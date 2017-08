Grenzenlose Vergewaltigung Europas durch die EU

EU-Thanasie: Es ist schon sehr seltsam was da momentan in Europa abgeht. Offenbar wird das Recht gerade komplett neu verteilt. Leute, die meinen, dass hier Recht und Gesetz herrschte, dürfen definitiv dazulernen, dass das nur für bestimmte Personenkreise gilt. Andere Gruppen sind davon faktisch ausgenommen oder es kann sich gerade niemand daran erinnern. Böse Zungen behaupten gar, so etwas sei selektives Recht. Und tatsächlich mutet die Gesamtsituation nicht sonderlich demokratisch an. Schlimmer noch, eigentlich darf man diesen Umstand nicht einmal kritisieren, denn dann ist man sogleich ein Nazi. Schließlich sind es doch nur Nazis und üble Rechte die sowas überhaupt thematisieren. Jeder anständige EU’ler folgt der ausgegebenen Parole und hält fügsam die Klappe.

Wenn also die EU einseitig und ohne Beteiligung der europäischen Völker eine Bestandserhaltungsmigrationsqoute für die Nationalstaaten festlegt, wonach diese ein festes Kontingent von den echten Flüchtlingen, Wirtschaftsflüchtlingen, Asylanten, Glücksrittern, Sozialbetrügern, Gewalttätern und Verbrechern aufnehmen müssen, da kann man getrost von Vergewaltigung reden, von einer grenzenlosen dazu. Mit demokratischer Selbstbestimmung hat das nichts mehr zu tun. Wer die vorstehende Aufzählung für unwürdig und diskriminierend hält, dem kann bezüglich realer Werte hier weitergeholfen werden: Bundespolizei gibt Zahlen bekannt ♦️ Deutschland wäre 2016 nur für 905 Asylsuchende zuständig gewesen … [Freie Welt]. Eine Masse die gar kein Problem darstellte. Das wäre dann Recht gewesen. Da aber das Recht gerade von der EU verabschiedet wurde, haben wir exakt die Zustände hier, wie wir sie aktuell haben.

Es geht definitiv nicht mehr um humanitäre Hilfe, sondern um Bestandserhaltungsmigration … [UN]. Von der faselt auch Merkel inzwischen, neben den Vereinten Nationen. Und dabei ist dann zu nehmen, was gerade angespült wird, denn die 1.000 echten Flüchtlinge reichen für den Zweck im Leben nicht aus. Noch korrekter wäre es allerdings, wenn man nicht mehr von Flüchtlingen redet, sondern von echten Siedlern und einem großen Geschäft. Dafür spräche auch, dass die schon mal auf Heimaturlaub gehen können, ohne dabei ihren Status einbüßen zu müssen: Flüchtlinge machten offenbar mehrfach Urlaub in Heimatländern … [Welt]. Schon klar, wir alle wissen, dass die “Welt” ein rechtes Hetzblatt ist. Die Postille berichtet nur so scharf, um die armen Siedler zu diskreditieren.

Das es sich sehr wohl um Siedler handeln muss bestätigt auch dieses rechte Blättchen von der Insel: Fewer than 3% of migrants who reached Italy after crossing the Mediterranean in 2016 were deemed refugees, UN report shows … [Daily Mail]. Wäre das nicht der Fall, könnte man ja nach (nicht mehr geltendem) Recht und Gesetz diese Abenteurer wieder heimschicken. Logisch, mit Siedlern, die der Bestandserhaltung der Nutzmensch-Population dienen, macht man sowas natürlich nicht. Die werden benötigt und exakt so verhält sich die EU im Moment auch faktisch, nur sie sagt es nicht dazu.

Die Europäer haben einfach kein Anrecht auf frei und selbst gewählte Populationsreduktion, was als Merkmal einer ausgeprägten und bewussten Zivilisation gilt. Die Industrie verlangt nach “Human Resources“, nach Konsum-Enten und dem Arbeitsmarkt dürstet nicht minder nach einem satten Arbeitskräfteüberschuss zur nachhaltigen Drückung der Lohnkosten. Nur diesen Werten sieht sich die EU verpflichtet. Die bisherigen “Europäer” sind dabei die Verfügungsmasse Mensch in diesem Kapital-Thriller, den es jetzt behutsam in die richtige Richtung zu treiben gilt.

Aus Sicht der Massen-Nutzmenschhaltung ist das völlig verständlich. Schließlich bangt man in der Liga um die guten Erträge. Und weil der “Deutsche” ohnehi®n noch eine Hypothek offen hat, sprich die Erbschuld der letzten Weltkriege, kann man den zuvorderst bei den Eiern packen. Deshalb nimmt Deutschland auch das Gros aller sogenannten Flüchtlinge auf. Mehr Asylanträge in Deutschland als in allen anderen EU-Staaten … [Welt]. Oder sollten wir besser bei der Syntax “Siedler” bleiben? Immerhin hat es Generationen gedauert das schlechte Gewissen der Deutschen heranzuzüchten. Das muss man jetzt auch mal richtig nutzen.

Da gibt es aber noch eine Gruppe von Wilden in der Nachbarschaft, die hat gar keine Freude an diesem elenden Spiel: Visegrád-Staaten … [Wikipedia]. Und weil wir alle so gute Menschen sind, dürfen wir solche Leute jetzt auch als “Nazis” beschimpfen. Was für eine Entlastung für die deutsche Volksseele, gelle. Ist das nicht prima? Dabei dürfen wir uns gleich um einiges besser fühlen, weil wir natürlich die Guten sind, wenn wir das Spiel der EU klaglos mitspielen und bei dem Gewaltakt stillhalten.

Gutmenschliches Pflichtprogramm

Naja, wir müssen ja auch nicht glücklich dabei werden, es reicht, wenn es den designierten Profiteuren und der EU-Administration damit so richtig gut geht. Aber Mitmachen ist Pflicht, um ja nicht als Nazi beschimpft zu werden. Eine genauere Differenzierung bei der Flüchtlings-, Migrations- oder Siedlerfrage ist logischerweise weder erwünscht noch erlaubt, wie oben bereits erwähnt. Andere Meinung = Nazi, basta! Übrigens, die hier beschriebene Vergewaltigungsphantasie zu Europa kommt ursprünglich aus dem an sich doch eher als liberal geltenden Dänemark: The EU rapes Europe … [Observanten].

Das ändert letztlich auch nichts an dem beschriebenen Vergewaltigungscharackter durch die EU. Selbst wenn das Opfer zur und bei der Besteigung noch traumatisiert daniederliegt (schlechtes Gewissen), bleibt es in dieser übelsten Variante immer noch eine Vergewaltigung. Im Moment sieht alles danach aus, dass man den laufenden Vergewaltigungsprozess temporär ein wenig aussetzen möchte. Zumindest bis die Wohl-Täterin Angela Merkel wieder für die nächste Legislatur inthronisiert ist.

Der Spiegel kolportiert deshalb außer der Reihe mal ein wenig geheuchelte Entwarnung: Mittelmeer Deutlich weniger Migranten erreichen Italien … [SpeiGel auf Linie]. Nun, die Medien müssen das ja nur noch gut 5 Wochen, bis zum 24. September 2017 durchhalten. Danach kann es bei der Bestandserhaltungsmigration wieder mit voller Fahrt durchs Mittelmeer gehen. Desto mehr davon, desto besser für die Lohndrückung, den Binnenmarkt und damit für die Profitabilität dieses deutschen Landstrichs (hört sich an wie Puff, gelle). Einige Neubürger (Siedler) betrachten diese Gegend auch als so etwas ähnliches, wo Frauen noch als Freiwild im Moral-Urwald herumlaufen.

EU-Prostitution auf Ebene der Nationen

Italien versucht man derweil mit Euro-Milliarden-Beträgen vermehrt zur Prostitution zu nötigen. Der Frontstaat soll bitte ordentlich stillhalten, Maul zu. Die gastfreundlichen Italiener haben aber noch weniger Bock auf dieses blöde Spiel als die Deutschen, wie es derweil in Italien aussieht: NGO-Schlepperei: Italien leitet Verfahren wegen „Förderung der illegalen Einwanderung“ ein … [Unzensuriert]. Auch das ist der EU völlig schnuppe, denn die Herrschaft muss den Profit sichern. Und die europäischen Menschen sollen gefälligst an ihre humanitäre Schuldigkeit denken, die ihnen seitens der EU aufoktroyiert wird. Immerhin waren die Europäer schon immer ganz böse und kriegerische Typen. Kaum einen Kontinent den sie nicht kolonialisierten und verwüsteten. Ahh, schon wieder so eine genetische Erblast und brauchbare Moral-Falle. Also, das mit dem schlechten Gewissen funktioniert doch tadellos.

Den Klassiker in Sachen Respekt und Achtung vor den Europäern, brachte kein geringerer als der amtierende Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Siehe Bildnis (zum besseren Betrachten draufklicken). Wir dürfen davon ausgehen, dass der das nach wie vor ziemlich ernst meint. Vermutlich ist er auch nur für diese, seine Haltung, Kommissionspräsident geworden. Am Ende bleibt festzustellen, dass die EU alles andere ist, nur nicht demokratisch. Im Gegenteil! Die EU ist demokratieverachtend. Sie ist antidemokratisch und macht es sich zur Aufgabe die Nationalstaaten und die zugehörigen Europäer massenhaft zu vergewaltigen. Nicht ohne Grund wird scharf darauf geachtet, dass es zur geplanten Entrechtung keine Volksabstimmung in Deutschland gibt. Man will das einfach machen, bis es kein Zurück mehr gibt … und das bezieht sich auf weit mehr Themen als nur auf die verkappte Ansiedlungspolitik die man als Flüchtlingsproblematik schönredet.