Bei der Beerdigung der Menschheit dabei sein

Absurdistan: Die überwiegende Zahl der Menschen ist eine getriebene Masse, weigert sich allerdings diesen Umstand anzuerkennen. Sie rennt von einer Benchmark zur nächsten. Allein um irgendwelchen obskuren und soufflierten Idealen nachzujagen, die mit dem “Leben” soviel zu tun haben wie Bits und Bytes mit dem Sonnenschein. Es ist wichtig die Masse Mensch in Hetze (steter Bewegung) zu halten, damit sie ermüdet und nicht die Zeit und Muße findet, sich dieser Unannehmlichkeit bewusst zu werden.

Um seiner selbst willen einen Schritt weiter zu kommen, ist es ratsam etwas Ruhe einkehren zu lassen. Sich vom Getöse dieser Gesellschaft ein bisschen abwenden. Hernach die Situation aus einer anderen Perspektive betrachten. Eine wunderbare, kurze und knackige Zusammenfassung ist die nachfolgende, die mit einfachen Worten vermittelt was an sich wichtig ist und was nicht.

Wenn Sterne vom Himmel fallen

Metaphorisch betrachtet sind es Ideale und Leitbilder unserer Wertvorstellungen, die unserem Dasein wie die Sterne am Himmel den Weg weisen. Wir irren auf einem endlosen Meer der Gezeiten umher, sind den Sirenen irdischer Verlockungen ausgesetzt. Und nicht selten stranden, oder versumpfen wir in einer Situation, die uns eines Besseren belehren sollte.

Wir sollten uns darüber bewusst werden, was uns auszehrt und Bedingungen stellt, hierfür nur augenscheinlich Gefallen finden lässt und schnelle Erfüllung verheißt. Denn ein Leben lang jagen wir dieser nach, um darin Größe und Reichtum zu finden, die sich lediglich an einer Vorstellung orientieren. Der inneren Leere ist lediglich mit den Werten zu begegnen, die auf seelischer Ebene wärmen und nähren.

Materieller Glanz ist nicht von Dauer, sondern vermittelt uns Abhängigkeit und fordert ein permanentes Einbringen von Zeit und Lebensenergie. Für alle Güter, die uns versorgen und ein Gefühl der Sicherheit vermitteln, ist heute bei nachlassender Qualität ein Mehrfaches an eigenem Gut zu investieren. Da steigende Ertragsanteile dorthin abwandern, wo Dominanz und Fremdkontrolle über unser Leben bestimmen.

Während diese Entwicklung für soziale Schräglagen sorgt, geht daraus zunehmend Unzufriedenheit und Mangel hervor. Ein nährender Boden für Zwietracht, Armut, Siechtum und eskalierende Konflikte. Daraus lässt sich wiederum Profit schlagen, der die Ursache stärkt und Entwicklungen weiter dramatisiert. Ein Teufelskreis, der sich rund um den Globus zieht, da es hierfür angeblich keine Alternativen geben soll.

Wunschdenken

Diese Aussage ist unzutreffend. Denn der Großteil aller Menschen sehnt sich nach Frieden und Ausgewogenheit, benötigt zum Erlangen von Zufriedenheit keine luxuriösen Lebensbedingungen. Doch sie wünschen sich persönlichen Freiraum, ein gewisses Maß an Respekt und eine vollwertige Ernährung, die von den industriellen Fertigungsanlagen und der Massenhaltung nicht mehr geliefert werden können.

Dies ist den Sternen geschuldet, denen nahezu weltweit hinterhergejagt wird. Von einem Geldwesen beleuchtet, das von dem Dunkel ablenkt, das daraus hervorgeht. Denn die Jagd nach dem künstlichen Glanz hält von der persönlichen Entfaltung und Weiterentwicklung ab, die uns als Menschen möglich ist. Denn wenn wir unseren Horizont erweitern und das eigene Licht nicht mehr unter den Scheffel stellen, sind wir selbst dazu in der Lage, ein Licht in die Welt zu tragen.

Dies kann ein Licht der nährenden Güte und strahlenden Weisheit sein. Das sich von der Dankbarkeit derer nährt, denen es im heilsamen Sinne hilft, oder denen es den wahrhaftigen Weg weist. Nie zuvor war es mehr nötig, ein solches Licht in die Welt zu tragen, als es heute der Fall ist. Denn das geistige Dunkel und die menschlichen Abgründe, die sich darin eröffnen, beherrschen diese Welt.

Jedes einzelne wahrhaftige Licht kann dazu beitragen, dass falsche Sterne als solche erkannt werden, so dass diese an Bedeutung verlieren und von dem Himmel fallen, der über unser gemeinschaftliches Dasein bestimmt. Und etwas sagt mir, dass die Zeit gekommen ist, da dies geschehen wird. Da uns nichts mehr anderes übrig bleiben wird, wenn der “echte Mensch” überleben soll.

Der eingeschobene Text ist aus dieser Facebook-Gruppe

Der Autor Christian Rudolf Schreiber ist auf dem Blog Leocarus.de vertreten.

®Evolution

Wenn wir es unterlassen vor lauter Bäumen (Individuen) nach dem Wald (Gruppe) zu suchen, dann besteht eindeutig die Möglichkeit dieses hochspannende Rennen als Menschheit komplett zu verlieren. Wer sich das Denken abnehmen lässt, läuft Gefahr in allen anderen Aspekten einer totalen Ausnutzung anheimzufallen. Interessiert sich überhaupt jemand dafür? Selbst für jene Menschen, die dieses miese Spiel bereits durchschaut haben, ist es nach wie vor ein hartes Stück Arbeit sich diesem “Teufelskreislauf” zu entziehen. Dem üblen Spiel keinerlei Energie zu geben ist verdammt schwer. Das fängt bei positivem Denken an und endet beim losgelösten “inneren Sonnenschein”, der einem die tiefste Dunkelheit rundherum besser ertragen lässt.