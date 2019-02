Ersatzteillager Fötus: Einzelteile bringen mehr

Gefängnisplanet Erde: Frauen könnten bedeutend mehr aus sich herausholen, sofern sie „marktgerecht“ an die Abtreibungen herangingen. Dazu müssten sie nur wissen, welch wertvolles Gut nach dem Abbruch in der Tonne landet. Föten sind begehrte Ersatzteillager und Rohstofflieferanten, das sollte man dabei keinesfalls außer Acht lassen. Soweit erst einmal Moral und Ethik überwunden sind, kann man recht unbeschwert mit diesem, sich gerade neu entwickelnden Industriezweig, umgehen. Da sind enorme Wachstumsraten möglich. Einzig es braucht noch weitere Lockerungen bei den Abtreibungsgesetzen, damit das auch juristisch sauber umgesetzt werden kann.

Um hier einmal mehr die Lanze für die Industrie zu brechen, haben sich in Deutschland besonders die Jusos hervorgetan, vordergründig natürlich mit anderen Argumenten. Sie möchten alle Limits bei Abtreibungen nach Möglichkeit ganz abschaffen. Der einzige Streitpunkt schien zu sein, ab wo die Begründung eines selbständigen Lebensrechts anzuerkennen sei. Nur weil manchmal eine Abtreibung in den ersten 9 Monaten irgendwie verpasst wurde, sollte das noch immer keine „Rechte“ begründen, zumal die sowieso gesellschaftlich geächtet ist. Kritiker haben deshalb auch schon gefordert, einige der Jusos, die sich hier besonders hervorgetan haben, doch besser einer „Spätabtreibung“ zu unterziehen, um das Thema insgesamt wieder etwas zu beruhigen.

Kommerzielle Verwertung unerwünschten Lebens

Kommen wir zurück zur „kommerziellen Verwertung unerwünschten Lebens“ und was sich daraus noch alles machen lässt. Dazu zunächst ein kleine Einstimmung, um welche Größenordnungen es in diesem Markt dreht. Würde man das „Abtreibungsgut“ schon als Leben bezeichnen, wäre Abtreibung offenbar „Todesursache Nummer Eins“ auf diesem Planeten. Gottlob … oder doch besser seinem Widersacher, ist es eben kein Leben und kann daher frisch und frei für den Markt disponiert werden. Folgt man dieser Quelle: Weltweit 41 Millionen abgetriebene Kinder – Überlebende bleiben unterversorgt … [IEF], können wir weltweit auf einen Fundus von 41.000.000 Abtreibungen zurückgreifen.

Das sind stattliche Mengen. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass so ein Fötus, je nach Ausstattungsmerkmalen, fast schon einen fünfstelligen Dollarbetrag erwirtschaften kann, fragt man sich, warum dieses einfach zu beackernde Geschäftsfeld noch so unterentwickelt ist. Gerade für einige Regionen auf diesem Planeten könnte es den absoluten Durchbruch bedeuten, zumindest ökonomisch. Die übrigen Nebenwirkungen, moralisch und ethisch, zählen doch heute sowieso nicht mehr sonderlich viel in unserer „total aufgeklärten“ Welt. In der Dritten Welt, könnte man beispielsweise schon mit einem einzigen, eigens für diesen Zweck produzierten Fötus pro Jahr, ein ganzes Dorf überleben lassen. Zumindest aber Klan oder Familie. Na, wenn das keine rosigen Aussichten sind, was dann? Da kommt der Schlachtruf der Alt-68er endlich mal in modifizierter Form zur Geltung. Aus: „Fi**en für den Weltfrieden“ wird jetzt „Fi**en für den Wohlstand“.

Humusbildung allein gereicht nicht zur Freude

Da es doch weder einen Gott geben soll, noch eine höhere Instanz und die Natur sich nur rein zufällig den Luxus gönnte, zur optimierten Humusbildung auf diesem Planeten einen intelligenten Zweibeiner zu evolutionieren, ist das doch noch lange kein Grund moralisch zu werden. Volksbildung geht übrigens so wie rechts abgebildet. Viel wichtiger ist hier die ultimative Selbstbestimmung der Frau, die an der Humusbildung auf diesem Planeten sogar noch den wesentlicheren Teil schultert bzw. austrägt. Unter einem weniger verfänglichen Blickwinkel ist das immer wieder gerne Thema in Talkshows: „Als ob Frauen unmündige Bürger sind“ … [Der Lügel]. Um also die „Abtreibungsproduktivität“ zu steigern, muss man sie nur mehr ermutigen und mehr Rechte zugestehen. Hier ein wenig Infos dazu, wie dieser Industriezweig generell aufgestellt ist.

Unter diesem Aspekt wird schnell verständlich, warum wir weltweit die Abtreibungsregeln dringend weiter lockern müssen. Sie sind schlicht marktverzerrend. In den USA möchte man auch diesbezüglich einmal mehr die Lanze dafür brechen: Abtreibung oder Organhandel? Bundesstaat Virginia erlaubt Tötung nach der Geburt! … [Legitim]. Naja, ganz so krass wie die Seite titelt, wird es schon nicht sein. Wir können die gutwilligen Frauen nicht einfach in die rechtliche Falle laufen lassen. Das ging nur, als die Föten noch nichts wert und somit echter Müll waren. Da war es ganz geschickt die Frauen damit moralisch nieder zu halten. Aber die Zeiten sind vorbei. Jetzt werden sie auch hier im Produktionsprozess dringend benötigt.

Mehr Mut zur Schwangerschaft

Mehr noch, man(n) muss die Frauen zu viel mehr Schwangerschaften ermutigen, da wir heute währenddessen schon diagnostizieren können, ob es das Wunschkind wird oder nicht. Ist es mit Fehlern oder anderweitigen Makeln behaftet, war der Versuch längst nicht vergebens. Es kann, zeitig genug verkauft, in der Forschung oder Stammzellenindustrie immer noch etwas werden. Danach einfach wieder schwängern lassen und einen neuen Anlauf zum Glück wagen. Jetzt sogar mit einem optimierten Bankkonto. So profitiert das Wunschkind im wahrsten Sinne des Wortes sogar noch von seinen Vorgängern. Irgendwann wird es schon mal klappen. Solange sich die Versuche bis dahin rentabel gestalten, muss man und frau ja den Kopf nicht hängen lassen.

Neben dem Spaß am Leben, am Sex, am Bankkonto und allem was uns das Leben schön macht, sollte man(n) die einfachsten Erwerbsquellen, gerade als Frau, nicht einfach außer Acht lassen. In unserer Gesellschaft gilt es jede Ressource optimal zu nutzen um den Wohlstand zu mehren. Das fängt bei einer gut durchstrukturierten Selbstverwertung an. Gerade wer immer noch nach einem persönlichen Sinn des Lebens sucht, sollte zwischendurch das Bankkonto nicht aus den Augen verlieren.