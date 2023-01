„Eve of Destruction“, der Mensch ist nicht lernfähig

Es geht um einen Song aus dem Jahre 1965 von Barry McGuire, der von der Grundaussage heute aktueller denn je ist. Die militärische Konfrontationslage heutzutage ist brisanter als in den Zeiten des sogenannten „Kalten Krieges“. Der Mensch ist nicht lernfähig. Weil wir uns nicht mehr in der Phase eines kalten sondern heißen Krieges befinden, in der nicht mehr gedroht wird sondern der gesamte Westen sich aktiv in einen Krieg gegen Rußland involviert hat. Der Krieg ist der Alltag – und wir lassen uns weismachen, daß es sich nur um Gedankenspiele handelt.

Schizophrenie als Lebensmodell

Immer mehr Öl wird ins Feuer gegossen. Es scheint, daß die Unverantwortlichen es drauf ankommen lassen und ausprobieren wollen, wie weit sie gehen können, bis der Urknall erfolgt. Es ist ein „Spiel“ mit dem Feuer oder Russisch Roulette. Den kranken Hirnen macht es offensichtlich Spaß, Vabanque zu spielen. Wir befinden uns wohl in einer Welt der Spielsüchtigen, wobei der Schwerpunkt auf Sucht liegt, denn wir haben es mit einer chronischen Krankheit zu tun. Merkwürdig ist nur, daß in einer Gesellschaft, die prinzipiell ängstlich veranlagt ist und Risiken der Veränderung scheut, keine Bedenken bestehen, den Weltuntergang zu riskieren. Welche Schizophrenie!

Der Haß als neues moralische Vorbild

Dazu kommt noch, daß der Haß sozusagen „kultiviert“ wird. Die Moral wird auf den Kopf gestellt, die Werte werden pervertiert und die Ethik begraben. Barry McGuire hat es so beschrieben:

„Das schlagen der Trommeln, der Stolz und die Schande

Du kannst deine Toten begraben, aber hinterlass keine Spuren

Hasse deinen Nachbarn, aber vergiss nicht ein Dankgebet zu sprechen.“

Über den Haß lohnt es sich, noch ein paar Worte zu verlieren. Ist es so, daß Haß Feindbilder produziert oder ist es umgekehrt, daß die Feindbilder dies ausrichten? Da muß man sich zuerst fragen, woher denn das Bedürfnis des Menschen nach Haß kommt.

Sind es die Minderwertigkeitskomplexe, die manche Menschen plagen oder das fehlende Selbstwertgefühl, das man dann aggressiv auf andere verlagert?

Ist es der Neid und die Mißgunst, die einen dazu antreiben, andere wegen der eigenen Unfähigkeit zu hassen?

Der Rassismus ist dann eine Ausdrucksform, die von den hauseigenen Unzulänglichkeiten und Unfähigkeiten ablenken soll, um die Schuld für eigenes Versagen anderen anzulasten. Nationalismus ist in diesem Zusammenhang die ideale Strategie, um sich selbst und die eigene Sippe zu erhöhen, das Selbstwertgefühl auf Kosten anderer zu steigern und andere als Barbaren und Menschen zweiter oder dritter Klasse zu verdammen. Dazu ist das Gut-Böse-Schema bestens geeignet, um die Welt realitätsfern in Schwarz und Weiß aufzuteilen.

Gut und Böse

Gerne wird dabei Gott und der Teufel bemüht, um eine willkürliche und selbstgerechte Zuordnung zu betreiben. Gott steht natürlich auf unserer Seite und hat uns eingeflüstert, wer des Teufels ist. Heutzutage sind es oft die Medien, die Gott spielen und definieren, wer der zutiefst Böse ist, der als Satan an die Wand gemalt wird. Klar – da ist der Bumann Putin ein geeignetes Objekt, um die eigenen Missetaten zu verschleiern. Wenn etwas schiefgeht, dann haben wir gleich den Verantwortlichen parat – selbstverständlich sind wir dabei immer die Unschuldigen. Wir besitzen auch das Privileg, aus unserem Glashaus heraus, mit Steinen werfen zu dürfen. Was für ein Wunder, daß die dabei herabfallenden Glasscherben uns nichts anhaben können!

Eve of Destruction (Abend der Zerstörung)

Die östliche Welt, ist am explodieren

Gewalt flammt auf, Kugeln werden geladen

Du bist alt genug um zu töten, aber nicht fürs wählen

Du glaubst nicht an den Krieg, aber wofür ist die Waffe die du trägst?

Und selbst auf dem Jordan treiben schon Leichen

Aber du sagst mir immer und immer und immer wieder mein Freund

Ah, du glaubst nicht, dass wir kurz vor der Zerstörung stehen

Verstehst du nicht, was ich zu sagen versuche?

Kannst du nicht die Ängste fühlen, die ich heute fühle?

Wenn der Knopf gedrückt ist, gibt es kein Entkommen

Du wirst niemand retten können, wenn die Welt im Grab liegt

Sieh dich um Junge, es muss dich doch erschrecken, Junge

Und du sagst mir immer und immer und immer wieder mein Freund

Ah, du glaubst nicht, dass wir kurz vor der Zerstörung stehen

Ja, mein Blut kocht so sehr, es fühlt sich an, als ob es gerinnt

Ich sitze hier und kämpfe mit mir selbst

Ich kann die Wahrheit nicht verdrehen, sie kennt keine Regulierung

Eine Hand voll Senatoren, werden ihre Legislatur nicht überstehen

Und Demonstrationen allein, können keine Integration herbeiführen

Wenn menschlicher Respekt verschwindet

Diese ganze verrückte Welt ist einfach zu frustrierend

Und du sagst mir immer und immer und immer wieder mein Freund

Ah, du glaubst nicht, dass wir kurz vor der Zerstörung stehen

Denk an all den Hass der in Rot-China herrscht

Dann schau dich um nach Selma, Alabama,

Ah, du könntest hier weg, für vier Tage ins Weltall

Aber wenn du zurückkommst, ist es der selbe alte Platz

Das schlagen der Trommeln, der Stolz und die Schande

Du kannst deine Toten begraben, aber hinterlass keine Spuren

Hasse deinen Nachbarn, aber vergiss nicht ein Dankgebet zu sprechen

Und sag mir immer und immer und immer und immer wieder mein Freund

Ah, du glaubst nicht, dass wir kurz vor der Zerstörung stehen

Mh, nein, nein, du glaubst nicht, dass wir kurz vor der Zerstörung stehen

