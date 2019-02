Bayerns Wahnsinns-Rallye ums Gender-Gaga-Klo

Muc-Muc: Heute, im Zeitalter der Aufklärung und Jahrtausende nach Entstehung des Problems, muss man sich ernstlich fragen, wie eine menschliche Zivilisation bis heute ohne separate Toiletten für „intersexuelle Menschen“ auskommen konnte. Das dürfte langfristig noch eine überaus spannende Fragestellung für Sozialhistoriker werden. Wir zeigen auf, warum es mal wieder um die „Vielfalt der Wurst“ geht. Nachdem die Frühsexualisierung, zur Brechung der kleinen Persönlichkeiten, inzwischen Pflicht ist, ist es nur konsequent auch Toiletten für intersexuelle Kinder herzurichten.

Jetzt kommen die ersten „Penetranten“ um die Ecke geschossen, um genau das in Bayern unter großem Beifall einzufordern und zu realisieren: In neuen Grundschulen: Intersexuelle Kinder sollen eigene Toilette bekommen … [Merkur]. Nach so einem Angebot, könnte sich womöglich die Zahl der intersexuellen Kinder in Grundschulen beträchtlich erhöhen. Weniger aus biologischen Gründen, mehr wegen der Action auf den Intersexuellen-Toiletten. Dort dürfte es erheblich weniger langweilig zugehen, als auf den stink-normalen Mädchen- und Jungen-Toiletten.

Der Merkur hat sich da schon einen ersten „groben Bock“ in seiner Berichterstattung geleistet. Da ist nämlich eine unzulässige Umfrage zu dem Thema im Artikel enthalten. Wahnwitzigerweise sprechen sich 92 Prozent der Befragten gegen diese Form der sanitären Geldverschwendung aus. Die Umfrage hätte dort niemals stehen dürfen. Zu so sensiblen Sachverhalten kann man nicht einfach eine populistische Meinungsumfrage bei der Gemeinheit starten. Dafür wäre die Zeitung an sich sofort abzumahnen, zumindest wegen versuchter Diskriminierung. Wie sollen sich Intersexuelle jetzt (an)fühlen, wenn sie von einer solchen Umfrage und diesen massiven Werten, so brutal „übermannt“ werden?

Die Klarstellung … keine Randgruppe

Das muss man natürlich wissen, dass es sich bei den Intersexuellen keineswegs um eine zu vernachlässigende Minderheit in unserer Gesellschaft handelt. Immerhin stellen sie mit rund 0,1 Prozent der Bevölkerung, unmittelbar nach Mann und Frau, den größten Anteil der gesellschaftlich korrekt zu berücksichtigenden Geschlechter. Sie sind also auf Platz Drei. Wobei es tatsächlich biologische Gründe sind, aus denen die Menschen, die seit Anfang 2019 „divers“ als Geschlecht angeben können, die in die bislang üblichen Schubladen nicht einzuordnen waren. Vielleicht besitzen sie weibliche Geschlechtsorgane, aber eben gleichzeitig männliche Chromosomensätze … oder umgekehrt. Weil ihre Genitalien nicht eindeutig ausgebildet sind … oder was auch immer.

Ungeklärt bleibt indes, ob man diesem neuen Geschlecht mit eigenen Toiletten überhaupt gerecht werden kann. Noch komplizierter wird die Frage, wie diese Toiletten technisch ausgestattet sein müssen. Der Rest-Gesellschaft fehlen, trotz der schieren Masse an „Diversen“, schlicht die Erfahrungen aus den speziellen Bedürfnissen die sich dadurch fürs Wasserlassen, den Stuhlgang und das Menstruieren ergeben. Hier kann nur eine ausgedehnte Aufklärung helfen. Da fragt man sich, warum es noch keine wissenschaftlichen Aufsätze dazu gibt, die dieses weltweite Problem auch für die Masse verständlich aufbereiten und in den Unterricht tragen.

Weitere Probleme

Noch schwieriger wird es, wenn sich die Menge der „Diversen“ aus Scham oder welchen Gründen auch immer, einfach nicht zu ihrem „Divers sein“ bekennen will? Dann würden die schönen neuen Toiletten unbenutzt bleiben. Müssen wir dann, wegen der eigens errichteten Divers-Toiletten für diese Klientel einen entsprechenden „Toiletten-Benutzungszwang“ gesetzlich durchsetzen? Ähnlich wie für Jungen und Mädchen? Hmm, wer soll das kontrollieren, wenn „ein Divers“ unautorisiert auf der Damen- oder Herrentoilette verschwindet? Ofenbar müssen wir zum Schutz der „Diversen“ noch eine Menge mehr nachjustieren auch gesetzlich.

Aus Vereinfachungsgründen hätte man womöglich die Behindertentoilette mit einem zusätzlichen „Divers“-Schild versehen können. Um sämtlichen Spott sogleich den Wind aus den Segeln zu nehmen und den Gedanken einer Diskriminierung von vornherein auszuschließen, würde das natürlich voraussetzen, „behindert“ auch gleich als weiteres Geschlecht anzuerkennen. Dann wäre noch zu prüfen, ob sich „behindert“ und „divers“ irgendwie noch in die Quere kommen oder ob das so geht.

Das ganze darf man nicht ideologiebefreit betrachten

Sollte das alles aus ideologischen Gründen nicht verfangen und somit zum Scheitern verurteilt sein, dann bliebe noch die Option des gesellschaftlichen Toiletten-Generalumbaus. Davon könnten auch Spanner und Perverse profitieren. Erstmal wären die Lehrer und Schüler Toiletten zusammenzulegen. Das schafft schon mal Ordnung. Dann eliminieren wir generell die Geschlechtertrennung. Denn die ist für sich genommen schon diskriminierend. Und schon erhalten wir so sehr geräumige Partytoiletten. Auf denen kann dann jeder „sein Ding“ machen, ob klein, ob groß, für jeden Geschmacks-, Geruchs- und Tastsinn sollte was dabei sein.

Die falsche Scham möge man hernach mit ins Klassenzimmer nehmen und dort sein Gesicht verhängen. Hierzu könnten wir noch integrative Anleihen beim Islam unternehmen. Auf den Toiletten sollte sowas nicht mehr vorkommen. Wenn wir uns final dazu durchringen, einheitlich und gegenseitig, den Behindertenstatus zuzuerkennen, dann erst haben wir gewonnen. Damit erst bilden wir den korrekten Zustand unserer Gesellschaft ab und finden so die richtige Formel für den Umgang mit diesem sensiblen Thema. Die Chancen stehen gut, ganz real mit einem einzigen Mega-Gemeinschiss-Klo auszukommen. Selbst ökonomisch ist das die beste Lösung, bevor die Schulen andernfalls nur noch aus Toilettenräumen bestehen.