Sportwetten um die Sparte „Politik“ erweitern

Die Grenzen zwischen Sport, Politik, realem Leben und gelebter Idiotie verwaschen von Tag zu Tag mehr. Die Politik ist noch nicht besonders sportlich. Am ehesten vergleichbar mit der Formel 1 oder dem noch nicht so populäre Maschinengewehrschießen in urbaner Umgebung. Aber bezogen auf die rein zufälligen und unvorhersehbaren Ergebnisse, kann sich die Politik inzwischen locker an den Zufallsergebnissen des klassischen Sports messen lassen. Grund genug, diesen Sektor etwas intensiver hinsichtlich seiner kommerziellen Nutzbarkeit unter die Lupe zu nehmen.

Soweit wir einmal ganz ehrlich mit uns selbst und der Politik umgehen, kommen wir nicht umhin zuzugestehen, dass inzwischen auch in diesem Segment der Unterhaltungsfaktor dominiert. Wer kann und will sein Leben schon nach der Politik ausrichten? Im ungünstigsten Fall handelt es sich dabei lediglich um einen lebensverkürzenden oder gar lebensbeendenden Einfluss, wie wir das hinlänglich vom professionellen Sport gewohnt sind. Bislang beschränkte sich das Wählen meist immer auf reines „Nieten ziehen“. Das sollte geändert werden.

Es braucht außer den Politikern mehr Gewinner

Warum sollen also nur die Politiker über fette Diäten und Schmiergelder der Lobbies an dieser Thematik verdienen? Es ist höchste Zeit den Sportsgeist in und an der Politik zu entfachen. Abgesehen davon hat es immer wieder Leute gegeben, wie den Beltz, die sich selbstlos eingebracht haben, den Menschen das Leben in diesem Irrsinn zu erleichtern. Wie sollte man das besser umsetzen als beispielsweise über offene und ehrliche Sportwetten? Da kennt man die Quote und auch die zu entrichtende Steuer hilft dem Staat nochmal extra. Quasi die einzige Position, an der sich Politik endlich mal rentieren würde. Sonst kostet die ja nur, ohne Aussicht auf Gewinn und Mehrwert. In dieser Weise kann Politik nicht nur seinen Unterhaltungscharakter voll entfalten, nein, mit echten Gewinnchancen sollte Politik endlich wieder richtige Freude unters gewinnsüchtige Volk bringen.

Ungeahnte Erweiterungsmöglichkeiten

Das Wetten auf den Ausgang von Wahlen ist dabei ein sehr charmantes Thema. Gerade die anstehenden Landtagswahlen in Bayern und Hessen hätten ein irres Potential. Die sind von ihren Ergebnissen ziemlich nahe am „Hornberger Schießen“ und versprechen demzufolge gute Quoten für die Polit-Sportzocker. Highlight alle 4 Jahre wäre sicher die Bundestagswahl. Allerdings sollte man auch Wahlen auf EU-Ebene und in anderen Ländern generell nicht verschmähen.

Am Ende könnte man soweit gehen, auch politische Demonstrationen noch in diesen Komplex mit einzubeziehen, um den Schwitz- und Knüppelsport auf der Straße im Rahmen dieser Rubrik auskömmlich zu würdigen. Hierfür müsste man allerdings noch einige Standards definieren, ob man mehr auf die Zahl der Verletzten oder doch lieber die Anzahl der Festgenommenen wetten möchte, oder womöglich sogar einen Mix aus beidem mit ins Angebot nähme. Nicht minder interessant wäre der Aspekt der möglichen Repressionen durch die Polizei. Ob beispielsweise der „Kessel“ oder doch eher der Wasserwerfer zum Einsatz kommen.

Eine Gesellschaft, die es soweit gebracht hat wie die unsrige, bis knapp an den Untergang oder auch als postmodernes Revival von Sodom und Gomorrha, darf sich der weiteren Kommerzialisierung der Politik und ihrer Nebengelasse nicht in den Weg stellen. Bei solchen Perspektiven lugt sogar die Angela mal hinter ihrem Misthaufen hervor. Dinge die keinen Spaß machen oder mit denen man nichts gewinnen kann, sind absolut unzeitgemäß. Politik unter dem Merkel-Regime hat einen derartigen Sportgeist entfacht, den man nicht einfach ungenutzt lasse darf.