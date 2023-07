Stimmungsmache in Deutschland gegen Rußland

Neulich hatte ich eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zum Thema „Mehrheit sieht Rußland als Bedrohung“ zum Anlaß genommen, um einen Kommentar über die Stimmungsmache in Deutschland abzugeben. Wie repräsentativ die Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov tatsächlich gewesen ist, sei mal dahingestellt. Jedenfalls zeigt sich, daß die tägliche antirussische Propaganda in den Medien und durch die Politik erfolgreich war. Auf t-online-Nachrichten erschien ein Beitrag, der allerdings von dpa abgekupfert ist, über die angebliche Einstellung der Deutschen zu Rußland:

• Stimmung in Deutschland – Mehrheit sieht Rußland als Bedrohung – auch im Osten

Sollte sich die Bundesregierung mit Russland gut stellen? Jeder zweite Deutsche sagt dazu nein, für die Mehrheit ist Moskau gar eine Bedrohung. Man kann anhand dieser Umfrage deutlich erkennen, wie manipulierbar viele Bürger sind und wie schwer es ihnen fällt, real von irreal oder Freund und Feind auseinanderzuhalten.

Wenn man die Bevölkerung nicht penetrant mit Fakes, Halbwahrheiten oder unterlassenen Informationen infiltrieren und stattdessen mit den relevanten Tatsachen und Fragestellungen konfrontieren würde, die ihre täglichen Existenzproblem betreffen würden, dann sähen die Resultate von Umfragen sicherlich grundlegend anders aus. Deshalb habe ich mir überlegt, mit welchen Gegebenheiten das Volk von nicht voreingenommenen und auf Investigation bedachten Medien hingewiesen werden müßten:

Hier sind die „richtigen Fragen“, zu denen man die Bürger nie befragt hat, nämlich:

ob die Fehlentscheidungen der Bundesregierung und der EU hinsichtlich der Abkoppelung von russischen Energiereserven und die Folgen der destruktiven Wirtschaftssanktionen gegen Rußland eine Bedrohung für Deutschland sind?

ob die Abermilliarden, die für Aufrüstung, Waffen und Logistik an die Ukraine fließen, eine Bedrohung für den Erhalt unseres Sozialstaates, unserer Infrastruktur sowie unserer zukünftigen Gesellschaft sind?

ob die uneingeschränkten finanziellen und militärischen Zusagen (MANTRA: „SO LANGE ES NÖTIG IST!“) der EU- und deutschen Politiker an die Ukraine bis zum St. Nimmerleinstag (wenn die Ukraine womöglich gar nicht mehr existiert) und darüber hinaus die verantwortungslosen Versprechungen zur Finanzierung des Wiederaufbaus der Ukraine, eine existenzielle Bedrohung für Deutschland sind?

ob die wirtschaftliche Abhängigkeit von den USA durch Wucherpreise bei Frackinggas, die Schädigung der deutschen Wirtschaft oder die Abwerbungsversuche der Amis bei deutschen Unternehmen eine Bedrohung für Deutschland sind?

ob die USA und ihre Vasallen, die als transatlantische „Freunde“ durchgehen, in einem staatsterroristischen Akt sondergleichen wie der Sprengung der Nordstream 2-Pipeline bewiesen haben, daß sie eine Bedrohung für Deutschland sind?

ob die zahlreichen völkerrechtswidrigen Angriffskriege der USA/NATO, die noch nicht das Ende der Fahnenstange darstellen, eine Bedrohung für Deutschland waren und wieder werden könnten? Schließlich sind die hegemonialen Ansprüche der USA ungestillt.

ob die zahlreichen Militärstützpunkte der USA in Deutschland einschließlich der Stationierung von Atomwaffen, mit zusätzlichen Strategiezentralen sowie den Machenschaften in den Nachbarstaaten eine Bedrohung für Deutschland sind?

ob die Tatsache, daß sich Deutschland nach wie vor in einem Besatzungszustand befindet, quasi ein weiterer Bundesstaat der USA ist, und sich ständig den Drohungen, Erpressungen und Repressalien der USA unterordnet, eine Bedrohung für Deutschland darstellt?

ob die von allen westlichen Politikern ausgesprochenen Drohungen an Rußland, es zu ruinieren und zu filetieren, um seine Rohstoffe auszuplündern, eine Bedrohung für Deutschland ist?

Oder anders herum gefragt: Wie sieht die reale Bedrohungslage aus Richtung Rußland aus, wenn man objektiv berücksichtigt, daß

Rußland niemals Deutschland angegriffen hat?

Rußland in den letzten Jahrzehnten keine Angriffskriege geführt hat und der verlogene „brutale menschenrechtswidrige Angriffskrieg“ gegen die Ukraine nur ein Vorwand ist, um vom Terrorkrieg gegen die eigene Bevölkerung des Kiewer Regimes abzulenken?

Rußland außer seinen Sicherheitsinteressen in der Ukraine und dem Schutz der dort ansässigen russischen bzw. Bevölkerung nicht das geringste Interesse besitzt, in irgendein anderes Land einzumarschieren?

Rußland keinerlei hegemoniale Ansprüche wie die USA vertritt?

Rußland und Putin haben in den letzten Jahren immer wieder Vorstöße unternommen, um eine Verständigung mit dem Westen zu erzielen, die brüsk zurückgewiesen wurden. Die Versprechungen des Westens nach dem Fall der Sowjetunion, keine NATO-Osterweiterung durchzuführen, wurden gebrochen.

Das Minsker Abkommen wurde vom Westen (wie selbst Merkel zugegeben hat) mißbraucht, um Rußland hinzuhalten und die Ukraine aufzurüsten und einen Krieg gegen Rußland vom Zaume zu brechen.

Ich erinnere z. B. an die Rede Wladimir Putins im Deutschen Bundestag am 25.09.2001 (siehe Link), in der er unter großem Applaus an eine Verständigung mit Deutschland und der EU appelliert hat. Die olivgrüne Bande in Berlin bemüht sich redlich, Gras über russische Verständigungsversuche wachsen zu lassen. Oder einen anderen Vorstoß Putins vom 25. 11.2010, als er eine Plädoyer für eine Wirtschaftsgemeinschaft und eine gemeinsame Industriepolitik gehalten hat.

Gestaltung einer Wirtschaftsgemeinschaft von Lissabon bis Wladiwostok

Auch diese konstruktiven Vorschläge Putins (siehe Link), die zum gegenseitigen Nutzen gereicht hätten, wurden auf Intervention der USA ausgeschlagen. Denn die USA waren und sind stets darauf erpicht, Rußland Deutschland/Europa zu spalten, um ihr eigenes Süppchen zu kochen:

„Erstens: Die Gestaltung einer harmonischen Wirtschaftsgemeinschaft von Lissabon bis Wladiwostok. In Zukunft kämen eventuell auch eine Freihandelszone, gar noch fortgeschrittenere wirtschaftliche Integrationsformen in Frage. In der Tat würde damit ein gemeinsamer Kontinentalmarkt entstehen, dessen Kapazitäten Billionen von Euro stark wären. Offensichtlich gilt es aber zunächst, alle noch verbleibenden Hemmnisse für den russischen WTO-Beitritt auszuräumen. Dann würden eine Vereinheitlichung der Rechts- und Zollvorschriften sowie der technischen Regelsätze folgen, aber auch die Umsetzung der Projekte anstehen, die die Engpässe in der gesamteuropäischen Verkehrsinfrastruktur eliminieren sollen.

Zweitens: eine gemeinsame Industriepolitik, welche sich auf die Zusammenballung der Technologie- und Ressourcenpotentiale Russlands und der EU stützen soll, aber auch die Implementierung von gemeinsamen Förderungsprogrammen für die in der realen Wirtschaft aktiven kleinen und mittelständischen Unternehmer zu beinhalten hat. Markenzeichen wie „Made in Germany“ und „Made in EU“ sind wahrlich Gold wert. Diese Leitbilder höchster technologischer Kultur sind so behutsam wie nur möglich zu behandeln. Sie dürfen nicht verloren gehen.“

Frieden und eine kooperative Zusammenarbeit in Europa ist nur MIT Rußland zu haben – GEGEN Rußland schaufeln wir uns unser eigenes Grab.

Wann begreift der letzte Idiot, daß Rußland nicht unser Feind ist sondern die USA, die nur auf ihre eigenen Vorteile bedacht sind. Ihr wißt ja: „AMERICA FIRST“ und „GOD’S OWN COUNTRY“. Wer legt schon Wert auf einen solchen „Freund“? Oder solche wie GB, Polen oder die baltischen Staaten, die in Frontstellung zu Deutschland gegangen sind? Wenn jemand die Fakten- und Bedrohungslage ernsthaft prüft und vergleicht, dann muß er doch zwangsläufig zum Ergebnis kommen, daß der wirkliche Feind im Westen und den osteuropäischen NATO-Staaten lauert und nur darauf wartet, Deutschland zu schädigen und zu deindustrialisieren.

ZITATE:

„Bundesweit sind es demnach 63 Prozent der Wahlberechtigten, die Russland als Bedrohung für Deutschland sehen. 30 Prozent der Deutschen stimmen dieser Aussage eher oder überhaupt nicht zu. Lediglich acht Prozent äußerten sich hierzu unschlüssig oder machten keine Angaben.

Minderheit sieht Moskau als „potenziellen Partner“

Dass Russland für Deutschland ein „potenzieller Partner“ ist, sehen bundesweit nur 28 Prozent der Bundesbürger so. 62 Prozent der Deutschen lehnen diese Einschätzung ab. Zehn Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der YouGov-Umfrage machten dazu keine Angaben oder trauten sich hier keine Einschätzung zu. Wobei die Zustimmung zu dieser Aussage im Osten deutlich höher ist als im Westen.“

Wie bereits gesagt – Schwamm drüber

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_100212542/russland-ist-laut-mehrheit-der-deutschen-eine-bedrohung-auch-im-osten.html

https://www.bundestag.de/parlament/geschichte/gastredner/putin/putin_wort-244966

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/putin-plaedoyer-fuer-wirtschaftsgemeinschaft-von-lissabon-bis-wladiwostok-1.1027908-2