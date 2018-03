Frühsexualisierung und Messerkunde kombinieren

B-Scheuert: Inzwischen ist hinlänglich bekannt, wie elementar die Frühsexualisierung unserer Kleinsten ist. Masturbationskurse bereits im Kindergarten gegen Aggression und natürlich für den Weltfrieden … [Kamelopedia] sind inzwischen gesellschaftlich voll akzeptiert. Selbst wenn die Kleinen noch gar keinen Plan haben, wofür das alles einmal gut ist. Man kann einfach nicht früh genug mit der Sexualisierung beginnen. Immerhin müssen sie dann mehr so sehr erschrecken und weinen, wenn eines Tages die grünen Pädo-Onkels vor ihnen stehen.

Nun ist speziell dieses Fach nicht gerade in allen bei uns vertretenen Kulturkreisen sonderlich beliebt, was natürlich nichts an der Notwendigkeit ändert. Dafür wiederum werden in besagten anderen Kulturkreisen die scharfen Sachen immer beliebter. Speziell sind hier die Messer zu nennen. Immer mehr Kinder und Jugendliche laufen mit Messern durch die Gegend. Selbstverständlich nicht zum Spaßvergnügen, sondern um zu „Messern„. Anders als das bisherige, liebevolle „Ich f*ck Dich„, hat das eine völlig neue Qualität. Wo es nun heißt: „Isch mach disch Messer„, da lässt die satte Körperverletzung oder gar ein Mord nicht lange auf sich warten.

Genau diese Eigenart sollte der Gesetzgeber ein wenig mehr im Auge halten. Bislang versucht dieser, durch überproportionales Ausblenden diesen neuen Trend unter Kontrolle zu bringen. Auf Dauer ist das aufgrund der ausufernden Mode wohl zum Scheitern verurteilt. Wenigstens sollte der Gesetzgeber dafür sorgen, dass beim Nachwuchs „fachlich korrekt gemessert“ wird. Was böte sich da anderes an, als diese beiden Fachbereiche zu kombinieren? Die Frühsexualisierung … [YouTube] und die Frühmesserkunde in einem Abwasch. So wäre dann für jeden Kulturkreis, in derselben Gruppe, etwas ansprechendes dabei. In nicht wenigen Fällen wird ja mit beiden Kenntnissträngen ein und dasselbe Ziel verfolgt. Dann nämlich, wenn die Puber-Tiere versuchen sich mit dem Messer das Maß an Liebe irgendwo herauszumessern, welches ihnen ohne Messer aufgrund ihrer Rotzigkeit oftmals verwehrt bleibt.

Aufgrund dieser Situation müssen wir nunmehr täglich von brutalen Messerattacken … [Gatestone] lesen und hören. Das ist ein klarer Hinweis darauf, dass sich die hier zu vereinigenden Kulturen scheinbar auf Messers Schneide begegnen. Immerhin ist es ein Wandel der recht „erlebnisorientiert“ daherkommt. Kein Grund die Entwicklung als solches zu hinterfragen, wohl aber Grund genug, mit der „Frühmesserkunde“ jetzt ebenfalls in die Kindergärten und Schulen zu gehen. Dafür spricht umso mehr, dass es beim Umgang mit den Messern immer wieder böse Verletzungen oder gar Tote gibt. Dabei soll doch „das Messern“ lediglich dem Lustgewinn dienen. Wenn damit fälschlich der Aggression Vorschub geleistet wird, läuft da grundlegend irgendwas schief.

Lernziele und gesellschaftliche Effekte

Die Lernziele der „Frühmesserkunde“ kann man grob wie folgt zusammenfassen. Wird einem Mädel die Klinge an die Gurgel gesetzt, hat es liebevoll die Lustschenkel zu spreizen und die Welt ist sofort wieder in Ordnung. Das ist insoweit auch nicht weiter dramatisch, weil Mädels in der neuen Gesellschaft sowieso nichts mehr zu vermelden haben. Sie sind die alten, neuen Menschen zweiter Klasse. Spürt hingegen der harte Kerl ein Messer an seiner Kehle, sollte er davon ausgehen, das ihm jemand signalisieren möchte, dass er um Längen intelligenter ist als er. Vermutlich möchte derjenige nur Bargeld und Wertgegenstände, als Liebesersatz vom sozial eingestellten Gegenüber mit dem Messer am Hals. Soweit also die Messer korrekt eingesetzt werden und die Angemesserten sich aufgeklärter verhielten, würde es vermutlich nicht immer zu diesen blutigen Missverständnissen kommen. Wäre es nicht schön wenn wir diesen ganzen Horror nicht mehr lesen müssten, weil alle sich beim „aufgeklärten Messern“ sogleich korrekt verhalten?

Selbstredend gibt es sehr viele konservative bis reaktionäre Stimmen, die meinen, sich diesem tollen Wertewandel in den Weg werfen zu müssen. Das sind aber nur die Ewiggestrigen oder Nazis, die noch nicht begriffen haben, dass man die Kinder bereits im Kindergarten, genau über diese Mechanismen brechen muss. Denn nur so können sie sich nahtlos in das bereits zutiefst kranke System einfügen. Ein kaputtes System, egal wie aufgeklärt es sich gibt, braucht zwingend kranke Kinder. Ansonsten ist es auf lange Sicht zum Scheitern verurteilt. Wir sind also auf dem besten Weg. Wenn wir jetzt diesen Schritt noch gehen und korrekt übers Messern aufklären, bekommen wir exakt die Gesellschaft, die bereits von der Politik im Rahmen der neuen Massen-Nutzmenschhaltung aktiv propagiert wird.