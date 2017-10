CNN adaptiert qpress-Codex: #FictionFirst

Liar’s paradise: Viele US-Medien geraten immer mehr ins Straucheln bei der unüberlegten Form ihrer Berichterstattung. Die ersten Gazetten scheiterten bereits fulminant an den “alternativen Fakten“, die ihnen die aktuelle Trump-Administration zu verkosten gab. Um so erstaunlicher, wie schnell die Medien nunmehr gelernt haben solche “Fakten” massenhaft selbst zu produzieren, die sie hernach den KonsumEnten zum Fraße vorwerfen. Damit sind die Verständnisprobleme des modernen Journalismus aber nur grob umrissen.

Umso erfreulicher ist die Entwicklung, dass der aus Deutschland stammende Berichterstattungsstil, der sogenannte “qpress-Codex” auch bei den großen Medien auf furchtbaren fruchtbaren Boden fällt. Der letzte “US-Meinungskonzern”, der sich daran versuchte ist CNN. Allerdings haderte man dort ein wenig mit der Bezeichnung und so griffen sie geringfügig daneben. Bestimmt wird das in der folgenden Diskussion dem Volontär in die Schuhe geschoben, um den guten Ruf des Mediums zu wahren. Sie nannten ihre Selbstpromotion schlicht: #FactsFirst … und hoben dabei offensichtlich nur auf den theoretischen Teil einer geordneten Berichterstattung ab. Also den Teil, den man eigentlich von ihnen erwarten dürfte. Die Praxis sieht jedoch erschreckend anders aus. Nachfolgend zeigt sich die Konkurrenz zurecht amüsiert von dem ersten Versuch.

Das ist insoweit besonders belustigend, weil auch in Deutschland immer mehr sogenannte “FaktenFinder” unterwegs sind. Die finden für gewöhnlich alles mögliche, nur immer seltener echte Fakten. Das liegt womöglich daran, dass diese selbsternannten Wahrheitsfinder bestimmten Organisationen unterstehen, deren Interessenlage nur in seltenen Fällen übersehen werden kann. Da ist es wirklich bedeutend einfacher, sich rein auf Fiktionen zu verlegen. Das verkürzt die Recherchezeit ungemein, fördert die Phantasie und macht jedes Medium somit sehr viel profitabler. Letzteres ist das entscheidende Kriterium an dem keine Redaktion der üblichen Konzernmedien vorbeikommt. Deshalb nimmt es niemanden ernstlich Wunder, wenn die Vorliebe für Fiktionen im Journalismus inzwischen flächendeckend um sich greift.

qpress-Codex richtig interpretieren

Der sogenannte “qpress-Codex” besagt allerdings, dass am Ende schon irgendwo noch ein Quäntchen Wahrheit enthalten sein muss. Schließlich füttert man Versuchstiere auch nicht nur mit tauben Nüssen, ab und an muss schon mal eine echte Nuss darunter sein. Auch um die in Rede stehenden Medien nicht gänzlich als “Romanproduzenten” kennzeichnen zu müssen, empfiehlt es sich, zumindest einige Wahrheitsbröckchen in der Berichterstattung einzustreuen. Noch besser wäre es allerdings, wenn so ein “Wahrheitsfragment” auch relativ einfach auffindbar ist, bevor der/die Leser und KonsumEnten sich gänzlich genervt abwenden. Natürlich muss man dabei stets im Hinterkopf behalten, dass die sogenannte “Pressefreiheit“, aufgrund derer sich diese Medien als “Vierte Gewalt” im Staate verstehen, immer zuvorderst den Eignern der betreffenden Medien dienen muss. Das wird allerdings nicht kommuniziert. Ansatzweise brachte es einmal Mark Twain auf den Punkt.

Allgemeinverständlich übersetzt bedeutet dies, dass die Meinungs- und Pressefreiheit die Freiheit von (Geld)Konzernen ist, jene Inhalte in die Köpfe der Menschen zu transportieren, die Ihnen und ihren Interessen dienen. Die Menschen selbst sind dabei lediglich die Rezipienten, also das zu bearbeitende Werkstück. Es kann nicht darum gehen in ihrem Sinne irgendetwas bewegen zu wollen, sondern lediglich diese Masse im Sinne der eigenen Interessenlage in die richtige Richtung zu bewegen. Wir werden sehen, ob und inwieweit sich der “qpress-Codex” zukünftig auch korrekt verstanden noch durchsetzen kann. Rein rechnerisch jedenfalls, beinhalten die 4/2 Wahrheiten schon mal einen doppelten Wahheitsgehalt. Das muss der Mainstream erst einmal hinbekommen!