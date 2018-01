Inter-Rationale: Bonzen, hört die Signale

Sozi-UN-Kultur: Nicht nur die SPD entwickelt sich wild entschlossen zum blinden Passagier und ahnungslosen Verschrotter der bundesdeutschen Scheindemokratie. Nein, zuvorderst ist es Angela Merkel höchstselbst! Auch sie überhörte und überfuhr samt und sonders sämtliche Signale. Dennoch ködert sie die machtbesoffenen Sozis mit ein paar billigen Leckereien aus der Manufaktur “Arbeiter- und Bauernverrat“. Sie will die schlaffen Mannen abermals in ihr total versifftes Koalitions(b)stecherbett lotsen. Es geht schon lange nicht mehr um den Wählerwillen! Es dreht sich alles nur noch um die Notgeilheit besagter Politikerkaste.

Bei grellem Tageslicht betrachtet, abseits der schummerigen Sondierungsnächte, sind es die total ideenlosen Politiker, die nunmehr vor dem endgültigen Aus und dem großen Nichts stehen. Das ist der einzige Grund warum sie sich ein weiteres Mal gegen die Wähler verschwören und oben an Deck ans Ruder ketten, damit nichts sie über Bord spülen kann. Eben auch nur zur Sicherung der eigenen Pfründe. Sie selbst haben lediglich noch nicht begriffen, dass sie im Verlauf der Jahre zu üblen Zecken degenerierten, denen das eigene Überleben erheblich wichtiger ist, als das der bundesdeutschen Wirtstiere.

Bonzen, hört die Signale

Der Parteinachwuchs, ob JuSOS oder Junge Union, ist teilweise noch bei Sinnen und trommelt erbärmlich gegen das drohende Elend mit einer klaren Verneinung, um die drohende neue GroKo im letzten Moment abzuwenden. Aber die Bonzen pflegen ihre Ohrstöpsel mehr als den erbarmungswürdig schreienden Nachwuchs. Die Bonzen reden bereits von “Zwergenaufstand” … [Zeit]. Was soll Nachwuchs auch zu vermelden haben, der ist doch eh nicht flügge? Die sorgsam reingeschobenen Ohrstöpsel führen im Nebeneffekt dazu, dass sie sämtliche anderen Signale ebenfalls überhören. Sie hören nicht mal mehr wo sich das Volk gerade aufhält, vorgeblich doch ihre wertvollste Fracht!?

Die alte Garde ist den neuen Herausforderungen nicht mehr gewachsen, weil sie nur in alten Strukturen denken kann. Sie hat nicht mal den Schneid beiseite zu treten, weil sie zuvor bereits einen Großteil des eignen Nachwuchses, mit Stöpseln in den Ohren, totgesessen hat. Eine fatalere Konstellation kann es kaum geben. Die Macht (das Ruder) nicht loslassen könnend, unfähig es herumzureißen, eine Wendung zu vollziehen, geht es wie gehabt mit voller Kraft und hoffnungsfroh auf Abgrund zu. Das ist die (Er)Lösung? Nur die Basis muss jetzt noch den Kurs bestätigen!

Und wo sitzt eigentlich die Basis?

Die sitzt unter Deck, stramm angekettet, den Parteiapparat nach vorne rudernd, sehr unbeweglich und ohne jeglichen Ausblick (Perspektive) auf irgendwas … und rudert … und rudert … und rudert … ums nackte Überleben. Und dabei singen sie schon seit Tagen die Inter-Rationale … Bonzen, hört die Signale. Aber die haben immer noch die Ohrstöpsel drin, aus Gründen des EU-Arbeitsschutzes. Da fragt man sich, wie die Befragung der Basis vonstatten gegen soll, wenn die Bonzen gar nichts hören können? Ach richtig, das wird ja nurmehr ein informeller Aufriss, denn eigentlich will man die Basis auch gar nicht hören. Dass heißt, man muss die Ohrstöpsel dafür nicht extra entfernen … also, nur heiter weiter so, auf zu neuen Ufern.

Wen interessiert noch gleich die Mehrheit im Lande? Wenn man doch ein Mandat hat, welches zweifelsfrei den Willen derer repräsentiert, die da jetzt öffentlich aufbegehren und herummaulen. Sakrileg! Mehrheit der Deutschen lehnt Groko ab … [FAZ]. Nein, so geht man mit Kapitänen nicht um, auch wenn die Ohrstöpsel bei der Arbeit tragen. Käptn Murksel wird’s jetzt richten. Alle Mann antreten! Da werden wir gleich mal die ganze Mannschaft, wegen Meuterei und zwecks Disziplinierung, ordentlich kielholen … [Wikipedia].