Russen Kampfjets statt Starfighter 2.0 für Luftwaffe

Mord & Totschlag: Leute totmachen ist eine der menschlichsten Hauptbeschäftigungen seitdem selbiger vom Baum der Erkenntnis gefressen hat. In modernen Zeiten bedient man sich dazu natürlich auch moderner Mittel. Schließlich will auch das massenhafte Töten den akkuraten Stand der Zivilisation widerspiegeln. Wenn man beispielsweise viele Leute auf einmal umbringen will, schickt man im günstigsten Fall einfach eine unbemannte Bombe (ugs. Marschflugkörper) auf das anvisierte Ziel. Manchmal muss beim Totmachen aber noch im letzten Moment korrigiert werden, oder man weiß auf dem Weg dahin noch nicht wen man umbringen will. Dann ist es hilfreich geschultes Totmach-Personal vor Ort zu haben. In diesem Fall dann einen Piloten in einem bemannten Friedensflugzeug.

Bevor der Krieg die Friedensmission so richtig losgeht, gibt es Jahre zuvor schon die heißesten Wettbewerbe um das ideale Totmach-Gerät. Das gilt auch für die bundesdeutsche Luftwaffe. Jetzt ist die Bundeswehr in große Verdrückung geraten, weil der Eurofighter irgendwie für den kommenden Krieg Frieden nicht startklar wird. Deshalb liebäugeln die Bundeswehr-Beschaffer mit dem amerikanischen F35 K®ampfjet. Hier mehr dazu: Zweitägiges Briefing in Bonn rund um den Kampfjet F-35 … [Bundeswehr Journal]. Da scheinen sich also Leute ernsthaft damit zu befassen Flugzeugschrott in den USA einkaufen zu wollen.

Sind wir doch mal ehrlich. Die Bundeswehr braucht solche Teile nicht wirklich. Schließlich ist sie ja auch niemals im Krieg. Die Bundeswehr macht immer nur einen auf “Friedensmission“. Da kann sie auch ruhig mit lahmen Enten einfliegen, Wayne interessiert’s? Irgendwie wird man das Gefühl nicht los, als wolle das Kriegsministerium so eine Art Starfighter 2.0 anberaumen. Die rosa Gedanken im Ministerium kann man gar nicht übersehen. Ob die Kriegsministerin von den Laien vielleicht doch den Strauß mimen will? Die Starfighter sind am Ende ausnahmslos und ganz ohne Krieg vom Himmel gefallen. Gottlob kamen dabei sehr wenig Menschen ums Leben. Aber diese Stahlvögel haben damals schon der US-Rüstungsindustrie in ihrem Überlebenskampf mächtig geholfen.

Wollte man also ernstzunehmendes, fliegendes Mordwerkzeug beschaffen, ist Russentechnik vermutlich die bessere Wahl. Irgendwie wird man das Gefühl nicht los, das deren Flieger in jeder Hinsicht überlegen sind. Das fängt bei der Technik an, geht über Flugeigenschaften und Kampfkraft und endet beim Preis. Was für die Bundeswehrbeschaffer einzig wichtig sein sollte, ist die “Cost per Kill Ratio“. Bei diesem Thema hat die Russentechnik eiskalt die Nase vorn. Hier hat sich der Feinsender mal das US-Gerät vorgeknöpft: Teuerster Flugschrott aller Zeiten: Bundeswehr soll F35 anschaffen … [RT-deutsch]. Naja, eigentlich dürfen wir die Argumente ja gar nicht zu Kenntnis nehmen, die sind ja feindlich, aber interessant sind die schon.

Wollte also die Bundeswehr vernünftiges Gerät beschaffen, sollte sie auf Russentechnik setzen. Selbst die urdeutschen Medien sind voll des Lobes bezüglich der russischen Luft-Totmachtechnik: Russen-Kampfjet hat die beste Stealth-Technologie … [WELT]. Naja, da kommen schon noch erheblich mehr Pluspunkte für die Russen zusammen, aber die Beschaffung bei der Bundeswehr muss ja nicht der Ratio folgen, sondern der Staatsräson und die gebietet etwas anderes.

Was man ehrlicherweise durchaus mal erwähnen darf

Wie es den Anschein erweckt, sind da weniger die technischen Aspekte des Mordgerätes interessant. Alles riecht nach einem Freundschafts-Deal (Trumps Lieblingsvokabel “Deal” kommt darin vor). Die Kosten für den universal-untauglichen Kampfjet sind fernab von Gut und Böse niedergekommen, nämlich in Utopia. Hier gilt es nunmehr dieses hart umkämpfte Milliardengrab gemeinsam mit den Freunden zu einer Erfolgsgeschichte umzudrehen. Das gelingt vorzugsweise mit der massenhaften Bestellung des US-Flugschrott. So kann man den Freunden in Übersee einen richtigen Gefallen tun. Deutschland kommt dadurch wieder ein Stück reibungsfreier in den Allerwertesten des Potentaten Trump und nur das ist wichtig.

Zugegeben, wenn die zu beschaffenden F35 ähnlich gut und glatt vom Himmel kommen wie seinerzeit die Starfighter, also mit maximal wenig Toten, dann ist das friedenspolitisch ein großer Erfolg. Wahrscheinlich wäre es noch besser, man würde den USA einfach ein Billion Euro überweisen und den Schrott gleich dort belassen. Das wäre allerdings schon maximales “Appeasement” gegenüber den ewig Friedensbeil schwingenden Amerikanern.