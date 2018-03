USA drohen Niederlande mit Invasion wegen Menschenrechts-Käse

Mad Mans Burg: Nun ist es offiziell. Die Niederlande müssen unter bestimmten Umständen mit einem militärischen Angriff der USA rechnen. Das Käseparadies selbst verhält sich augenscheinlich friedlich, hat aber einen zentralen Fehler gemacht. Es beherbergt den „Internationalen Strafgerichtshof”, der nach Ansicht der USA eine illegale Einrichtung zur Verfolgung von US Bürgern sein könnte. Sofern dort Verbrechen anderer Nationen gesühnt werden, vornehmlich Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wollen die USA gegen solchen Terror nicht vorgehen. Sollten allerdings US Bürger oder Verbündete Amerikas ins Visier dieses Gerichts kommen dann sähe es schlecht um die Niederlande aus.

Nun, wir leben in einer aufgeklärten Gesellschaft, wissen nur zu gut um die Vormachtstellung und den Gerechtigkeitssinn der USA und daher auch ganz genau wie man den Hintern richtig hinzuhalten hat um korrekt gexxxxt zu werden. Zum 11-jährigen Jubiläum der US-Angriffspläne geht es um eine kleine Rückschau. Der alte Tobak ist aktuell wie damals, siehe Spiegel-Online 2002, geändert hat sich am Status quo bis heute nichts. Die Bedrohungslage ist nach wie vor gegeben. Bei unserer Kurzbetrachtung können wir derlei Kleinkram auch getrost auslassen und uns auf mögliche Szenerien stürzen, die sich daraus ergeben. Fest steht, der holländische Menschenrechtskäse lastet bis heute schwer auf dem Weißen Haus. Gepaart mit der nötigen US-Borniertheit und dem Anspruch das Weltrecht für sich gepachtet zu haben, möchte man den Internationalen Strafgerichtshof lieber heute als morgen platt machen, er könnte sich gar noch zu einer echten Bedrohung für einen massenmordenden Friedensstifter entwickeln.

Was wird bei einem Angriff auf die Niederlande aus dem NATO-Bündnisfall

Es ist hinreichend bekannt, dass sowohl die Niederlande und die USA als NATO Mitglieder gelistet sind, weltweit besser bekannt als „Nord Atlantische Terror Organisation“. Eine US Invasion der Niederlande, wie jetzt faktisch per Gesetz angedroht, bringt die Bündnismitglieder in große Schwierigkeiten. Sie müssten sich für eine der Konfliktparteien bei einem Bündnisfall entscheiden. Wollten sie dies vermeiden, so bliebe ja nur die Selbstvernichtung, um beiden Konfliktparteien gerecht zu werden. Letzteres ist nun wirklich sehr abenteuerlich und höchst wiedersinnig.

Sollte der Bündnisfall beim Angriff der USA auf die Niederlande tatsächlich ausgerufen werden erwarten wir keine demokratische Abstimmung nach der Zahl der NATO-Staaten. Eher ist davon auszugehen, dass nach Kapitalanteilen an dem Verein entschieden wird. Demzufolge dürften dann alle anderen Staaten seitens der Kapitalmehrheit, wir vermuten dahinter einmal die USA, dazu genötigt sein mit auf diese Käsenation einzudreschen. Derzeit wiegelt man in den USA allerdings noch ab. Man könne die Notwenigkeit noch nicht erkennen, aber so ein Gesetz zu haben, sei für den Fall der Fälle schon besser, auch unter Freunden.

Ebenso kritisch ist, wenn die USA verbündete Kriegsverbrecher vor diesem Gerichtshof bewahren wollen und so möglicherweise wegen eines zu befreienden Diktators in Den Haag militärisch vorstellig werden, was dieses Gesetz angeblich vorsehen soll. Die größte Sorge gilt aber den eigenen Honoratioren. Hier sei an Kriegsverbrecher Georg Wilhelm Busch und ähnliche Märchenfiguren erinnert. Auch Obama könnte nach Ablauf seiner Amtszeit das Interesse dieses Gerichtshofes erregen. Immerhin hat auch er, wie sein Vorgänger, ein recht eigenartiges Verständnis von den Menschenrechten. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die keineswegs kompatibel mit seinem noblen Friedenspreis.

Oder doch Geheimverhandlungen über die Verlegung des IStGH

Um den Bedürfnissen der NATO weiter entgegenzukommen, auch um interne Konflikte diesbezüglich zu vermeiden, wäre eine Verlegung des Strafgerichtshofs unter Umständen sogar eine lohnenswerte Sache. Man könnte beispielsweise den Iran bitten die Beherbergung dieser Institution zu übernehmen. Damit ließen sich gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Sollte dann irgendein abgetragener US-Präsident, ein US-Bürger oder ein verbündeter Despot, ein mit den USA verbandelter Massenmörder oder auch sonst ein Verbrecher aus irgendeiner geheimen Bande mit den USA dort belangt werden, dann wäre auch das Gesetz für den Präsidenten Gold wert. Bislang sind ja die Einfallsgründe für einen militärischen Besuch des Iran noch ziemlich dürftig. In der beschriebenen Konstellation, mit dem neuen Gesetz aber geradezu ideal.

Hat man früher gern behauptet, so wahnsinnig könnten die USA doch gar nicht sein, belegen die letzten Jahre, dass die USA in dieser Hinsicht völlig unterschätzt werden. Aktuell auf bestem Wege zu einem Polizeistaat, in direkter Metamorphose zu einer Diktatur und reiner Knast-Nation, sollten wir nicht aus den Augen verlieren, dass unsere EU-Liten gerne dem amerikanischen Trend nacheifern. Selbst wenn viele Menschen in den USA den Vorgang rund um dieses Gesetz belächeln und nicht ernst nehmen (auch einige Politiker), muss man sich dennoch fragen, wozu dann ein solches Gesetz gemacht wird. Rein zur Belustigung von Kongress und Senat werden solche Anstrengungen wohl eher nicht unternommen. Mehr denn je gilt, Recht bekommt, wer es durchprügeln kann.