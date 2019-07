Bundestag sollte Diäten „Schmerzensgeld“ nennen

B-Earlin: Das ist schon ziemlich krass, was da so alles in Berlin unter der Reichskristallkugel abgeht. Trotz Automatisierung der ständigen Diäten-Erhöhungen, scheint es ein größeres Maß an Unzufriedenheit mit der Bezeichnung für die Vergütung für Bundestagsabgeordneten zu geben. Das mutet im ersten Moment grotesk an, denn den Abgeordneten ist ja für gewöhnlich gar nichts zu peinlich. zumindest wenn es um ihre Beziehung zum Souverän und Arbeitgeber geht, der von ihnen regelmäßig nach Strich und Faden ver … laden wird.

Der Begriff Diäten ist einfach viel zu irreführend, weil er auf einen vermeintlich gesunden Lebensstil hinwiest. Wobei das einzige, was dabei nicht vorkommt, ausgerechnet „Abstinenz“ ist. In der Form kann man den Begriff sogar als geschmacklos bezeichnen. Schließlich gibt er rein gar nichts von der „Fettlebe“ wieder, die mit den Bezügen gemeinhin verbunden werden. Es ist auch keine wirklich Leistungsvergütung, denn die Parlamentarier müssen gar nicht mehr selbst denken, selbst das wird heute vorzugsweise, wenn überhaupt, nur noch auf Fraktionsebene gemacht. Und rein nur für blankes Stimmvieh der Parteien ist das alles viel zu teuer. Sehen wir doch mal ins Grundgesetz, welchen Anspruch der Pseudo-Chef (Souverän) zumindest abstrakt nach diesem Märchenbuch hat:

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland | Artikel 38 | (1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.

Die UN-Wahrheit ist leicht zu erkennen

Die Lüge fängt schon im ersten Satz an, denn auf die dort beschriebene Art und Weise kommt maximal die Hälfte der Abgeordneten in den Bundestag. Die Zweite Hälfte kommt über Liste, Klüngel und parteiliche Schieberei in den Bundestag. Es handelt sich also schlicht um parteiliche Versorgungspositionen. Wer wollte das nicht nutzen? Dafür spricht zum Beispiel die zusätzliche Aufblähung durch Ausgleichs- und Überhangmandate. Das nur mal am Rande, zum Einstieg und als Erläuterung für die unnötige Kostendoppelung bei den Diäten. Interessanter ist die theoretische Anforderung im zweiten Satz, letzte Hälfte. Da wird vorausgesetzt, dass der Abgeordnete an Weisungen nicht gebunden ist und nur seinem Gewissen unterworfen ist. Was für ein Hohn?

Dazu muss man wiederum wissen, dass das Gewissen des Abgeordneten bei der Fraktion abzugeben ist und er sehr wohl, fast ausschließlich nach Weisung der Fraktion zu agieren hat. Bei genauerer Beleuchtung der „Listenplätze“ drängt sich sogar der der Verdacht auf, dass es sich rein um gekaufte Leute der Partei handelt, welche mit irreführenden Diäten gelockt werden. Für all diese „Leistungsdefizite“ auch noch Diäten auszuloben, ist irgendwie schäbig. Zumal man weiß, dass die Höhe der Diäten eher Richtung „Fettlebe“ tendiert, wenn man die Bezüge mit den Durchschnittsvergütungen arbeitender Menschen in Verbindung bringt. Jetzt arbeitet diese Kaste nicht mal. Die Fraktion und der Fraktionszwang sind das Maß der Dinge. Der Rest, so scheint es, wird sowieso in der Lobby abgehandelt.

Bundestag sollte Diäten „Schmerzensgeld“ nennen

Letzteres darf man dringend zum Anlass nehmen, hier wirklich eine Korrektur der Bezeichnung „Diäten“ vorzunehmen. „Faulenzerknete“ ist sicherlich ein zutreffender Begriff, der allerdings auf sehr wenig Gegenliebe bei den Beziehern dieser Vergütung stoßen wird, ähnlich wie bei Hartz IV. Um einen Kontrastpunkt zum bereits in Diskussion befindlichem „Bedingungslosen Grundeinkommen“ zu setzen, könnte man die Bezüge auch „Grundloses Spitzeneinkommen“ nennen. Mit Blick auf das Grundgesetz und die realen Umstände leider mehr als treffend.

Um allerdings auch den Abgeordneten gerecht zu werden, die das Geld mit harten Gewissensbissen jeden Monat wieder unter Schmerzen wegstecken müssen, weil sie um ihre Nutz- und Schamlosigkeit wissen, sollte man es zutreffend „Schmerzensgeld“ nennen. Das ist zumindest ehrlich, wenn da noch ein Gewissen vorhanden ist. Ob das jetzt ein oder zwei Prozent der Abgeordneten betrifft, mag dahingestellt bleiben. Anders als „Diäten“ trifft der Begriff Schmerzensgeld überhaupt mal auf den ein oder anderen Abgeordneten zu. Wir rechnen mit der Einführung des Schmerzensgeldes noch in der Ära Merkel, weil es gerade da noch ansatzweise nach einer besonderen Berechtigung aussieht.