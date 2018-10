SPD nach Bayern-Wahl merkelich erleichtert

Muc-Muc: Es war ein schwerer Gang, auch für Pöbel-Ralle, aber er hat sich gelohnt. Zumindest für allerhand SPD-geschädigte Wähler brachte dieser Wahlsonntag in Bayern ein klein wenig Aufhellung, Befriedigung und aufrechter innerer Freude. Letztlich konnte die SPD auf Landesebene ein Stück weit dorthin befördert werden, wo sie originär, als klassische Arbeiter-Verräter-Partei korrekt anzusiedeln ist: in die politische Kreisliga. Mit etwas Glück kann sie bei der kommenden Landtagswahl bis in die Dorfliga hinunter verstoßen werden. An der Stelle geben sich jene Parteien ein Stelldichein, die sich das Sammellos der Rubrik „Sonstige“ zu teilen haben.

Ein großes Aufatmen (bösartige Menschen wollen darin ein Stöhnen erkennen) war auch aus dem Willy Brandt Haus zu Berlin zu vernehmen. Die niedergeschlagenen Gesichter logen, wie immer, dem Wähler etwas anderes vor. Aber die Enttäuschung war nur gespielt. Tatsächlich hat wohl die Freude bezüglich der neuen Verantwortungslosigkeit, zumindest in Bayern, deutlich überwogen. Wer den Politikern das glaubt, was sie sagen, hat bereits von vornherein verloren. Nie war es deutlicher zu erkennen als heute, dass die Politiker alle möglichen Interessen vertreten, nur nicht die des Souveräns. Aber das ist ein ganz anderer komplexer Themenbereich, den wir an dieser Stelle nicht hinreichend durchleuchten können.

Die große Erleichterung der SPD um mehr als 10 Prozent

Das ist schon ein Besäufnis der Extraklasse wert. Bestimmt hat der Steuerzahler, im Rahmen der Parteienfinanzierung, dafür noch ein paar Kröten übrig. Ob das auch Bestandteil des GroKo-Deals war? Die SPD darf sich hinsichtlich der erzielten Veränderung bei dieser Landtagswahl als absoluter Sieger feiern. An dieser Stelle noch mehr trockene Zahlen dazu: Alle Daten, alle Infografiken √ So lief die Landtagswahl in Bayern … [N-TV]. Keine andere Partei konnte eine größere Veränderung als 10,9 Prozent für sich verbuchen. Damit stellt die SPD selbst die CSU, mit einer Veränderung von 10,5 Prozent noch locker in den Schatten.

Und das Befriedigendste überhaupt, die böse und die frisch mit 10,2 Prozent in den Landtag eingezogene AfD, schasst die SPD damit allemal. Das ist ein Achtungserfolg sondergleichen. Hut ab! Erfolg ist eben Erfolg. Wie bei einer korrekten Bilanz, ist selbst ein Verlust noch ein Erfolg, der steht halt nur auf der falschen Seite der Bilanz. Aber daran will sich, an einem Feiertag wie diesen, niemand ernstlich stören.

Bürde der Volkspartei fast schon überwunden

Letztlich profitiert die SPD mit der hier zu beobachtenden Entwicklung vom sogenannten Merkel-Effekt. Das ist der Bonus, der allen Parteien zusteht, die sich willfährig, entgegen dem Wählerauftrag, in Merkels Dienste stellen, um das Land nach Kräften zu schreddern. Allerdings hat die SPD selbst diesen Weg vor der Merkel geebnet, als es noch einen SPD-Kanzler gab. Das war der Gerhard Schredder, der uns die Agenda 2010 bescherte, von der sich die SPD heute verschämt distanzieren möchte. Damit öffnete er neben der Büchse der Pandora sogleich noch alle Schleusen für die heutige Entwicklung. Zum Abbau des Sozialstaates und natürlich auch zur Erlangung des aktuellen Titels Deutschlands, als ultimativer Niedriglohn-Weltmeister.

Diese neue Verantwortungslosigkeit, die der Wähler der SPD gestern in Bayern mit besagten 10,9 Prozent Veränderung auskömmlich honorierte, dürfte ein signifikanter Schritt in der folgerichtigen Rückentwicklung der SPD, von einer Volkspartei, hin zu einer reinen Provinzposse Provinzpartei sein. Wenn sie erst einmal ganz ausgeglüht ist, wird sie ohnehin schwarz und ist von der CDU/CSU kaum mehr zu unterscheiden. Die Menschen in Deutschland können das bereits heute erkennen, sich leider nur begrenzt oder gar nicht dagegen wehren. Lediglich die Parteibonzen der SPD nehmen sich immer noch viel zu wichtig, sodass wir nicht von einem Erkenntniszugewinn bei der SPD auszugehen sollten.

Vielmehr müssen wir uns beim anstehenden Todeskampf dieser antiquierten und seit 150 Jahren auf Verrat spezialisierten Partei, darauf einstellen, weiter massiv belogen und betrogen zu werden. Vermutlich werden wir sogar heftiger als jemals zuvor mit Unwahrheiten überschüttet, weil die Parteibonzen, ihrer schönen Pfründe wegen, sich mit dieser Entwicklung nicht abfinden werden. Mal sehen, wie demnächst in Hessen die Schwarte kracht.