just unter den Füßen weggeschossenen neuen Heimat in Syrien und Irak, von uns Deutschen vermehrt ein Zeichen der Liebe erwarten dürfen.

Mit so einer Aktion lassen sich ergänzend der böse Putin mitsamt seinen Schergen Assad weiter effektvoll bloßstellen. Das sind die Hauptprotagonisten, die die Islamisten und Terroristen derzeit heimatlos machen. Noch ein Grund mehr, ihnen nicht nur allgegenwärtige Denkmäler zu setzen, sondern sie sogleich mit offenen Armen zu empfangen, um dem Putin unmissverständlich zu signalisieren, dass man so mit gemäßigten Terroristen nicht umgeht. Auch dazu gibt es natürlich eine völlig fiese und entstellende Berichterstattung, die so natürlich niemals korrekt sein kann: Merkel hat Mörder, Totschläger und Vergewaltiger ins Land gelassen. Schließlich sind exakt das die Leute, die unsere Interessen in Syrien vertreten! Quasi die Botschafter unserer humanitären Werte. Die Boten und Überbringer von Demokratie, Frieden und Freiheit. Was für eine unsinnige Behauptung also.

Offenbar haben unsere Anstrengungen, gemeinsam mit Saudi-Arabien, Israel, Katar, den USA und weiteren interessierten Nationen nicht ausgereicht, um diesen Helden, trotz Ausbildung, Ausrüstung und Finanzierung, zu einem Durchbruch gegenüber Assad zu verhelfen. Genau das hätte für sie eine dauerhafte Bleibeperspektive in Syrien eröffnet. Jetzt müssen sie allesamt zu uns flüchten, nachdem sie unsere Sache dort ohne Erfolg vertreten haben.

Derartige Mahn- und Denkmäler sind schon deshalb besonders wichtig, weil sich beispielsweise die PEGIDA so unendlich über diese schönen Busse in Dresden aufregen konnte. Bitte immer dran denken: Nicht was die Mahnmale bedeuten, sondern was sie bewirken, zählt! Wir wollen ja auch gar nicht wissen warum. Es reicht wenn es der PEGIDA nicht gefällt, dann muss es richtig sein und da dürfen unsere Betrachtungen schon enden. Nun fangen allerdings die ersten Medien an die komischen Hintergründe dieser Syrien-Bus-Geschichte zu hinterfragen: Denkmal für die Geiselnehmer … [Neues Deutschland]. Das kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, an dem die Weihnachts-Terrorvorbereitungen eigentlich längst abgeschlossen sind. Das rüttelt mächtig am Feier-Konzept.

Also, die alternativen Fakten sehen kurz zusammengefasst folgendermaßen aus. Danach stellten die heldenhaften und schutzsuchenden Bewohner der Stadt Aleppo als Abwehrmaßnahme gegen den bösen Assad keine Busse in den Senkel. Es sollen die Terroristen höchstselbst diese Bollwerke gegen Assad in dieser kunstvollen Form aufgetürmt haben. Dafür gebührte ihnen sicherlich auch ein terroristischer Kunstpreis, denen wir ihnen mit dieser Installation quasi kredenzen. Dem vernehmen nach handelte es sich bei den Profi-Halsabschneidern um die zweitgefährlichste Terrormiliz Ahrar al-Scham. Durch die hier bislang verbreitete Geschichte, galt es den Eindruck zu erwecken, dass sich die Bevölkerung gegen Assad wehren musste. Nein, die Terroristen hatten tausend gute Gründe mehr dazu. Wer es etwas genauer braucht, kann diese Quelle noch ergänzend inspizieren: Medien berichten über Terrorbusse … [PI-News]. Korrekt, eine verbotene Quelle, die kein Gutmensch jemals tolerieren darf. Immerhin macht sie sehr viele Leute bösgläubig und damit eine Menge gutgemeinter Medienpropaganda im Handumdrehen zunichte. Sehr bedauerlich.

Ehre wem Ehre gebührt

Für diese Geradlinigkeit in Sachen Terrorverherrlichung vor dem Brandenburger Tor kommt man nicht umhin der Hauptstadt mal ein Bienchen zukommen zu lassen. Mithin können sich die Bundesregierung und die US-Botschaft ihren bisherigen Erfolg gemeinsam und direkt vor Augen führen. Das ist eine Extra-Feierstunde unter den (B)Linden wert. Hat sich doch besonders die Bundesregierung bislang arg geziert, sich zu den Völkerrechtsverstößen und zu der konsortialen Terrorunterstützung in der Region offen zu bekennen. Endlich fegt mit der neuerlichen Terror-Bus-Installation in Berlin ein erfrischender Wind durch den humanitären Mief, der aus Bundestag und Bundeskanzleramt quillt.

Wäre die Sache mit der Missinterpretation der Terror-Busse nicht so unangenehm aufgefallen, hätte man womöglich zu Weihnachen auch noch ein LKW-Mahnmal für den Anis Amri an der Gedächtniskirche auftürmen können. Der Truck hätte ja schließlich auch als verunglückter Hilfslieferungs-Laster für Syrien deklariert werden können, gelle. Ein uns geheim zugespielter … böse Kritiker sagen, frei erfundener Entwurf … soll schon vorgelegen haben, in Anlehnung an die “drei heiligen Busse“. Die Zielsetzungen aller mit diesen oder vergleichbaren Installationen zu ehrender Akteure sind amtsbekannt dieselben. Ideale, die wir nach wie vor gemeinsam mit den Amerikanern unterstützen … nur eben in Syrien und nicht hier vor der eigenen Haustüre. Das kann aber den aufrechten Kämpfern herzlich egal sein.