Sport muss Feindschaft der Nationen widerspiegeln

Bad Ballerburg: Man sollte es kaum glauben, welchem Wandel der olympische Gedanke mal wieder erlegen ist, um den Sport für ideologische Zwecke auskömmlich zu instrumentalisieren. Feindschaft, Boykott, Sanktionen, Strafaktionen, alles Optionen liegen auf dem Tisch, um dem Klassenfeind oder besser gesagt einer missliebigen Nation zu zeigen wo der Hammer hängt. Besonders wichtig ist die Einbindung des Fußvolkes in all diese altbekannten Hassaktionen, damit das Blutvergießen auf den Schlachtfeldern reibungsloser funktioniert. Die Juroren für dieses Bessermenschentum rekrutieren sich vorzugsweise aus dem Werte-Westen, der Dank US-Führung davon überzeugt ist, den einzig richtigen Lebensstil zu pflegen.

Zur Umsetzung westlicher Friedensideen unter „Inklusion des Sportes“ gehören selbstverständlich Aggressionen und Angriffskriege zur „Durchsetzung des Guten“ in der Welt dazu. Alle Kriege der USA, die vornehmlich mit dem Völkerrecht nicht wirklich vereinbar sind und waren, bleiben davon selbstverständlich ausgenommen. Ansonsten hätte man ja die USA schon gleich nach dem zweiten Weltkrieg vollständig von allen olympischen Spielen ausschließen müssen. Das könnte ein echtes versäumins gewesen sein. Ok, Schwamm drüber … das ist alles Schnee von gestern, denn die neue olympische Sanktions-, Bestrafungs- und Diskriminierungsuhr tickt erst seit dem 24.2.2022 richtig laut. Exakt dem Tag, als sich Russland entschloss den seit 2014 tobenden Mördereien in der Ostukraine zugunsten der russischstämmigen Ukrainer beizutreten.

Völkerrecht ist kein Völkerball

Damit ist das Verbrechen (völkerrechtswidriger Angriffskrieg) schon vollständig beschrieben und erfüllt, aber nur wenn es systemische Feindstaaten betrifft. Schließlich gibt es keine Gleichheit im Unrecht und was die eine Nation darf, darf die andere noch lange nicht. Offensichtlich lebten nach Meinung der Edel-Ukrainer (Asow- und Bandera-Fans) im Osten des Landes nur Untermenschen russischer Abkunft, die man als Staatseigentum völkerrechtskonform entsorgen können müsste.

Der Werte-Westen scheint bis heute diese Ansicht zu teilen und hat das mit dem Ablenkungsmanöver Minsk II mehr oder minder aktiv befördert. Es hat sich gerade nicht bis Moskau herumgesprochen, dass das Völkerrecht nicht das Recht der Völker (Menschen) bezeichnet, sondern nur das Recht eines Staates nach Belieben über seine auf seinem Staatsgebiet lebenden Menschen zu verfügen. Hier lag übrigens auch der Fehler auf der Krim, da die Menschen die dort lebten das gar nicht entscheiden durften, vielleicht auch nur weil sie Russen waren. Woanders entscheiden das die USA, beispielsweise auf dem Balkan.

Feindschaft die den Sport beflügelt

Kehren wir zum Ausgangspunkt dieser Geschichte zurück. Da gibt es einen Fechtwettbewerb, an dem auch eine Russin unter neutraler Flagge teilnimmt, also nicht für Russland startend, sondern nur für sich selbst. Am selben Wettbewerb nimmt ebenfalls eine Ukrainern teil, die dann gegen die Russin antritt und haushoch gewinnt. Glückwunsch zu dieser sportlichen Leistung. Mehr dazu ist hier nachzulesen. Nach dem Kampf versucht die Russin der Ukrainerin die Hand zu reichen. Das ist in diesem Fall keine nette Geste, sondern eine unumstößliche Regel im Fechtsport. Da die Ukrainerin der Russin nur den Degen entgegenstreckt und nicht die Hand gibt, ist dies ein eindeutiger Regelverstoß und führt zur Disqualifikation der Ukrainerin.

Jetzt ist Zetern und Mordio in der Ukraine und im kriegsgeilen Werte-Westen groß, denn am liebsten hätte die Ukrainerin vermutlich die Russin noch vor Ort schlachten sollen. Die Beistandsbekundungen für die Ukraine sind unüberhörbar, dies sogar entgegen der hinlänglich bekannten Regeln des Fechtverbandes, gegen die man nach Meinung der Schreihälse locker verstoßen kann, wenn es sich um eine Person aus Russland handelt, die unter neutraler Flagge für sich selbst angetreten ist. Offenbar ist das der neue Inbegriff von Sportlichkeit und Fairness. Hier das ganze Gejaule dazu, welches sich aus der Situation entsponnen hat:

IOC und die neue Spalt-Sportlichkeit

Am Dienstag hat die Exekutive des IOC sich für die Rückkehr russischer und weißrussischer Athleten in den Weltsport ausgesprochen. Allerdings müssen sie strikt neutral auftreten und „nachweisen“, dass sie das militärische Vorgehen Moskaus in der Ukraine „nicht unterstützen“. Diese Entscheidung wurde in Berlin sehr negativ aufgenommen und am Mittwoch in der Bundespressekonferenz scharf kritisiert.

Anmerkung: Hier wäre es wichtig gewesen dies auf alle Nationen zu erweitern und alle Sportler einem Gesinnungstest zu unterziehen, wonach sie die kriegerische Handlungen ihrer Herkunftsländer strikt ablehnen. Dazu sollten generell auch Waffenlieferungen und die Finanzierung von Kriegen zählen, bestens sogar noch die Ablehnung des Ex(s)ports von Rüstungsgütern. Erst nach so einer geistigen Leistung wäre das alles ideologisch korrekt sportlich und die Sportler für Wettbewerbe auf der olympischen Ebene geeignet. Kurzum, der IOC hat mal wieder viel zu kurz gegriffen.

Deutschland endlich an vorderster Front gegen Russland

Dann gab es ein nettes Stelldichein in der Bundespressekonferenz, in der noch einmal die deutsche Haltung zum politisch korrekten Sport auf olympischer Ebene durchgestochen wurde. Solche Leistungen musste man 1936 in Deutschland noch vermissen, aber jetzt macht sich auch hier die gutmenschliche weltmeisterliche Haltung breit. Dazu das Transkript mit den wesentlichsten Feststellungen, die belegen, dass Deutschland wieder dienstbeflissen bestimmten MeinungsFÜHRERN hinterhecheln darf.

Die Entscheidung des IOC ist ein Schlag ins Gesicht der ukrainischen Sportlerin und Sportler.

Anmerkung : Weißrussiche und russische Sportler kann man natürlich mit solchen Entscheidungen nicht treffen, a) weil sie Feindsportler sind und b) weil sie Verfügungsmasse und keine Individuen sind. Wurde leider nicht in der Deutlichkeit rübergebracht, sodass wir es extra betonen.

: Weißrussiche und russische Sportler kann man natürlich mit solchen Entscheidungen nicht treffen, a) weil sie Feindsportler sind und b) weil sie Verfügungsmasse und keine Individuen sind. Wurde leider nicht in der Deutlichkeit rübergebracht, sodass wir es extra betonen. Sie haben die Solidarität des internationalen Sports verdient.

Anmerkung : Demnach haben Sportler, die das Pech haben einer unbeliebten Nation anzugehören, damit ihr Recht auf Solidarität des internationalen Sports verspielt? Sind das jetzt urdeutsche Gedanken zur Sportlichkeit und Fairness im Sport oder die Vertiefung der sogenannten Kontaktschuld?



: Demnach haben Sportler, die das Pech haben einer unbeliebten Nation anzugehören, damit ihr Recht auf Solidarität des internationalen Sports verspielt? Sind das jetzt urdeutsche Gedanken zur Sportlichkeit und Fairness im Sport oder die Vertiefung der sogenannten Kontaktschuld? Das mindeste was die Ukraine erwarten kann ist eine klare Haltung-

Anmerkung : Genau, nämlich eine zugunsten des Sports und nicht als flankierende Maßnahme zur eignen Propaganda der Ukraine, um die Themen sauber voneinander zu trennen.

: Genau, nämlich eine zugunsten des Sports und nicht als flankierende Maßnahme zur eignen Propaganda der Ukraine, um die Themen sauber voneinander zu trennen. Der internationale Sport muss den brutalen russischen Angriffskrieg in aller Klarheit verurteilen.

Anmerkung : Das ist eben gerade nicht Sache des Sports, sondern der Politik. Nur leider bekommt die Politik diese Trennung nicht mehr auf die Kette, was dann zwangsläufig zu einer Politisierung des Sports führt.

: Das ist eben gerade nicht Sache des Sports, sondern der Politik. Nur leider bekommt die Politik diese Trennung nicht mehr auf die Kette, was dann zwangsläufig zu einer Politisierung des Sports führt. Das geht nur mit einem kompletten Ausschluss russischer und bellarussischer Athleten und Athletinnen.

Anmerkung : Bei unvoreingenommener Anwendung dieses Grundsatzes wären die olympischen Spiele bereits seit Jahrzehnten wegen Teilnehmermangels Geschichte. Abgesehen davon wird mit solchen Maßnahmen nur der olympische Gedanke entwertet.

: Bei unvoreingenommener Anwendung dieses Grundsatzes wären die olympischen Spiele bereits seit Jahrzehnten wegen Teilnehmermangels Geschichte. Abgesehen davon wird mit solchen Maßnahmen nur der olympische Gedanke entwertet. Dass das IOC zwar immerhin Angehörige des russischen Militärs wie auch Mannschaften nicht zulassen möchte, ist nur das absolute Minimum und reicht nicht aus.

Anmerkung : Hier gilt es die noch recht zaghafte Politisierung des Sports durch den IOC zu goutieren, Chapeau. Bei anderen Nationen muss man nicht darauf achten, ob die Sportler ggf. einen militärischen oder polizeilichen Hintergrund haben.

: Hier gilt es die noch recht zaghafte Politisierung des Sports durch den IOC zu goutieren, Chapeau. Bei anderen Nationen muss man nicht darauf achten, ob die Sportler ggf. einen militärischen oder polizeilichen Hintergrund haben. Es gibt keinerlei Grund für eine Rückkehr Russlands in den Weltsport.

Anmerkung : Schön, dass der deutsche Bannstrahl, analog zur Bannbulle des Vatikan oder einer Fatwa des Isalm wieder an Bedeutung in der Welt gewinnen soll. Darauf hat alle Welt gewartet.



: Schön, dass der deutsche Bannstrahl, analog zur Bannbulle des Vatikan oder einer Fatwa des Isalm wieder an Bedeutung in der Welt gewinnen soll. Darauf hat alle Welt gewartet. Putin führt seinen verbrecherischen Krieg weiter mit entsetzlicher Brutalität gegen die ukrainische Zivilbevölkerung

Anmerkung : Das muss man betonen und alles vor dem 24.2.2022 ausblenden, sonst verfehlt diese Aussage ggf. ihre Wirkung.

: Das muss man betonen und alles vor dem 24.2.2022 ausblenden, sonst verfehlt diese Aussage ggf. ihre Wirkung. Das russische Militär tötet jeden Tag unzählige Ukrainerinnen und Ukrainer, darunter auch zahlreiche Sportlerinnen und Sportler.

Anmerkung : Wir freuen uns darüber, dass die Ukraine seit 2014 nur mit Wattebällchen in der Ostukraine geworfen hat und die geschätzten 15.000 Toten (bestimmt einschließlich Sportlerinnen und Sportler) bis 2022 einer weniger sportlichen Hintergrund hatten und vermutlich alles eines natürlichen Todes starben.

: Wir freuen uns darüber, dass die Ukraine seit 2014 nur mit Wattebällchen in der Ostukraine geworfen hat und die geschätzten 15.000 Toten (bestimmt einschließlich Sportlerinnen und Sportler) bis 2022 einer weniger sportlichen Hintergrund hatten und vermutlich alles eines natürlichen Todes starben. Olympische Spiele finden nicht im luftleeren Raum statt. Wer den Kriegstreiber Russland internationale Wettbewerbe für seine Propaganda nutzen lässt, der schadet der Idee von Frieden und Völkerverständigung.

Anmerkung: Nun, genau diese Ansagen, wie auf der Bundespressekonferenz, arbeiten ganz hart daran das geschehen zu lassen, dass die olympischen Spiele demnächst tatsächlich im luftleeren Raum stattfinden, in dem die realen Verhältnisse in der Welt ausgeblendet werden und nur noch in einer westlich idealisierten Filterblase stattfinden, in der Sportler aus systemisch entgegengesetzten Ländern keinen Zugang mehr bekommen. Das ist die Realisierung von Diskriminierung wie sie im Buche steht, weil es bislang nie die Sportler waren die die Kriege anzettelten oder trieben, sondern immer nur die Politiker, die den Sport nur für ihre miesen Zwecke einspannen möchten.



Ausblick auf die Olympiade 2024 in Paris

Mit etwas Glück und dieser novellierten Einstellung zum internationalen Sport könnte es eine Ruhmesveranstaltung für Frankreich und den Werte-Westen werden, ähnlich wie 1936 für Deutschland. Mit der Ausnahme, dass 1936 noch keine Nationen ausgeschlossen wurden. Ausweislich dieser Quelle wollte man die Meucheleien auf den Zeitpunkt nach der Olympiade verschieben: „Wenn die Olympiade vorbei, schlagen wir die Juden zu Brei!“ … [ZEIT]. Wen hätte man auch ausschließen sollen, zumal es Israel doch noch gar nicht gab. Um nun die olympischen Spiele und den olympischen Gedanken wieder für epische Schlachten zwischen den Völkern zu instrumentalisieren, wird derzeit noch darüber nachgedacht wie man die Feindesländer am wirkungsvollsten ausschließen kann.

Sicher werden sich bald Historiker finden, die den kriegerischen Gedanken und das Pflegen von Feindbildern historisch betrachtet, wie auch als besonders sportlich in irgendeiner Form begründen können. Quasi die beste Tradition zur Pflege von Mord und Totschlag wieder hoffähig machen. Oder anders gesagt, die Harmonisierung von Krieg und olympischen Gedanken zur gewünschten Blüte zu führen. Ziemlich entscheidend ist, den Grundgedanken der Feindschaft über den des Sports zu erheben. Das rangiert gewiss auch bei den Sportlern unter dem Stichwort „Leistungsanreiz“.

Die andere Möglichkeit bestünde darin den olympischen Spielen einige blutige Disziplinen hinzuzufügen, die dem neuen und realen Weltbild von Zwietracht und Ausgrenzung den nötigen Charme verleihen. Vielleicht wären Zweikämpfe auf Leben und Tod die wahre Rettung dieser Spielchen. Womöglich sollten wir, dieser Tradition folgend, die olympischen Spiele 2024 fix noch nach Rom verlegen. Dann stimmte auch der historische Kontext zu den „Blutfestspielen“ und man müsste sich nicht auf verbale-theoretische Feindschaften beschränken.

Am Ende erscheint es angezeigt nach der psychischen Gesundheit derjenigen zu fragen, die sich gerade für Sanktionen und Ausschluss im Sport starkmachen. Bis vor wenigen Jahrzehnten galt generell, dass die sportlichen Wettkämpfe ein verbindendes Element unter den Völkern sein sollte, gerade unabhängig von allen realen Streitigkeiten und der Politik. Die Abkehr von diesem Grundgedanken, hin zur politischen Instrumentalisierung ist nur ein weiteres Indiz für die Verrohung und Barbarisierung der Gesellschaft, vornehmlich allerdings des Werte-Westens … so viel Nestbeschmutzung muss jetzt schon noch sein.