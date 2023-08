Militärische Demokratisierung Nigers unumgänglich

Niger: Keine Frage, die Demokratisierung Nigers rückt gerade in den Fokus der Welt. Aktuell werden noch Allianzen gesucht und geschmiedet, den sogenannten Putschisten in dem Land den Garaus zu machen. Hier fühlt sich die vormalige Kolonialmacht Frankreich ganz besonders verantwortlich (aus rein menschlicher Sicht) und könnte so die Koalition der Willigen in Afrika anführen. Bestens, es würden die afrikanischen Brüder sich dort für Frankreich verwenden und solange die Schädel einschlagen, bis die französischen Interessen im Niger wiederhergestellt sind.

Zugegeben, das hört sich bösartig an. Dazu ist es unter Umständen hilfreich zu wissen, dass der atomare Brennstoff für die vielen Atomkraftwerke in Frankreich zu fast zwei Dritteln aus dem Niger stammen. Damit hängt indirekt sogar die bundesdeutsche grüne Politik mit am Haken. Bestimmt hätte man die jetzige Militärregierung dort gewähren lassen, hätte diese nicht einen Exportstopp für Gold und Uran verfügt, von dem vornehmlich Frankreich betroffen ist. Hier wird schnell klar wo das eigentliche Verbrechen der neuen Militärjunta im Niger zu suchen ist.

Der Wertewesten bei Demokratisierung vorn dabei

Generell gilt für den Wertewesten, dass er keinerlei Berührungsängste mit den schlimmsten und menschenverachtenden Regimen hat, solange er selbst noch einen auskömmlichen Vorteil daraus generieren kann. Dann heißt es immer, man könne die Welt nicht mit Gewalt ändern und man müsse das Beste aus der Situation machen … diplomatisch. Kommen aber einige weniger hell aussehende Menschen in Militäruniform daher, übernehmen die Regierungsgeschäfte und setzen die alten Kolonialisten vor die Tür, dann ist das Geschrei ziemlich groß.

Jedermann der die hiesige Propaganda verinnerlicht, wird natürlich sofort der französischen Position zustimmen und bescheinigen, dass es dringend einer militärischen Intervention im Niger bedarf um die gute wertewestliche Ordnung auch dort wiederherzustellen. Letztlich bedeutet die, dass die Menschen da ruhig verhungern und verelenden können, solange der Westen bekommt was er will. Sicher, für die politische Darstellung wählt man schon ein paar wärmere Worte, nur Hilfe die richtig kostet und nichts bringt, kann man sich auch für den Niger nicht leisten. Da kann man allenthalben ein paar Krümel von dem dort lassen was man gerade außer Landes schafft.

Systemkonflikt auf Afrika ausweiten

Niger ist mit seinen 1.267.000 km2 auf Platz 21. der Flächenstaaten. Mit seiner Einwohnerzahl von knapp 27 Mio. rangiert es hingegen auf Platz 54 der Staatenliste. Ausweislich der guten französischen Interessen ist klar, sofern die jetzige Putschregierung nicht den französischen Interessen nachkommt, ist die militärische Demokratisierung und Befreiung des Landes unumgänglich, bis dort wieder eine demokratische Regierung herrscht die formal gewählt wurde aber käuflich ist.

Damit bekommen auch die afrikanischen Menschen die große Chance sich für den Urkonflikt aufzureiben der zur Zeit gerade überschwänglich in der Ukraine tobt. Dort wo die Ukrainer für die USA sterben um Russland maximalen Schaden zuzufügen. Offiziell muss man natürlich dort den Aggressor Russland beschreiben, der widerrechtlich in die Ukraine eingefallen ist. Jetzt kann dieser Schauplatz Richtung Afrika erweitert werden. Sowohl der Wertewesten, angeführt von den USA, mit der Untermenge Frankreich, als auch Russland und China können und werden an der Afrika-Suppe mitköcheln. Das Sterben müssen aber die Afrikaner übernehmen.

Niger und Afrika wird abermals fallen

Noch ist nicht absehbar in welche Richtung der Niger und Afrika dabei fallen werden, fest steht aber bereits heute, dass dort, ähnlich wie in der Ukraine, demnächst viele Afrikaner für ausländische Interessen ihr Leben lassen dürfen. Mit dem Ausfuhrstopp von Uran und Gold haben die aktuellen Machthaber im Niger den Bogen ziemlich überspannt. Soviel Selbstbestimmung zum Nachteil einer einzigen Nation wie Frankreich (und Gefolge) kann man sich einfach nicht bieten lassen.

Um nun die allgemeine Konfusion zu stärken, ist es ratsam ergänzend zu erwähnen, dass die Geschichte nicht ganz so simpel ist wie hier dargestellt, denn wenn das die Leute so wahrnähmen, wäre ja keine Befreiung Nigers mehr möglich. Ergo werden wir hier viele ergänzende Schauermärchen hören, die dann die militärische Intervention in dem Land rechtfertigen oder gar zwingend erfordern. Zur Vertiefung und Abrundung des Bildes hier zusätzliche Einsichten von einem Feindsender.

