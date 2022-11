Der Bundeshaushalt und der jährliche „Wumms“

Finanz-Wunderland: Der Bundeshaushalt ist in der Regel ein „Informationsstiefkind“, wofür sich selten jemand ernsthaft interessiert. Gerade in Krisenzeiten ist es vielleicht eine gute Idee doch einmal die statistischen Aspekte des Bundeshaushaltes zu inspizieren. In den Jahren 2020 und 2021 hat der Etat wirklich einen echten „Wumms Charakter“ bekommen. Davon abgeleitet, dass der Bundeshaushalt in diesen beiden Jahren jeweils um etwas mehr 100 Milliarden € erhöht wurde. Die Faszination dieser Gelddruckerei wird besonders ersichtlich, wenn man sie in Relationen zu den historischen Haushalten betrachtet.

An dieser Stelle kann das Statistische Bundesamt ein wenig weiterhelfen. Dort gibt es eine schnelle grafische Übersicht über die Entwicklung seit der Nachkriegszeit: Ausgaben des Bundes von 1969 bis 2021 … [Statista]. Erstmals gab es 1980 einen Bundeshaushalt der die Größenordnung von 100 Milliarden Euro überschritt. Mit anderen Worten, seit Gründung der Bundesrepublik dauerte es rund 30 Jahre um eine solche Haushaltsgröße zu erreichen.

Ein wenig Theorie zum Bundeshaushalt



Die Verdopplung dieser Größe brauchte dann nur rund 10 Jahre, als 1990 und im Folgejahr die 200 Mrd. Euro Marke geholt wurde. Die sogenannte Wende und der Anschluss der DDR an die BRD bereiteten dafür das Sprungbrett. Die nächste Verdopplung auf rund 400 Mrd. Euro sollte dann allerdings wieder 30 Jahre auf sich warten lassen. Diese Zahl versteckt sich irgendwo im Jahre 2020 und fällt somit in das erste Jahr unserer seligen Dauerpandemie. Seither gleichen der Haushalt und das Finanzministerium mehr einem Online Casino in Deutschland. Von diversen Faktoren und Unwägbarkeiten getrieben, gibt es keine zuverlässigen Prognosen mehr in welchem Umfang die Staatsfinanzen weiter explodieren.

Allein die Blähung des Haushaltes von 2019 (343 Mrd.) auf 2020 (442 Mrd.) betrug somit rund einen „Wumms“. Der Wumms ist inzwischen die anerkannte wie kind- und steuerzahlergerechte Bezeichnung für eine finanzielle Größenordnung von rund „100 Mrd. Euro“. Und weil der Wumms insgesamt so gut angekommen ist, besonders bei bei den Politikern selbst, hat man von 2020 auf 2021 (557 Mrd.) gleich noch mal einen satten Wumms draufgelegt. Das hat man sich für 2022 (496 Mrd.) offenbar nicht getraut und ruderte bescheiden einen halben Wumms zurück. Wer sich den 2022er Haushalt einmal interaktiv ansehen möchte, bitte hier lang: Entdecken Sie den Bundeshaushalt interaktiv … [Bundeshaushalt.de]. Okay, das schließt nicht aus, dass es irgendwann noch einen Nachtragshaushalt gibt.

Wahrnehmbares exponentielles Wachstum des Haushalts

Es ist müßig darüber zu spekulieren, wie sich der Haushalt in den kommenden Jahren entwickelt. In der Regel gibt es immer nur eine Bewegung nach oben, bis zum totalen Crash. Fest steht für den Moment, dass sich der Haushalt als auch die Staatsverschuldung neuerdings ziemlich unproportional zum Bruttoinlandsprodukt bewegt. Das mag zwar mit Krisen und Notzeiten ganz gut zu rechtfertigen sein, hat aber dementsprechende negative Auswirkungen auf die Staatsfinanzen insgesamt. In der Volkswirtschaftslehre geht eine alte Weisheit um, wonach es einen sogenannten „Point of no Return“ gibt, sobald die Staatsverschuldung erst einmal 70 Prozent des Bruttoinlandproduktes erreicht hat.

Ohh weh, sieh mal einer an, was die Bundesbank hier zu vermelden hatte: Deutsche Schuldenquote 2021 auf 69,3 Prozent gestiegen … [Bundesbank]. Na … dann sind wir offensichtlich bereits auf der Zielgeraden. Zu dieser absehbaren Situation hatten wir bereits 2010 eine wunderschöne neue Vokabel erfunden, die lautet wie folgt: Staatsbankschrott … [qpress]. Letzteres bezeichnet die Situation, wenn die Schuldverschreibungen des Staates sich in Richtung ihres „inneren Wertes“ bewegen. Bei gedruckten Papieren ist es der Heizwert und bei digitalen Werten gilt dann einfach die „Null“.

Wir können es natürlich ähnlich wie die USA halten, indem wir die reale Staatsverschuldung maximal ignorieren und bis zum jüngsten Tag einfach Geld drucken. Solange, bis uns das ganze Ding in einem Guss um die Ohren fliegt. Die letzten Haushaltsjahre Deutschlands zeigen einen starken Drang in diese Richtung. In Verbindung mit der jetzt planvoll umgesetzten Deindustrialisierung der gesamten EU sollte sich das Ganze sehr viel schneller vollziehen können.

