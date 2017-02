Will Henriette Reker auch Proteste gegen CDU/SPD Parteitage

Wenn die Oberbürgermeisterin einer großen deutschen Stadt zu Demonstrationen gegen den Parteitag einer Partei aufruft, die sich bislang durchaus auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt, ist das äußerst fragwürdig. Als erstes stellt sich die Frage, wem dient diese Oberbürgermeisterin? Den Bürgern ihrer Stadt oder irgendeiner politischen Partei? Oder womöglich doch nur ihrer eigenen, traumatischen Phobie? Dieses Missverhältnis kann sogar der normal begabte Mensch relativ schnell wahrnehmen. Dazu ist es unter diesen Voraussetzungen nicht einmal notwendig zu wissen, um welche Partei es dabei geht.

Der Umstand selbst zeigt lediglich an wie sehr die Spaltung der Gesellschaft voranschreitet. Vorneweg in diesem Fall eine Oberbürgermeisterin. Es ist nur ein weiterer Beleg für die Enthemmung gewisser Leute, die sich überhaupt nicht mehr scheuen derlei undemokratische Aufrufe dienst- und treuwidrig unters Volk zu bringen. Ob die Kopflosigkeit der Henriette Reker in irgendeinem Zusammenhang mit ihrer Parteilosigkeit steht, kann bislang nicht zweifelsfrei belegt werden.

Henriette Reker erlangte bundesweite Berühmtheit durch eine neue, von ihre erfundene Sex-Präventions-Maßeinheit: “Kölle a haalf“, hinter der sie sich bis heute verschanzen kann. Hier die zugrundeliegende Meldung dazu: Kölner Rat ruft zum Protest gegen AfD-Parteitag auf. Vorsorglich als PDF, weil die öffentlich rechtlichen Medien doch aus wettbewerbsrechtlichen Gründen zur Vernichtung ihrer Arbeiten nach 6 Monaten angehalten sind.

Wie es aussieht, müssen wir uns um die ohnehi®n nicht mehr vorhandene Demokratie in Deutschland keine Sorgen mehr machen. Sie ist längst von den etablierten Parteien bis zur Unkenntlichkeit vergewaltigt und entstellt worden. Ganz zur Freude der Bundeskanzlerin, haben wir angeblich eine indirekte bzw. repräsentative Demokratie. Dank Merkels Anstrengungen über die letzten Legislaturen soll sie sogar schon “marktkonform” geworden sein, aber selbst die Variante geht gerade vor die Hunde. Im erwähnten Fall geht es um die AfD, die in Köln ihren Parteitag abhalten wollte.

Selbstverständlich hat das auch ein rechtliches Nachspiel, wie hier zu lesen ist: AfD geht gegen Kölner Oberbürgermeisterin vor … [Junge Freiheit]. Da bleibt abzuwarten, ob und wer der blinden Justitia diesmal straflos unter den Rock greifen möchte. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Sache einmal mehr fernab von jedem “gesunden Rechtsempfinden” entscheiden wird, ist nicht gering.

Die unmissverständliche Botschaft der Henriette Reker ist eine andere. Sie macht gerade Demos hoffähig, die sich generell gegen Parteitage richten. Hat sie damit jetzt einen neuen Trend aufgemacht? Sollte man ihre Aktion etwa als Vorstufe zu einem allgemeinen Parteienverbot begreifen, machte es durchaus noch Sinn. Die staatszersetzenden Wirkungen gerade von CDU/CSU und SPD sind ja bereits seit den Anfängen der GroKo kaum mehr zu übersehen. Aus der Sicht “Gleichheit für alle”, wäre das der logische Schluss. Übrigens sind gerade diese Zersetzungsaktivitäten der vorgenannten Parteien der Grund für das Aufblühen der AfD.

Wahrscheinlicher jedoch ist, dass sie bewusst, selektiv und vorsätzlich diskriminieren wollte. Sonst hätte der Kölner Rat sich ja auch anders, neutraler oder wenigstens “demokratischer” verhalten können. Dies gerade auch mit Blick auf die übrigen Filzparteien. Das tat der Rat unter ihrem Vorsitz aber nicht. Der Aufruf richtete sich explizit und ausschließlich gegen eine Partei, die ebenso demokratisch in den Kölner Stadtrat gewählt wurde und dort mit drei Mitgliedern vertreten ist.

Wenn Spaltung und Dissens das Ziel ist

Sofern es ihr allerdings um die offene Beförderung von Spaltung und Ausgrenzung gegangen ist, kann man ihr bescheinigen schon gute Arbeit geleistet zu haben. Nur ist genau das als OB aber nicht ihr Job. Da sollte sie sich besser der Hassabteilung irgendeiner Volkspartei anschließen, um aus einer solchen Position heraus dann populistisch bis diskriminierend tätig werden zu können.

Natürlich ist die AfD für viele Menschen nicht wählbar. Grenzwertig ist sie in vielen Bereichen auch noch. Als verbrämter rechter Arm der CDU nicht einmal eine echte Alternative, sondern nur eine Seelenfängerorganisation für Deutschland. Die wahre wie einzige Alternativlosigkeit für Deutschland ist und bleibt “Mutti”. Aber scheinbar sind es ja die ach so gestandenen Leute und Parteien, die gerade die Contenance verlieren und in Richtung Unrecht und vordemokratische Zustände abgleiten. Zur Spaltung der Gesellschaft gehören mindestens zwei extreme Lager, sonst funktioniert das nicht. Vielleicht erklärt der feste Wille zur Spaltung den Stumpfsinn der Henriette Reker etwas besser. Wenigstens aber begründet es die Unverzichtbarkeit der AfD, wenn man spalten will.