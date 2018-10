Buntstift und Radiergummi für die Wahlkabine

Baye-Baye-Bayern: Das Land südlich des Weißwurstäquator gedenkt am Wahlsonntag auch noch die Grenzen der Vernunft hinter sich zu lassen. Die Wahl gilt bereits heute als total vermurkselt. Ob und was die letzten Beschleunigungsversuche zum Niedergang des Landes, mit einem „spacigen Landesvater“ und einem grenzdebilen Voll-Horst an der Front bringen, steht völlig in den Sternen. Die Provinz bereitet sich auf das Schlimmste vor. Insbesondere die angestammten CSU Hochburgen haben schon seit Monaten Muffensausen. Am liebsten hätten sie diese Landtagswahl ausfallen lassen und zunächst einmal den Niedergang der Merkel-Junta abgewartet.

Aber das ist ihnen leider nicht nicht vergönnt. Stattdessen kann die CSU sogar noch am eigenen Spitzenpersonal verzweifeln. Söder und Seehofer sind im Moment die absoluten Garanten für das heraufziehende Wahldebakel. Da kann nur die provinzielle Kreativität noch etwas retten. Und die spielt sich innerhalb der Wahlkabinen ab. Da sind die patriotischen Lokalfürsten gut beraten noch ein wenig Technik für den bedeutsamen Tag nachzulegen. Dazu ist es gut, einiges über die standardmäßige Ausrüstung von provinziellen Wahlkabinen zu wissen.

Das Wahlgesetz schweigt sich zu Bunt- und Bleistift aus

Da das Wahlgesetz hierzu nichts vorschreibt, werden traditionell gerne blaue Buntstifte für diesen Anlass gereicht. Das erinnert den Wähler im letzten Moment doch noch ein wenig an Bayern. Und natürlich an das klassische CSU-Blau, sofern der Wähler es inzwischen nicht mit dem AfD-Blau verwechselt. Das ist Psychologie. Wegen der Brisanz der aktuellen Wahl, sollte neben den stark vertäuten (diebstahlgesicherten) Buntstiften allerdings auch noch ein Radiergummi zum Einsatz kommen. Vielleicht reut es ja den ein oder anderen Wähler doch noch im allerletzten Moment, dass er das Kreuz womöglich an der falschen Stelle setzte. Für diesen Fall ist so ein Radiergummi einfach Gold wert.

Ob nun Buntstift oder Bleistift in der Wahlkabine zum Einsatz kommt, ist eigentlich ziemlich egal. Nur Kugelschreiber und Marker könnten die korrekte Wahl ernstlich behindern oder zumindest einen möglichen Korrekturwillen des Wählers, sollte der sich doch verwählt haben, vereiteln. Natürlich gibt es auch böswillige Wahlkabinen-Ausrüster, die lassen den Wähler einfach mit einem Kuli oder anderen dokumentenechten Schreibgeräten allein, ohne die geringste Chance auf Korrektur im letzten Moment. Das ist fies und wirklich nicht Wähler- und CSU-freundlich.

In der Ruhe liegt die Kraft … und das Radiergummi

Aber überall wo es etwas ruhiger zugeht, sollten definitiv schöne blaue Buntstifte (oder Bleistifte), im Bayern-Look zu finden sein. Sofern ein Wähler definitiv eine Korrektur seiner Stimme ausschließen will und kann, ist es ebenso eine Überlegung wert, selbst einen fetten Marker, also eigenes Wahlgerät, mitzunehmen. Am Ende des Tages könnten ja sonst auch noch anderweitige Korrekturwünsche hinzukommen, über die der Wähler keinen Überblick hat. Die Voraussetzungen dafür sind, wie bereits geschildert, vielfach gegeben.

Um sich nun bei der ehrenamtlichen Besetzung des Wahlbüros noch ein wenig einzuschleimen, empfiehlt es sich, gleich bei der Aushändigung der Wahlunterlagen nachzufragen, ob bereits ein Radiergummi in der Wahlkabine verfügbar ist, oder ob man es zusammen mit den Wahlunterlagen bekommen kann. Natürlich nur, um auch für den letzten Moment in der Kabine noch gerüstet zu sein. Verständnisvolles Personal rückt dann schon mal ein Radiergummi raus, manchmal allerdings auch mit dem ernsten Hinweis verbunden, es bitte nicht ganz abzurubbeln, weil es am Abend, nach Schließung des Wahllokals, vielleicht noch intensiver benötigt wird.

Ohne Spaß keine Freude, auch bei der Wahl

Wie dem auch sei, in Bayern zu wählen ist immer wieder eine Riesengaudi, ob mit oder ohne Gummi, da gibt es eh nichts zu verhüten, es kommt wie es kommt. Ob mit Bunt- oder Bleistift, das ist nur für den Spaß- und Korrekturfaktor entscheidend. Die Blauen sollen sich schwarzärgern. Die Grünen laufen endlich rot an, wobei die Schwarzen vielleicht doch eher aussterben. Solitär, mit Schwarz und Grün soll Bayern angeblich sehr viel bunter werden und wer das glaubt der wird auch selig.

Nun gut, sich zu ärgern hilft auch nicht, denn gesellschaftlicher Konsens ist nun mal, dass der geballte politische Wille des Bürgers sich ausschließlich in einem ausradierbaren Kreuzchen zu manifestieren hat. Dessen Interpretation obliegt späterhin den so Gewählten. Somit ist auch in Bayern garantiert, dass der Normalbürger keinen überbordenden Einfluss auf die Politik bekommt und er auch weiterhin wirklich regierbar bleibt. Schade eigentlich, dass die Demokratie, trotz enorm gestiegener technischer Möglichkeiten, nicht mehr weiterentwicklungsfähig zu sein scheint.