USA, so funktioniert eine lebhafte Demokratie

Waschen & Schminken: Die USA gelten nach wie vor als das Musterland der Demokratie. Das hat seinen guten Grund, denn dort wird „Demokratie“ noch richtig ernst genommen, als unerbittlicher Streit um die notwendige Mehrheit. Um selbige zuverlässig zu erringen gibt es unterschiedliche Wege dafür zu sorgen, dass es stets starke und aussagekräftige Wahlen gibt. Wie es ausschaut, können wir von den USA noch eine ganze Menge lernen. Am Schluss des Beitrages haben wir entsprechende „Lehrfilme“ aus dem Jahr 2020, die selbst uns in Deutschland und Europa allerhand zu vermitteln haben.

Nachdem wir das Thema Wahlbetrug in den USA wohl ausschließen können, ist es eine gute Idee die neue Normalität zu den demokratischen Prozessen dort zur Kenntnis zu nehmen. Und tatsächlich, man muss von einer bedeutenden Fortentwicklung der US-Demokratie sprechen. Daran haben die US-Demokraten einen erheblichen Anteil. Dies legt zumindest die Aussage von Joe Biden nahe, der sich einmal explizit zu dieser Thematik äußerte, das kann man hier nachhören … [YouTube]. Achten sie bitte darauf seine Aussagen nicht böswillig zu interpretieren.

Um die angekündigten Fortschritte besser beurteilen zu können machen wir den Einstieg über eine amerikanische Seite: SHOCKING VIDEO! Via MC4EI and Gateway Pundit — 13 Minutes of Never-Before-Seen Footage of Ballot Trafficking in Detroit, Michigan – Including Postal Workers! … [TheGatewayPundit]. Das sieht und hört sich alles etwas brutal an, ist es aber nicht, denn die US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden können in dem Verhalten überwiegend nichts kriminelles erkennen. Zumindest wird dazu nicht ermittelt. Nur weil es in den bisherigen Gesetzen zum Thema Wahlbetrug anders steht, muss man die ja nicht zwingend anwenden. Abgesehen davon könnte sowas der neue Standard in Sachen Wahlen werden, deshalb genau aufgepasst.

Wahlmülltonnen als echte als Stimmenschlucker

Gerade in Pandemie-Zeiten hat man sich in den USA besonders viel Mühe gegeben den Wahlprozess deutlich zu vereinfachen. Eine der Maxime war, die Berührungspunkte zu minimieren also maximal kontaktlos zu gestalten. Dass dies zuweilen auf Kosten der „Wahlsicherheit“ geht muss angesichts der großen Not natürlich toleriert werden. Schließlich wissen wir, dass die Wähler und auch die Maulesel in den USA alles rechtstreue Seelen sind. Und so kam es wie es kommen musste, der große Demokratieschub zeigte sich besonders an den in Rede stehenden Einwurfboxen.

Das führte in manchen Wahlbezirken der USA sogar dazu, dass es am Ende erheblich mehr gültige Stimmzettel gab als registrierte Wähler. Wieder so ein Markenzeichen für eine funktionierende Demokratie. Bei uns ist es ausgesprochen selten Wahlbeteiligungen von über 100 Prozent zu erreichen. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten gilt dies zunehmend als verlässliches Anzeichen für eine funktionierende Demokratie. Kurz um, man muss die Feste feiern wie sie fallen und warum sollten wir uns die USA nicht zum Vorbild nehmen. Gerade in schwierigen Zeiten sehen wir was „starke Demokratien“ alles bewirken können. Von selbstzerstörerischen Sanktionen bis hin zu offenen Kriegsbeteiligungen ist wieder alles im Jackpot.

Briefwahl als großes Kino

Die beiden unten angehefteten Videos handeln vom Wahlzettel-Einwurf-Marathon in der Stadt Detroit. Wem der Sound der Videos zu nervig ist, der kann die ganze Show auch als Stummfilm ablaufen lassen. Das alles sind wunderschöne Demokratie-Impressionen aus dem Spätherbst 2020 in den USA. Lassen Sie sich bitte nicht beim Genuss dieser Demokratie-Show stören, nur weil sie wissen unter welchen Voraussetzungen überhaupt so ein Marathon abgehalten werden kann. Hier noch kurz (als Auszug aus dem oben verlinkten Artikel) die gültigen Eckpunkte dazu:

Nach diesem Handbuch sind die Personen, die Briefwahlunterlagen zurückgeben können, auf folgende Personen beschränkt:

der Wähler

ein unmittelbares Familienmitglied des Wählers, das um die Rückgabe des Stimmzettels gebeten wurde

eine im Haushalt des Wählers wohnende Person, die um die Rückgabe des Stimmzettels gebeten wurde

eine Person, deren Arbeit normalerweise die Bearbeitung von Post umfasst (aber nur im Rahmen ihrer Tätigkeit)

ein autorisierter Wahlhelfer

Stimmzettelhändler werfen in der Regel keine große Anzahl von Stimmzetteln pro Einwurfkasten ein. Aufgrund der Videoüberwachung ist ihnen bewusst, dass dies für diejenigen, die nach Verstößen gegen die Wahlgesetze suchen, zu offensichtlich wäre. Bei den Wahlurnen in Detroit im Jahr 2020 gab es jedoch Ausnahmen.

Im Folgenden finden Sie eine beispielhafte Auflistung der verschiedenen mehrfachen Stimmzettelabwürfe, die von Michigan Citizens for Election Integrity (MC4EI.com) beobachtet wurden, dem Team, das Tausende von Stunden an Überwachungsvideos der Wahlurnen in Detroit von den allgemeinen Wahlen im November 2020 überprüft und analysiert hat. Diese Liste entspricht den verschiedenen Clips, die Sie in den folgenden Videos sehen werden.





