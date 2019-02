Gendergerechte Steinigung hält Österreich in Atem

Hallo-Wien: Das wurde wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass sich endlich mal wer der Benachteiligung der Frau bei Steinigungen im Allgemeinen und einer nicht gendergerechten Tieferlegung bei dem Vorgang im Besonderen annimmt. Nach der bisherigen Steilvorlage der Frauenministerin Heinisch-Hosek könnte dieses überlebenswichtige Thema Schwerpunkt österreichischer Außenpolitik werden. In welcher Form die Alpenrepublik die „Gendergerechtigkeit“ mit den „steinigenden Staaten“ zu verhandeln gedenkt, ist derweil völlig offen. Die Meinungen gehen da diametral auseinander.

Sollte man lieber „optimiertes Werkzeug“ für diese Zwecke liefern, allein um unvermeidbare Leidenszeiten zu verkürzen? Oder doch besser nur entsprechende ISO-Normen für gendergerechte Steinigungen auf EU-Ebene erarbeiten, die dann feierlich den steinigenden Staaten zu überreichen wären, verbunden mit der humanitären Bitte, doch künftig bitte nach diesen Normen zu steinigen? Um allerdings nicht zu ungerecht an die Sache herangehen zu wollen, muss man auch die Fortschritte bei den Steinigungen würdigen. Bei der Auswahl der Steingröße lassen sich beispielsweise keine Diskriminierungen feststellen. Das „Steinigungsmanual“ sieht zumindest hier eine einheitliche, geeignete wie geschlechtsunabhängige Steingröße für Männer und Frauen vor.

Blitzmerker und Genderkram

Das die österreichische Regierung nicht von Blitzmerkern dominiert wird, ergibt sich schon aus dem verlinkten Manual. Hier ist die Szene mit dem „Steiningungsschiedsrichter“ (ugs. Arzt) gemeint. Der hat maßgeblichen Einfluss auf den Verlauf Steinigung. Die soll in der Regel zwischen 20 Minuten und 2 Stunden andauern. Das hängt offenbar ziemlich von der Treffsicherheit der Steinewerfer ab. Der Arzt kann, je nach Bedarf, im Erfolgsfall zeitig abbrechen oder entsprechenden „Nachwurf“ anordnen, soweit der Zweck, der Tod der|des Delinquent|in, noch nicht erreicht ist. Aus der weiteren Beschreibung der Szene (mit dem Doc) ergibt sich nämlich, dass Amnesty International die gendergerechte Steinigung bereits 2008 anmahnte. Warum die österreichische Frauenministerin das erst 10 Jahre später in ihrer Broschüre anmerkt (Seite 12) , wirft kein gutes Licht auf die aktuelle Regierung, es sei denn, die läuft bereits seit ihrer Konstituion „völlig stoned“ durch die Alpenlandschaft.

Kommen wir zu der erwiesenen Ungerechtigkeit bei Steinigungen. Demnach werden also die Frauen für den Zweck der Steinigung tiefer eingebuddelt als ihre männlichen Pendants. Das könnte daran liegen, dass man bei ihnen nicht nur auf „Nummer Sicher“ gehen will, sondern „todsicher“. Eine der sportlichen Herausforderungen bei Steinigungen ist nämlich die eigenständige Befreiung aus der Steinigungssituation. Die kann, wenn es gelingt, „extra Bonuspunkte“ bringen und somit das Überleben sichern. Und hier stehen die Chancen der bis zu den Schultern einbuddelten Frauen tatsächlich sehr viel schlechter als die der Männer, die ungerechterweise nur bis zu Hüfte eingegraben werden. Das ist selbstverständlich nicht hinnehmbar, hier ist dringend die Gendergerechtigkeit bei Steinigungen weltweit anzumahnen.

Equal Stoning

Aber Österreich hat offenbar immer noch nicht ausgeschlafen. Zitieren wir einfach mal aus der erwähnten Broschüre des Ministeriums:

„Schließlich weist auch die Durchführung der Steinigung selbst eindeutig Nachteile für Frauen auf, weil Männer nur bis zur Hüfte, Frauen hingegen bis zu den Schultern eingegraben werden. Dies ist bedeutend, weil im Falle des »Sich-Befreiens« der (oder des) Verurteilten eine Begnadigung durchgesetzt werden kann. Dies ist bei Männern somit weitaus wahrscheinlicher.“

Noch viel gravierender fällt nämlich auf, dass das Ministerium „Divers“ bei diesem Vorgang völlig übergeht. Das ist deshalb so schlimm, weil die „steinigenden Staaten“ selbst die zu steinigenden „Diversen“ nicht im geringsten ausweist. Schlimmer geht es nimmer! Jetzt werden dort also Menschen, rein nach äußerlichen, also biologischen Geschlechtsmerkmalen gesteinigt, ohne das sie sich zu zuvor zu einem anderen Geschlecht bekennen können, für welches womöglich nicht einmal die Steinigung vorgesehen ist. Genau an dieser Stelle wird die Frauenministerin Heinisch-Hosek … [Huffington] wohl nochmal nachsitzen müssen.

Da fällt zum Schluss gar noch auf, wie wenig gendersensibel Österreich derzeit überhaupt ist. Warum gibt es eigentlich noch kein Ministerium für Männer und/oder Diverse? Frauen sind doch nicht behindert, warum brauchen die also ein eigenes Ministerium? Und wieso darf die Tucke sich Ministerin nennen? Selbst wenn sie sich zum „Frau sein“ bekennt, muss man damit doch nicht den Rest der Republik belasten. Auch hier dürfte sie sich genderneutral geben.