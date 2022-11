Glücksfall Biden, oder Unglücksfall der Medien?

Dieser NTV-Beitrag ist ein beredtes Beispiel von Realitätsverleugnung und blinder US-Hörigkeit. Er beweist, daß NTV ein eingeschworener Interessenvertreter der USA ist, dem die Anliegen Europas und Deutschlands keinen Pfifferling wert sind. Die Lobhudelei des Autors von NTV Wolfram Weimer mit dem Titel: „Person der Woche: Joe Biden – Ein Glücksfall für die Weltpolitik“ … ist an Fehleinschätzung und grenzenloser Überheblichkeit nicht mehr zu überbieten.

Entgegen meinen Gepflogenheiten trete ich heute mit dem vorweggenommenen Fazit die Tür ein. Dieser Artikel von NTV ist der Auslöser für meine Kommentare. Es handelt sich um ein skandalöses Machwerk, das sämtliche objektiven politischen Gegebenheiten auf den Kopf stellt. Der Autor schwebt auf Wolke sieben und hat den Schuß noch nicht gehört. Man könnte glauben, daß er von transatlantischen Netzwerken finanziert wird. Man kommt nicht daran vorbei, dieses Elaborat als journalistische Prostitution zu bezeichnen. NTV und sein Autor Weimer stellen eine Schande für die journalistische Zunft dar, weil sie alles in den Dreck ziehen, was eine faire und ausgewogene Berichterstattung ausmacht.

Zweifelhafte Komplimente

Allerdings komme ich um ein Kompliment nicht herum. Selten habe ich einen Kommentar gelesen, der so voll ist von abstruser Kreativität. Weimer hat den negativen Pulitzer-Preis redlich verdient. Er steht beispielhaft für eine abschreckende Medienpropaganda, die Übelkeit und Erbrechen auslöst. Schauen wir uns doch mal die Kernaussagen an, die einem die Schuhe ausziehen und die auf keine Kuhhaut passen.

„Der amerikanische Präsident wird völlig unterschätzt. Seine Gegner, von Trump bis zum Kreml, diffamieren ihn gerne als alten, schwachen Mann. Doch Biden besiegt sie alle nacheinander mit Cleverness, Beharrlichkeit und Weitsicht. Weltpolitisch ist der Mann ein Glücksfall.“

Meine Meinung: Wer jemanden mit begrenztem Tellerblick derart über den grünen Klee lobt und ihn weltpolitisch als Glücksfall auszeichnet, der hat ein Brett vor dem Kopf. US-Hegemonisten wie Biden, die nur Dogmen kennen wie „Make America Great Again“ und „America First“ sind kein Glücksfall sondern nur Totengräber für die Weltpolitik. Ein Glücksfall ist Biden ausschließlich für den militärisch-industriellen Komplex der USA. Für alles anderen Weltteilnehmer, selbst für die Bürger der USA, ist der Mann die reinste Katastrophe.

„Joe Biden mausert sich zur weltpolitischen Überraschung des Jahres. Der amerikanische Präsident wird seit zwei Jahren als alters- und führungsschwach belächelt. Vor allem von seinen politischen Gegnern. Donald Trumps böses Etikett vom „Sleepy Joe“ wird in immer neuen Varianten weiter kolportiert. Dabei entpuppt sich Biden keineswegs als schläfrig, sondern als machtpolitisch verblüffend ausgeschlafen. Und gerade diejenigen, die am lautesten über ihn gelästert haben, besiegt er derzeit der Reihe nach in beeindruckender Manier.“

Meine Meinung: Bidens Alterstarrheit ist schon sprichwörtlich. Was heißt denn schon „machtpolitisch verblüffend ausgeschlafen“? Das heißt doch nichts Anderes als rücksichtslos und US-zentristisch ausgerichtet. Biden ist nur eine stilistisch andere Variante von Trump. Auf derartige Überraschungen wie Biden kann die Welt liebend gerne verzichten.

„Zweitens hat Biden auf den Überfallkrieg Russlands mit weltpolitischer Entschiedenheit reagiert. Die gewaltige Militärhilfe der USA ist es letztlich, die der Ukraine derzeit das Wunder ermöglicht, die größte Panzerarmee der Welt aufzuhalten und sogar zurückzudrängen. Während Deutschland zauderte, hat Biden Waffen, Milliarden und metergenaue Satellitenbilder nach Kiew geschickt, und das, obwohl der Donbass doch 8.500 Kilometer von Washington entfernt liegt und viele in Amerika sich gleichfalls lieber aus der Ukraine heraushalten würden.“

Meine Meinung: Was für ein Hero! Die friedliebende imperialistische Nation USA, die sich niemals in die Belange anderer Länder eingemischt hat und der Kriege sakrosankt waren, hat den „Überfallkrieg“ Rußlands aufgehalten. Auf die Idee, Biden als Wunderheiler in der Ukraine zu verherrlichen, muß man erst einmal kommen. Wer oder was ermächtigt die USA, sich in die Konflikte von Ländern einzumischen, die nicht vor ihrer Haustür liegen? Gerade die bewunderte Entfernung von 8.500 Kilometern ist kein Zeichen von Mut oder Verantwortlichkeit sondern reine Hybris und der Beweis für die Wahrheit der Binsenweisheit „Kehre zuerst vor deiner Haustür“.

„Vom ersten Moment an versammelte Biden die westliche Staatengemeinschaft aktiv zu einer Anti-Russland-Allianz , er ist der Taktgeber einer orchestrierten Diplomatie und Sanktionspolitik. Unter Biden hat sich die NATO wieder zusammengefunden, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Kurzum: Der amerikanische Präsident hat im Moment der historischen Bedrohung nicht nur die alte Führungsrolle Amerikas reanimiert. Er hat den Westen wieder formiert, und mit dem militärischen Erfolg in der Ukraine auch demonstriert, dass sich der Zusammenhalt lohnt. Auch das wird auf Jahre nachwirken.“

Meine Meinung: Anti-Russland-Allianz mit welchem Zweck? Es geht dabei nur um Geostrategie, Machtpolitik und wirtschaftliche Vormachtstellung der USA. Eine westliche Staatengemeinschaft gibt es nicht, denn das würde ja bedeuten, dass sie von gemeinsamen Interessen geleitet wird. Auch eine historische Bedrohung ist von Rußland nicht gegen Europa und erst recht nicht gegen Amerika ausgegangen. Der „Erfolg“ in der Ukraine steht noch in den Sternen, denn man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben. Natürlich hat sich der sog. „Zusammenhalt“, der nichts als eine Vasallenschaft bedeutet, alleine für die USA gelohnt, denn sie alleine profitiert von diesem Krieg. Er wird tatsächlich noch Jahre nachwirken, weil die USA es geschafft haben, Europa und Rußland zu spalten und insbesondere die europäische/deutsche Wirtschaft zugunsten von US-Interessen zu schwächen.

„Drittens betreibt Biden die neo-westliche Formationspolitik nicht nur gegen Russland. Von Anfang an hat der US-Präsident Moskau und Peking gleichermaßen in den Blick genommen. Er hat den Krieg sofort verstanden als ein e Offensive der Despotien gegen die Demokratien , er war es, der den Bogen von der Ukraine zu Taiwan geschlagen und die Weltöffentlichkeit auf den Bedrohungsmultiplikator vorbereitet hat. Durch sein entschiedenes Eingreifen in der Ukraine und die gleichzeitige Eindämmungsrhetorik gegen China hat Biden der Welt klargemacht, dass der Westen den Despotien keine Macht- und Einflusszonen überlasst.“

Meine Meinung: Welch überhebliche und egozentrische Rhetorik! Was soll das sein – „neo-westliche Formationspolitik“? Eine Front gegen Rußland und gleichzeitig gegen China aufzubauen, das überlebt Europa nicht – und auch die USA wird sich an diesem Größenwahnsinn verschlucken. Was ist denn die USA anderes als eine Despotie, die im Glashaus sitzt und mit Steinen auf andere wirft? Die sog. „Eindämmungsrhetorik“ und das „entschiedene Eingreifen“ hat mehr als die Hälfte der Welt gegen die USA und ihre unipolare Weltsicht aufgebracht. Die Staaten Asiens, Afrikas und Südamerikas werden sich in Zukunft keine Einmischungen seitens der Amis mehr bieten lassen, die nur auf der Drohung mit der militärischen und wirtschaftlichen Überlegenheit beruhen sowie dem Erlassen von Sanktionen. Der sog. „Bedrohungsmuliplikator“ (tolles Scheinwort) wird dabei einzig und alleine durch die USA selbst repräsentiert.

„Insgesamt endet das Jahr 2022 so mit einem beeindruckenden Comeback der amerikanischen Schutzmachtrolle für die freie Welt . Moskau und Peking, aber auch Ankara und Teheran haben die Weltordnung 2022 offen hinterfragt und herausgefordert. Biden hat eine deutliche Antwort für alle wehrhaften Demokratien der Welt gegeben. Er wirkt auf seine alten Tage womöglich tattrig. In Wahrheit aber macht ihm im großen Machtpoker keiner etwas vor.“

Meine Meinung: Wer hat denn den USA die „Schutzmachtrolle“ verliehen? Das waren sie selbst, ohne Außenstehende danach gefragt zu haben – oder, wie sie auch gerne selbtsgefällig argumentieren war es Gott. Ganz nach der Hybris ihres Status als „God’s Own Land“. Wenn man mich fragt, so suche ich mir den Beschützer lieber selbst aus. Wer sind denn die sog. „wehrhaften Demokratien“, die es sich erlauben können, über andere zu richten? Die USA gehören mit ihren antidemokratischen innen- und außenpolitischen Gepflogenheiten sicherlich nicht zu dieser Elite. Vielleicht bin ich ein Illusionist, aber unter die Kategorie freie Welt würde ich die USA nicht einordnen. Vorbelastete Täter jedenfalls sollten die Weltordnung nicht bestimmen.

„Für Europa wirkt dieses Comeback deshalb so positiv, weil Biden ein leidenschaftlicher Demokrat und überzeugter Atlantiker ist, sein gesamtes Team besteht aus Multilateralisten, er denkt europäisch und glaubt an das regelbasierte Miteinander der Staatengemeinschaft. Er wird damit zum Sicherheitsgaranten europäischer Ideale. Ohne die USA und ohne Joe Biden hätte der Ukrainekrieg womöglich Europa insgesamt entgleisen lassen. Bei seinem Amtsantritt hatte Biden versprochen: „America is back“ . Obwohl dem Hochbetagten das kaum jemand zugetraut hätte, das Versprechen hat der Schlaufuchs mit großer politischer Erfahrung tatsächlich erfüllt.“

Meine Meinung: Dieser letzte Absatz schlägt dem Faß wirklich den Boden aus! Fangen wir doch mal mit dem „Multilateralismus“ an:

Was versteht man unter Multilateralismus? In der Außenpolitik spricht man von Multilateralismus, wenn mehrere Staaten ihre Politik miteinander absprechen und gleichberechtigt gemeinsam handeln. Multilateralismus bedeutet auch, dass Staaten ihre eigenen Interessen nicht ohne Rücksicht auf andere Länder verfolgen.

Und genau das ist Biden nicht, sondern das genaue Gegenteil. Genau so wenig wie er ein „leidenschaftlicher Demokrat“ ist. Ein „überzeugter Atlantiker“ trifft schon eher den Kern der Sache, aber nur in der Hinsicht, dass Transatlantiker sich dadurch auszeichnen, dass sie ausschließlich die Interessen der USA vertreten und diejenigen ihrer Heimatländer vernachlässigen. Ein „regelbasiertes Miteinander“ existiert nicht und ist nur aus den Fingern gesaugt – wie auch gemeinsame Werte oder Ideale nur potemkinsche Fassaden oder Dörfer sind bzw. Phantasien von Biden oder des Fantasyautors Weimer.

Europa ohne Biden?

Wie kann man sich nur zu der an den Haaren herbeigezogenen Formulierung verleiten lassen, daß der Ukrainekrieg Europa ohne Biden hätte entgleisen lassen? Gerade durch die US-Einmischung, die Installierung eines Marionetten-Regimes in Kiew, die finanzielle Unterstützung, die Waffenlieferungen sowie die logistische Führungsrolle bei der Kriegsführung Selenskyjs ist der Krieg ausgeufert. Neben der Zerstörung der Ukraine, Abertausenden von Toten und dem wirtschaftlichen Desaster in Europa mit weltweiten Auswirkungen droht sogar ein Atomkrieg.

Ohne die willkürliche Intervention der USA in der Ukraine hätte es den Krieg nie gegeben – schon der seit 2014 schwelende Bruderkrieg zwischen Kiew und der Ostukraine wäre vermieden worden.

Alles dank dem „Schlaufuchs“ mit großer politischer Erfahrung, der es riskiert, uns dem Untergang näher zu bringen. Und das alles nur, damit das Versprechen „America is back“ erfüllt werden kann. Alles auf dem Rücken der Ukraine und seiner Bevölkerung sowie des restlichen Europas. Danke großer Präsident Biden – wir werden es dir vergelten.

Link: Person der Woche • Joe Biden • Ein Glücksfall für die Weltpolitik … [N-TV]

