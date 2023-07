Russlands Kommunisten fordern Austritt aus IWF

Moneytown: Der Internationale Währungsfonds hat sich über die Jahrzehnte bei der Erpressung und Knechtung von Entwicklungsländern überaus verdient gemacht. Das wissen gerade die Kommunisten. Nur wenn die Empfängerländer brav und artig die Richtlinien des IWF befolgen, gab es Almosen aus besagter Kasse. Generell bezweckt der IWF damit Ziele, die gerne mit Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Freizügigkeit der Wirtschaft umschrieben werden.

Sogar „Gleichheit“ wird ab und an mal in den Mund genommen. Alles nette Köder an der langen Angelleine. Dazu ein einfaches Prinzip, bei dem seit 1991 auch Russland gerne mitspielte, um international gute Kontakte zu allen möglichen Ländern zu pflegen. Letztlich wird auch der IWF die Rückkehr des Papiergeldes zu seinen inneren Werten nicht verhindern können, aber er kann helfen die Umverteilung von unten nach oben noch eine Weile aufrecht zu halten. Muss Russland dabei noch mitmachen?

Für Russland hat sich besonders seit 2022 allerhand auf dem monetären Schlachtfeld geändert. Man könnte auch sagen, der IWF hat sich von der Konkurrenz Russlands einspannen lassen und seither zumindest alle institutionellen Augen wohlweislich verschlossen, die sich innerhalb des IWF für eine kritische Betrachtung der Russland-Sanktionen hätten öffnen können. Allein die Tatsache, dass der Werte-Westen und nur der Werte-Westen diese Sanktionen gegen Russland durchprügelt, gibt Zeugnis davon, dass es lediglich um einen Machtkampf der Systeme geht, an dem sich formal der IWF nicht durch Schweigen beteiligen sollte.

So viel zur Vorrede. Natürlich ist ein Austritt Russlands aus dem IWF selbst innerhalb Russlands umstritten. Vorzugsweise sind es die Kommunisten, die sich für einen Ausstieg starkmachen. Andere Kräfte sehen im IWF trotz der aktuellen Passivität in Sachen Russland-Sanktionen immer noch ein gewisses weltweites Bindemittel. Nachfolgend dazu die Meldung eines Feindsenders (RBC-Informationssysteme), der zu dem Vorgang folgendes aus Russland vermeldet.

Die Gruppe der Abgeordneten der Staatsduma aus der KPRF (Kommunistische Partei der Russischen Föderation) unter der Leitung des Parteivorsitzenden Gennadi Sjuganow hat dem Unterhaus einen Gesetzesentwurf vorgelegt, in dem vorgeschlagen wird, die Entscheidung des über den Beitritt Russlands zum Internationalen Währungsfonds (IWF) für ungültig zu erklären.

Die Verfasser der Initiative schlagen außerdem vor, das 1992 in Washington unterzeichnete Protokoll über die Mitgliedschaft Russlands in der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und in der Internationalen Entwicklungsorganisation zu kündigen.

Begründet wird diese Maßnahme mit der Politik des IWF gegenüber Russland sowie mit der „Sanktionspolitik, die insbesondere seit Februar 2022 auf Wunsch der US-Führung und ihrer Satelliten verschärft wurde“. Die Verfasser des Entwurfs weisen darauf hin, dass die Mitgliedschaft im IWF die Verhängung von Sanktionen gegen Russland als Reaktion auf die Militäroperation in der Ukraine nicht verhindert hat und dass die Organisation selbst die Beschränkungen nicht verurteilt hat. Moskau hält die verhängten Sanktionen für unrechtmäßig.

„Mit dem Beitritt zum IWF hat das Land seine Souveränität verloren und ist zu einer Kolonie geworden. […] Der Verbleib Russlands im IWF hat nicht dazu beigetragen, die Verhängung von ‚Sanktionen‘ (einseitige Wirtschaftsmaßnahmen) gegen Russland zu verhindern, die eindeutig den grundlegenden Zielen und Prinzipien dieser Organisation widersprechen. Dementsprechend macht es für Russland keinen Sinn, seine Teilnahme am IWF fortzusetzen“, heißt es in der Erläuterung des Gesetzentwurfs.

Im Februar dieses Jahres erklärte der stellvertretende russische Außenminister Alexander Pankin, dass Russland seine Beteiligung am IWF nicht aufgeben werde, da die Organisation „ein wichtiges Element der wirtschaftlichen Weltordnung der Nachkriegszeit“ sei. Die Teilnahme an ihren Aktivitäten habe einen wichtigen „Imagewert“ und eröffne auch den Zugang zu „fortgeschrittenem internationalem Finanzfachwissen“, so der Diplomat. Moskau sei auch deshalb an einer weiteren Beteiligung am IWF interessiert, weil es „in den Prozess der Harmonisierung globaler wirtschaftlicher Initiativen und Projekte eingebunden ist“, fügte Pankin hinzu.

Darüber hinaus wies er die Idee eines Rückzugs Russlands aus der Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation (WTO) zurück. Der Diplomat betonte, dass ein Austritt aus den Organisationen zu einer künstlichen Selbstisolierung der nationalen Wirtschaft führen könnte.

Kommunisten werden sich kaum durchsetzen können

Formal liegen die Kommunisten mit ihrer Einschätzung des IWF richtig. In der Folge macht also der Antrag zum Ausstieg aus dem IWF Sinn, zumal der IWF nicht geeignet erscheint unter den konkurrierenden Teilnehmer einen Ausgleich schaffen zu können oder zu wollen. Letzteres sprich dafür, dass andere Mächte den IWF dominieren.

Realistisch betrachtet erscheint es so, dass der Antrag der Kommunisten in Russland einfach abgebügelt wird. Zwar werden die Kommunisten dort noch wahrgenommen und gehört, aber als Opposition können sie in etwa so viel bewegen wie bei uns die AfD. Deshalb wird es in der Staatsduma vermutlich bei einer kurzen Debatte und der Ablehnung des Antrags der Kommunisten zum Austritt aus dem IWF bleiben.