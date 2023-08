„Heil Selenskjy“ … die Russen setzen auf Totlachen

BRDigung: Jetzt scheint es amtlich zu sein. Die öffentlich-restlichen Faktenfüchse, die sich sofort auf dieses filmische „Heil Selenskjy“-Meisterwerk stürzten, sollten Recht behalten. Der subversive Streifen ist aus russischer Produktion und allein damit inhaltlich schon nicht mehr für deutsche Augen und Ohren geeignet. Im Wege einer funktionierenden Zensur hätte er uns nie erreichen dürfen. Genau darin bestand demnach die russische List, dass sie eine scheinbar deutsche Produktion hinlegten und darauf setzten, dass sich die Deutschen dieses trojanische Pferd massenhaft selbst ins Haus holen und hernach totlachen.

Gottlob ist dieser perfide Plan dank der investigativen deutschen Propagandasender nun gründlichst vereitelt worden. In Deutschland weiß man noch was gute und vernunftbegabte Satire ausmacht. Wenn sie nicht von einem Jan Böhmermann stammt und kein Ziegenficker darin vorkommt, dann taugt der Gag zu gar nichts. Genau an diesem Qualitätsmaßstab zerschellte nunmehr diese elende Russenpropaganda, rund um die „Heil Selenskjy“-Produktion. Hier noch einmal das Machwerk der „entarteten Kunst“ zu Vertiefung der Thematik.

Hier ist Fakt, dass in der kritisierten Satire nur so mit Tatsachen um sich geworfen wurde, was aber den Streifen nicht glaubwürdiger macht. Mit derselben Pedanterie konnten wiederum die hiesigen Staatspropagandaorgane dezidiert nachweisen, dass die Summen zwar ausnahmslos korrekt sind, aber der Nutzen für die Ukraine lange nicht so groß war wie in dem Video hämisch beschrieben, weil das meiste Geld davon doch wieder in der eigenen Tasche versickern sollte, obschon der deutsche Steuermichel es berippeln muss. Puhhh, nochmal Glück gehabt. Da kann man die Summen zwar als Ukraine-Hilfe deklarieren, aber den Nutzen vornehmlich für die Heimat-Front und Elite generieren. Das ist schon ganz schön schlau, gelle … warum sollte es auch einen Krieg ohne Gewinner geben?

Gut von den Amis gelernt

Man darf sagen: „gut von den Amis gelernt“! Die helfen der Ukraine ebenfalls mit Abermilliarden für ihren eigenen Krieg gegen Russland. Zuvorderst mit den teuersten Waffen die man für Geld bekommen kann, was logischerweise den alten abgelagerten Waffenschrott einschließt, der sonst turnusgemäß sehr teuer zu entsorgen wäre. Sogar die überlagerten Streubomben können dort noch eingesetzt werden, weil es im Zweifel nur Ukrainer und Russen trifft die später an den Blindgängern verrecken.

Anders ausgedrückt, die USA schicken Waffen und Munition in die Ukraine, bezahlen sich selbst fürstlich und buchen es wie Deutschland auch unter „Ukrainehilfe“. Exakt so sieht effektive Hilfe aus und nicht so wie der Russenstreifen den unterbelichteten Deutschen weiszumachen suchte, dass es dem deutschen Steuermichel etwas koste. Hmm, ob ARD und ZDF das jetzt alles richtig dargestellt haben?

Wir sind natürlich noch nicht ganz fertig. Wenn schon Russenpropaganda über Deutschland ausgekübelt wird, dann muss man, wenn man ARD oder ZDF heißt und ziemlich dienstbeflissen ist, natürlich einen Nutzen daraus ableiten, um es den Russen sogleich mit eigener Münze heimzuzahlen. Im vorliegenden Falle ist es die Herstellung der unmittelbaren Nähe zur AfD. Man muss es so aussehen lassen, als hätte die AfD diesen genialen Streifen bei den Russen in Auftrag gegeben, um unsere glorreiche Ampel-Regierung zu diskreditieren. Die AfD zeigt sich bis heute überrascht wie beglückt von dieser Verbindung, denn kostengünstiger konnte sie gerade keine Werbung für sich machen.

Und wer’s glaubt wird selig

Nun wird ja Propaganda, ob als russische Satire oder echte Nachrichtensendung von ARD und ZDF getarnt, nicht ohne Hintersinn gemacht. Die Rezipienten sollen es verinnerlichen und wie schon zu Zeiten der großen Inquisition, das glauben was ihnen seitens der Autorität eingeflößt wird. Nur so können die Schäfchen mit entspanntem Gewissen für den höheren Zweck missbraucht werden. Und geradezu so, als müsste das ZDF seine eigene Kompetenz untermauern, gibt sie in dem oben verlinkten Bericht sogleich noch die folgende Weisheit (dank Zwangsgebühr nicht ganz kostenlos) zum Besten:

Der Krieg in der Ukraine wird nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Worten geführt. Propagandisten versuchen auch in Deutschland, die öffentliche Meinung zu manipulieren.

Da können wir von Glück sagen, dass das ZDF, weil es so solide zwangsfinanziert ist, niemals an diesem Desinformationskrieg, also der Meinungsschlacht rund um die Ukraine, teilnehmen würde. Sie muss es noch einmal explizit hervorheben, da zu viele unbedarfte Menschen bei dem Spruch vermutlich sofort die öffentlich-restlichen mit ins Visier genommen hätten. Toi, toi, Toilette … dass die deutschen Wortkrieger sich auch weiterhin so neutral verhalten.