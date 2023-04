Denkfabrik R21 – eine CDU-Krake ohne Alternativen

Die ultimative politische Initiative stellte mir ein alter Freund vor, weshalb ich mir diesen Verein mal zur Brust genommen habe. Meine seit jeher eingefleischten Duz-Freunde sind die sogenannten Denkfabriken dieser Welt. Der Begriff „Denkfabrik“ legt bereits nahe, daß dort etwas „fabriziert“ wird, was auf kaptitalgebundenem Fundament entsteht und mit den Interessen des „Vox Populi“ nichts sondern eher mit dem „Vox Dei“ gemein hat. Dabei ist zwar nicht grundsätzlich verkehrt, Wirtschaft als relevant darzustellen, jedoch ist es als gesellschaftliches Programm zu engstirnig, dies darauf zu begrenzen und zu fokussieren. Wirtschaft und Sozialstaat sind kein Gegensatz sondern ergänzen sich komplementär. Eines ist ohne das Andere nicht zu bewerkstelligen!

Das Konzept der Denkfabrik R21 enthält zwar etliche Komponenten, die ich ebenfalls gut heiße. Aber sie vertritt die Linie der CDU, die ich nicht unterstütze, weil sie auf einem letztlich rigiderem Prinzip beruht. Wenn ich den Gedanken weiterspinne, dann ist die blitzsaubere Schwesterpartei CSU ein reaktionärer und populistischer Ableger der CDU. Unter diesen Gesichtspunkten kann ich überhaupt keine Partei mehr ernst nehmen oder mich auch nur im Entferntesten mit einer anderen fraternisieren.

Die CDU-nahe Denkfabrik R21 kaschiert ihre rechts­konservative Programmatik mit dem Kampf um angeblich freie Meinungsfreiheit und will bürgerliche Politik neu bestimmen. Da erhebt sich die prinzipielle Frage, was bürgerlich eigentlich bedeutet? Wer ist der maßgebliche Bürger, an dem sich die Politik ausrichten soll? Der Reiche und Kapitaleigner, der dahinvegetierende Arbeitnehmer mit Mehrfachjobs, der jeden Cent umdrehen muß, die gesättigten Beamten, die Armen, die Alten, die Ausgegrenzten? Dann doch eher gemäß dem Credo der abgehobenen Denkfabrik doch eher die bereits Begünstigten der Republik. Was dem R21 als gesellschaftliche und politische Lösung vorschwebt, das zeigt sich in seinen erhellenden Offenbarungen:

Reklame für den besseren Zweck Jetzt ist alles vorbei … hier die Merkel-Gedenk-Postkarte! Die Merkel-Ära ist vorüber, der Ruin wieder ein Stück näher gekommen? Passend zum einstigen Zirkus-Maximus ihres Regimes, hier ein letzter Gruß. Die einzig wahre Erinnerungs Devotionalie an Deutschlands schönste, intelligenteste und ruinöseste Kanzlerin aller Zeiten. Eine bleibende Erinnerung und unverzichtbares Sammlerstück für die Überlebenden und Folgegenerationen. Die Postkarte wird bereits in wenigen Jahren eine echte Rarität sein. Schlagen sie jetzt zu, das 50er-Bündel hier im Bauchladen … solange der Vorrat reicht (limitierte Auflage).

Ein bißchen mehr Chancengleichheit, ein bißchen mehr Soziales, ein bißchen mehr Demokratie, ein bißchen mehr Verschlankung bis zur Abmagerung der Basis.

Geht vielleicht noch etwas mehr oder weniger? So ähnlich wie es die Schnulzensängerin Nicole 1982 in ihrem Song „Ein bißchen Frieden“ vorgaukelte, stellen sie sich die Zukunft vor:

Ein bißchen Frieden ist Illusion – entweder Frieden oder Krieg! Entweder alles oder Nichts!!!

Weshalb treten R21-Jünger und Jüngerinnen nicht gleich der FDP bei? Dieser „Modernisierungskurs“ ist von vorgestern. So stellt man sich keine Zeitenwende und einen „Wumms“ in der politischen Richtung vor. Revolutionen oder gar Reformationen gehen anders – siehe Frankreich. Wenn man sich die Personen anschaut, die hinter der der angeblich innivativen und zukunftsweisenden Initiative stehen, dann wird spätestens klar, daß der Holzweg beschritten und neues Wasser aus alten Schläuchen getrunken wird:

Die Initiatoren der Denkfabrik R21:

Anna von Bayern, Jörg Hackeschmidt, Jan Kallmorgen, Sylvia Kaufhold, Caroline König, Ahmad Mansour, Natalie Mekelburger, Harald Mosler, Andreas Rödder, Jan-Peter P. Schacht, Kristina Schröder, Susanne Schröter, Hermann-Otto Solms, Eugen Turi, Martin Wiesmann

Die Mitglieder des Beirats der Denkfarbrik R21:

Ulrike Ackermann, Nikolaus von Bomhard, Naïla Chikhi, Lars P. Feld, Wolfram von Fritsch, Susanne Gaschke, Carline Green, Eric Gujer, Sandra Kostner, Matthias Müller, Marie-Christine Ostermann, Karl-Heinz Paqué, Karin Schmidt-Friderichs, Martin Viehkötter

Das klingt nach „Who’s Who“. Da weiß man doch gleich, aus welcher Richtung der Wind weht. Was auf diesem Etikett steht, das wird auch eingehalten. Ehrlicher geht nicht mehr!Wer’s mag, soll daran verrecken. Doch soll mich nicht in diesen interessengeleiteten Sumpf hineinziehen lassen? Andere versuchen uns, genau so oder noch mehr ein X für ein U vorzumachen:

Es ist zu beobachten, daß es offiziell Linke in traditioneller Hinsicht gar nicht mehr gibt. Sie haben nämlich – zumindest in ihrer Ausprägung als Partei – Verrat an ihren ursprünglichen Prinzipien begangen; wie schon seit langem die SPD und seit Corona und Ukraine auch die Grünen. Die Parteien drängeln sich alle in der Mitte – Links existiert trotz gegenteiliger Proklamationen schon lange nicht mehr, und die Rechten werden nur bei der AfD verortet, was reine Heuchelei bedeutet. Denn die rechten, totalitären und faschistischen Gesinnungen sind beileibe nicht ausgestorben, denn Unkraut vergeht nicht. Sie haben sich in Wirklichkeit in allen übrigen Parteien versteckt – Tarnung und Täuschung ist alles!

Die Antifa haben wir bereits abgehakt. Seit 1914 hat die SPD ihre Ansprüche als pazifistische und soziale Arbeiterpartei aufgegeben und sich damals bereits als Bellizisten bloß gestellt. Die FDP hat ihre liberalen Grundsätze auch schon vor Jahrzehnten dem Neoliberalismus geopfert. Die CDU hat ihre christlichen und sozialen Grundwerte ebenfalls seit einer Generation an die Meistbietenden verkauft. Die CSU war schon immer eine populistischer und reaktionärer Sauhaufen. Die Grünen sind neuerdings zu olivgrün mutiert und haben ihre alten Glaubensüberzeugungen um 360 Grad gedreht – wie die Bundesvorsitzende Baerbock sich ausdrücken würde. Als Allerletzte ist auch die Linke ins Lager der Bellizisten übergelaufen. Da kann man nur von rückgratlosen Deserteuren sprechen!

Aber niemand stellt Verräter aller Richtungen an die Wand! Wer bleibt da noch übrig, der das Grundgesetz ernst und wörtlich nimmt und die eigentlichen Bürger- und Menscheninteressen wahrnimmt? Ich verzweifle langsam und wäre für einen guten Rat sehr dankbar!

Parteipolitische Verirrungen allgemein

Die Begriffsverwirrungen häufen sich. Niemand weiß mehr so richtig, was links, rechts, mittig, oben oder unten ist. Die Definitionen werden immer willkürlicher. Dazu wurden eigens sog. Experten eingestellt und bezahlt, die die Ansichten ihrer Geldgeber korrumpiert als Faktenchecker oder Aufklärer als Ware anbieten. Da kann man getrost davon ausgehen, daß journalistische und politische Prostitition gesellschaftsfähig geworden ist.

Die angeblich als Linke verschrien sind, outen sich als Mitte und sind in Wirklichkeit rechts einzuordnen. Die Mitte, in der sich alles drängelt, was nach Macht strebt, verwehren sich dagegen, etwas mit links oder rechts zu tun zu haben. Dabei birgt die sog. Mitte der bürgerlichen Gesellschaft das größte Potenzial an rassistischem, neonazistischem und totalitärem Gedankengut. Sie haben es gelernt, sich schauspielerisch als Schafe in Wolfspelzen feiern zu lassen. Die Rechten halten sich ebenfalls für die Wahrer der Demokratie und geben kontra, wobei sie in vielerlei Hinsicht tatsächlich noch die einzig verbleibende Opposition darstellen. Geschimpft wird von allen Apologeten auf Radikale oder Extreme jeder Couleur, obwohl die Defininitionen dafür willkürlich und schwammig sind. Im Grunde genommen macht es sich jeder einfach, der die Privilegien der Macht besitzt oder dahin gelangen will:

Alle, die anderer Meinung sind, müssen als Extremisten und Verfassungsfeinde bekämpft und gebranntmarkt werden.

Felix Feistel äußert sich auf Rubikon dazu unwidersprüchlich. Dabei lege ich Wert darauf, daß seine Feststellungen generell auch auf alle anderen Parteien und politischen Offenbarungs-Versuche anzuwenden sind:

„Jene, die sich einst als Gegner von Staat und Kapital bezeichnet haben und das wahrscheinlich immer noch tun, treten als Schlägertruppe von Staat und Kapital auf, verhelfen dem Kapital zu erheblichen Umsätzen, indem sie sich die Genspritzen nicht nur selbst geben lassen, sondern sie auch anderen aufzwingen wollen, und verteidigen jegliches totalitäre Handeln des Staates. Damit ist die Antifa zu einer Sturmtruppe des totalitären Kapitals geworden und setzt sich jetzt auch für dessen Interesse an Aufrüstung und Krieg offensiv ein. Unter dem Deckmantel des Antifaschismus betreibt sie Faschismus, indem sie jede andere Stimme ausgrenzen, ihre eigene Ansicht als die einzig wahre Wahrheit verklären. Sie zeichnet eine extreme Intoleranz gegenüber Andersdenkenden aus, und das, obwohl man sich Diversität auf die Fahne schreibt.“

Bei dieser Marschmusik spielt sogar die Justiz gerne mit und schämt sich nicht, Anpassungsurteile á la Regierungs- und Mainstream-Vorgabe zu fällen. Der Gleichklang und Gleichschritt feiern fröhliche Urständ – es scheint sich um eine nicht auszurottende deutsche Tradition zu handeln! Eben einen eingefleischten Volksspaß, Vorurteile zu fällen und das Denken anderen zu überlassen. So läßt es sich ungerührt leben, ohne das Gewissen zu bemühen.

Ist die R21 die Rettung der CDU vor dem Melting Pot einer Einheitspartei?

Die angestrebte Generalreform lt. Konzept von R21 ist voll von gummiartigen Phrasen und Narrativen, die sich auch andere Parteien auf die Flaggen geheftet haben – konkrete Umsetzungsanleitungen fehlen. Wir brauchen radikale Reformen, die an der Wurzel der gravierenden Fehlentscheidungen der letzten Regierungen ansetzen. Liegt es daran, daß es in Deutschland eine grandisose Fehlbewertung des Begriffes „Radikalität“ gibt, der gemieden wird wie der Teufel das Weihwasser? Versucht doch mal, irgendein Problem – sei es die Zahnschmerzen – zu lösen, ohne der Ursache radikal (also von der Wurzel her) auf den Grund zu gehen. Der Zahnarzt, der sich auf Symptome beschränkt und nur Plomben setzt, der kann seine Praxis bald schließen. Nur die Quacksalber in Berlin werden mit ihren untauglichen und volksschädigenden Methoden noch belobigt und bestärkt. In welch paradoxer Welt leben wir eigentlich? Von der CDU/CSU und der R21 können wir keine Erlösung erwarten, denn sie gehören zu den Brandbeschleunigern.

In einer Zeit, in der der Staat sich in einer Tendenz zum Totalitarismus und einem wirtschaftlichen und sozialen Abstieg befindet, da nützen keine leeren Worthülsen nach mehr Liberalismus, Pragmatismus, Leistungsbereitschaft, Eigenverantwortung, Abbau von staatsgläubiger Überregulierung und Verschlankung des Staates. Wer da noch von Privatisierung wie im Gesundheitssystem und generell bei allen Grundversorgungs-Elementen der existenziellen Existenz faselt, der sollte in die Hölle geschickt werden. Der ist als Totengräber zu identifizieren.

Was die R21 vermissen lässt wie die Wüste das Wasser

Die R21 erwähnt zwar die Empfehlung von deutlicherer Vertretung der geopolitischen Interessen Deutschlands. Allerdings wird sie nicht konkret und nennt nicht Roß noch Reiter. Dabei vermisse ich die klare Forderung nach einer Distanzierung von den USA und die alternativlose Forderung einer neutralen, unabhängigen und patriotischen Politik, die die deutschen Interessen vertritt. Dem Wirtschaftskrieg, den die USA gegen Deutschland führt, muß mit klaren Worten und Taten begegnet werden. Wir wollen doch keine Fußabtreter, Hansel und Maschochisten sein!

Da muß schon mehr her, um das auf die schiefe Bahn geratene Deutschland wieder aufzurichten. Der Ansatz der Denkfabrik, gegen ideologischen Dogmatismus vorzugehen, ist zu begrüßen. Aber dazu wäre erst einmal ein grundsätzliches Umdenken in der gesamten Poltik und vor allem in den Medien erforderlich, die den Geist der Unfreiheit und Diskriminierung verbreiten. Die Kommunikation zwischen Politik und Medien und auf der anderen Seite den Bürgern, ist fast nur noch auf Fehlinformationen, Über- oder Untertreibung, Unterlassung und vor allem auf manipulativer Gehirnwäsche aufgebaut. Nicht Fakten sondern Vorurteile und Propaganda bestimmen den Diskurs. Wenn das nicht aufhört, dann können wir das Projekt Deutschland vergessen.

Die Verschwendung von Steuergeldern für Aufrüstung, Krieg und Waffen und andere milliardenschwere Subventionen wie Bankenrettungen, Aufpäppeln der E-Mobilität, sozial unausgewogene Ausgleichszahlungen, bei denen das Geld der Bürger zum Fenster hinausgeworfen wird, muß gestoppt werden. Die Infrastruktur Deutschlands leidet, das Bildungs- und Gesundheitssystem geht auf Krücken. Die Verarmung der Bevölkerung schreitet voran. Die Sozialsysteme versagen, Lehrer, Bus- und LKW-Fahrer, Kita-Mitarbeiter und Mitarbeiter in den Gesundheits- und Sozialeberufen fehlen an allen Ecken und Kanten etc. pp. Die Steuermittel gehören nicht in destruktive Vorhaben wie Kriegsanheizung oder Privilegienförderung sondern müssen den Bürgern, insbesondere den Minderbetuchten und Benachteiligten, zugute kommen. Wer das Wort „Sozialstaat“ nur in den Mund nimmt, der sollte aufpassen, daß er sich daran nicht verbrennt, denn es enthält eine Menge Sprengstoff.

Wer immer noch geschichtsvergessen von einem aggressiven Auftreten und Überfall Rußlands auf die Ukraine wie die R 21 quasselt und den Balken im Auge der USA, der NATO und des Westens übersieht, bei dem ist ohnehin Hopfen und Malz verloren. Wer alle Schuld von sich weist und immer die Anderen als Täter verurteilt, der begibt sich automatisch ins Unrecht. Das Klammern an eine überkommene unipolare Weltordnung des imperialistischen Geistes der USA, von der sich wieder die CDU noch die R21 gelöst haben, ist revisionistisch. Naive transatlantische Nibelungentreue ist etwas für abgehalterte Suizidfans, aber nicht für Befürworter eines zukunftsfähigen und emanzipierten Deutschland und Europas.

Rückbesinnung auf die traditionellen Werte

Von einer „Denkfabrik“ der CDU verlange ich eine Rückbesinnung auf ihre alten christlichen und sozialen Werte und die Interessen der Arbeitnehmerschaft sowie eine Absage an die populistische und reaktionäre Vorgabe der CSU. Wenn die CDU nach ihren Wurzeln suchen will und „Wertkonservatismus“ schätzen wollte, dann hätte ich einen Geheimtipp. Sie sollte fündig werdem im Ahlener Programm der CDU von 1947, das sie wohl heutzutage als Jugendsünde schamhaft verbirgt:

„Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch als Folge einer verbrecherischen Machtpolitik kann nur eine Neuordnung von Grund aus erfolgen.

Inhalt und Ziel dieser sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein. Durch eine gemeinwirtschaftliche Ordnung soll das deutsche Volk eine Wirtschafts- und Sozialverfassung erhalten, die dem Recht und der Würde des Menschen entspricht, dem geistigen und materiellen Aufbau unseres Volkes dient und den inneren und äußeren Frieden sichert.“

Weiß einer, was Rückbesinnung auf Lateinisch heißt? Man glaubt es nicht, nämlich Religion! So wäre es recht, billig sowie sozial, und vor allen Dingen nicht neoliberal, mal bei der CDU eine Rückbesinnungs-Phase einzuläuten. Denn die CDU ist in Wirklichkeit nur noch eine verkappte FDP, die wie sie dem neoliberalen Götzen huldigt. Es ist wirklich abgehoben, von einem Ende der „Komfortzone“ zu faseln, wenn die Apologeten dieser sich in Wolke 7 befindenden abgehobenen Elite-Denkfabrik Wasser predigen und Wein saufen. Wer den Bürgern Abnehmen verordnen will, der sollte erst mal seinen eigenen Gürtel enger schnallen und als Büßer voranschreiten und ein Vorbild abgeben. Alles Andere ist unglaubwürdig.

Wir brauchen alles Andere als eine bürgerliche Politikwende

Wir benötigen eine radikale Hinwende zu solidarischem Denken, zu uneingeschränkter Meinungsfreiheit, zu einem Bekenntnis für unabdingbare Bereitschaft für Frieden und eine humanistisch eingestellte Gesellschaft, die Feindbilder, Haßverbreitung und Rassismus bis auf die Knochen bekämpft. Wenn wir dann noch eine Regierung besäßen, die Deutschland nicht ruiniert und spaltet, sondern sich bedingungslos für einen sozialen Wohlstand für alle und eine Stärkung der Wirtschaft einsetzen würde, wären wir unserem Ziel einer lebenswerten Zukunft näher. Die hündische Anbiederung an die USA und die Unterwerfung unter deren wirtschaftlichen und geostrategischen Absichten muß unterbunden werden, denn sie zerstört unsere kulturelle und wirtschaftliche Basis. Mir fällt es schwer, mir vorzustellen, daß die CDU/CSU dazu eine Wahlmöglichkeit bildet.

Eine pragmatische Zusammenarbeit mit Rußland und China bildet die einzige Grundlage, auf der Frieden und Wohlstand gewährleistet werden können. Die nicht mehr zu überbietende Heuchelei und Scheinheiligkeit entbehrt jeglicher Grundlage und unterhöhlt unsere gesellschaftlichen, ökonomischen und privaten Perpektiven. Als destruktive Alternative bietet sich nur die egomane, dirigistische und imperiale Version des „America First“ an. Wofür entscheiden wir uns? Nicht die Zäpfchen aus Politik und Medien – sondern „Wir“, die Bürger? Wenn ich Umfragen lese, dann schwant mir allerdings Böses. Die Gehirnwäsche hat bereits gefruchtet …

Ich würde die CDU wählen, wenn …

Wenn die CDU eine ehrliche Alternative für die anderen Loser-Parteien darstellen sollte, dann müßte sie sich schon mehr anstrengen. Aber das würde ja bedeuten, daß sie sich ihrer neoliberalen und populistischen Haut entledigen müßte. Schlangen haben das in ihrem Repertoire. Aber ich bezweifle, daß die CDU ihre Gestalt ändern will. Denn sie ist fixiert und dogmatisiert von Regeln, die vorschreiben, daß sich ihre Reform von vorne herein ausschließt. Da beißt sich die Katze in den Schwanz …

Haben wir es endlich gerafft mitsamt der CDU-Sippschaft? Es ist spätestems fünf vor zwölf …

Dabei spielt es keine Rolle, wo wir bei der Wahl ein Häkchen machen. Es läuft alles auf dasselbe hinaus: Entmündigung und totalitäre Kontrolle. Was helfen würde, das wäre nur „radikale“ und verpönte Revolution. Aber wer von uns speichelleckenden und gefügigen Deutschen will das wirklich?

https://denkfabrik-r21.de/am-ende-der-komfortzone-deutschland-braucht-eine-generalreform/

Qpress direkt folgen auf: Telegram | VK.com | Pinterest | Tumblr | MeWe