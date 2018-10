Merkels Spontan-Rückzug: Wer findet den Fehler?

B-Ware: Langsam aber sicher kommt der faulige Gestank, den tote Fisch dem Wesen nach vom Kopfe her verbreiten, in einer breiteren Öffentlichkeit an. Das Merkel-Märchen nähert sich dem letzten Aufzug. Nach Bayern- und Hessenwahl geht es langsam richtig zur Sache. Es brauchte noch die Hessen-Wahl, als persönliche Bestätigung für die Merkel selbst, dass auf Bundesebene irgendwas nicht richtig rundläuft. Sie hätte auf diese Bestätigungen gerne noch bis nach 2021 verzichten können. Aber der Gestank ließ sich offenbar nicht mehr allein aufs Kanzleramt begrenzen, in dem sie zur Zeit selbst noch die Düfte regulieren kann.

Den heutigen Presseberichten folgend, beginnt jetzt Merkels Rückzug auf Raten. Nur leider fängt sie am falschen Ende an. Merkel will nicht mehr für Parteivorsitz kandidieren … [SpeiGel auf Linie]. Damit möchte sie offenbar einigen Leuten, oder besser, den schärfsten Kritikern, den Wind aus den Segeln nehmen. Leider steckt auch in dieser, als frische Brise verkauften Luft, bereits der oben erwähnte faulige Fischduft. Das haben ihre Nächsten nur deshalb noch nicht nicht bemerkt, weil sie selbst seit Jahren mit Nasenklammern im Kanzleramt ein- und ausgehen.

Die CDU wurde nicht für Merkels Parteivorsitz abgewählt

Versuchen wir mal, anders als die Parteigänger, nun als erstes eine Portion gesunden Menschenverstand in die Berliner „Fischluft“ zu entsenden. Dann kann man sehr schnell darauf kommen, dass es den Bürgern und Wählern ziemlich schnurz war und ist, wer den CDU-Vorsitz innehat. Das Volk (neudeutsch: „die Menschen die schon länger hier leben“) wird erfahrungsgemäß durch eine untragbare Regierung malträtiert, der immer noch, trotz mehrfacher Wahldebakel, die Alt-Schranze Merkel vorsteht. Also noch einmal im Klartext: Der Wähler hat mit seinem Verhalten die Regierung abgestraft und nicht etwa den CDU-Parteivorsitz.

Exakt mit dieser Mogelpackung und dem beharrlichen Ignorieren dieser kleinen unscheinbaren Tatsache, möchte sich Merkel offenbar noch eine Weile länger die eigentliche Macht sichern, die bekanntermaßen von der „Waschmaschine“ ausgeht. Da bleibt es spannend, wie die bisherigen „Fischduftbegünstigten“ in ihrer Nähe mit dieser kleinen Unappetitlichkeit umgehen möchten. Ob sie Merkel im Wege der Ehrenbezeugung, Deutschland noch weitere drei Jahre lang verschrotten lassen? Oder ob sich vielleicht doch eine holde Maid oder ein tapferer Ritter findet, unmittelbar den Drachentöter in Stellung zu bringen und auch tatsächlich gewillt ist den zu benutzen.

Die Trennung von der Macht muss unsäglich schmerzhaft sein

Dass die Aufgabe des Parteivorsitzes nicht langt, hat Merkel wohl schon nach Stunden bemerkt. Merkel will Kanzleramt nach 2021 abgeben und auch keine Posten in der EU übernehmen … [RT-Deutsch], ergo gibt es eine kleine Zugabe, um die Kritiker noch eine Lautstärkestufe weiter herunterfahren zu können. Aber eine sofortige und totale Selbstkastration? Nie im Leben! Denn den Kanzlerstuhl, so sieht es derzeit aus, den wird sie so schnell nicht räumen können. Da ist noch erheblich mehr Patex am Hintern, als „Fischluft“ im gesamten Kanzleramt. Das würde ihr postwendend den Ar..h aufreißen. Damit ist eigentlich schon alles gesagt.

Merkel beseelt von einer Schadenmaximierung

Das Merkelwerk ist offensichtlich noch nicht vollbracht. Sonst hätten wir bereits ihre biblische Maxime vernommen: „Nach mir die Sintflut“! Demzufolge verspürt sie noch einen enormen Handlungsdrang im Amt. Sie möchte womöglich die Aktionen in irgendeiner Weise fortführen, wegen derer ihre Partei auf Landesebene eine Lasche nach der anderen kassiert. Aber was soll’s, sie hat ja noch drei Jahre Zeit. Und wenn sie ihre Truppenteile im letzten Würgegriff halten kann, dann wird es auch keinen Misstrauensantrag gegen sie geben. Sollte die AfD sich ermannen dies zu tun, sind ja sogar alle anderen Parteien verpflichtet, Merkel demokratiewahrend beizuspringen und den Antrag abzuschmettern … wegen der Staatsräson gegen Rechts.

Da kann Merkel im Stillen wirklich nur hoffen, dass die AfD alsbald auf die Idee mit der Vertrauensfrage kommt und nicht ausgerechnet die SPD oder gar noch ihre eigene Fraktion. Dann darf sie, wenn auch mit Bauchgrummeln aller Parteien, ihr Merkelwerk, so schlecht es auch immer geht, zum totalen Schaden des Landes, zu einem ihr genehmen Ende bringen. Und die AfD dürfte, solle sie diesen Antrag stellen, für sich in Anspruch nehmen die Kanzlerin gerettet zu haben … eben wegen der Staatsräson. Viel grotesker geht es kaum. So erst gerinnt die aktuelle Merkel-Posse zu einem Politdrama ohne Sinn und Verstand. Dies wiederum, wird sich vermutlich auch ohne Merkel noch eine Weile im Bundestag halten können, denn dafür sind auch die frisch aufstrebenden Öko-Faschisten allzeit zu haben. Und ja, der Fehler liegt in dem Zeitraum bis 2021.