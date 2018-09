Der Söder-Kasper und die elende Grünkohl-Show

MucMuc: Nun hat es doch tatsächlich eine einzige TV-Schlacht im Vorfeld der bayerischen Landtagswahl 2018 gegeben. Oh Wunder! Eine lauthals angepriesene riesige Schlammschlacht zur politischen Unterhaltung und Bildung des Pöbels sollte da stattfinden. Aus hygienischen Gründen und um die Reinigungskosten in erträglichen Grenzen zu halten, musste die Schlacht dann ganz ohne Schlamm auskommen. Die große Show, in der sich der Söder Markus landesväterlich dem politischen Feind zum Fraße vorwerfen wollte/sollte, war es dann doch nicht. Es war so so ähnlich, als wenn der Staatsfunk die Live-Übertragung des echten „Doomsday“ ankündigt und und es dann bei Popcorn futtern auf der Couch bleibt. Nun, die einfachere Wortwahl für einen solchen Vorgang lautet schlicht „Volksve®a®schung“.

Wer es braucht, kann sich das Elend in voller Länge hier auf Youtube antun. Warum scheinduelliert sich der Söder Markus eigentlich mit einem Grünen-Hansel? Nun, weil die Grünen aktuell noch die Nummer zwei auf der Wahl-Zettel-Hitliste sind. So war das aber nicht immer, denn die AfD war auch schon mal die Nummer Zwei. Angeblich soll die AfD doch der ausgewiesenen Feind der Demokratie, der Bayern, der Menschheit schlechthin und ja eigentlich auch vom lieben Gott selbst sein. Da also der Teufel höchstpersönlich das Weihwasser bereits ausgesoffen hat, traute sich der Söder Markus an diese Nummer wohl doch nicht heran.

Die Quittung für seine Grünkohl-Show kam schon am nächsten Morgen: Nur 34 Prozent – CSU rutscht auf niedrigsten je für sie gemessenen Wert … [Welt]. Das ist wie im richtigen Leben. Ja, Kruzifix, da fragt man sich, hat denn der Jesus in Söders Hosentasche bei dieser Nummer vollends gepennt? Wofür der Kruzifix-Erlass, wenn der den Teufel nicht würgt? Ja was wird denn da jetzt eigentlich gespielt? Wenn der Gegner nicht der Gegner ist, sondern der zukünftige Koalitionspartner … ist dann der eigentliche Feind schon Gott oder ist die CSU einfach so selbstbesoffen, dass sie rein gar nix mehr merkt?

Die Grünen sind Koalitionspartner und nicht Feind

Realpolitisch gesehen war die CSU nie weiter von einem Alleinvertretungsanspruch entfernt als heute. Nur gut, möchte man meinen, das Politik ja gar nichts mit der Realität zu tun haben muss. Die Politik kann sehr wohl für sich allein im Elfenbeinturm existieren. Allerdings auch nur solange sich ausreichend Deppen finden, die das Wolkenkuckucksheim auskömmlich alimentieren. Die Direktive aus Berlin lautet derweil: „Wir sind für alle Menschen da“ und da müssen die, die schon länger hier leben, einfach mal etwas kürzer treten. Genau das müssen die weiß-blauen Deppen aber ernst noch lernen. Diese ewigen Selbstsüchlelteien kann man dem Pöbel auf der Ebene und in Bayern schon gar nicht durchgehen lassen.

Also, das ist doch wie verhext. Jetzt kommen auch noch CSU-Gestalten um die Ecke und fordern das hier: CSU-Politiker werben für Bündnis mit AfD … [N-TV]. Naja, bezüglich der Richtung und wegen der Interessen wäre das ja schon richtig, auch was die Bayern wollen, nur sagen darf man das nicht. Mögen täte man in der CSU schon wollen, aber dürfen tut sich das keiner trauen. Und wenn doch, dann gibt Abführmittel, eine Portion Merkel-Schmier, damit der geistige Durchfall schneller zu Ende ist.

Da muss man einfach mal auf die Basis scheißen, weil die Staatsräson hier etwas anderes vorgibt. Und weil das so ist, gab es auch die fade Söder Grünkohl-Show. Ein großes „BlaBla“ um nichts. Angeblich, weil die Koalition mit den Grünen am Ende wohl das geringere Übel sein soll. Im Zweifel muss man eben mal gegen die Mehrheit kämpfen und regieren, solange man dazu noch in der Lage ist. Ein „Hoch“ auf die CSU! Das ist inzwischen wohl ebenfalls schon Staatsräson. Na, noch wichtiger in dieser Scheindemokratie ist eigentlich, die Bürger besser gar nicht mehr zu Worte kommen zu lassen, weil die Gefahr zu groß ist, dass die politisch völlig unkorrekt werden. Das wiederum kann die Herrschaft dem Souverän keinesfalls durchgehen lassen.

Wehret den Anfängen

Die bayerische Staatsregierung ist in großer Not, weil sie sich ohne CSU irgendwie gar nicht im Spiegel wiederfinden kann. Und schon nimmt das Elend seinen Lauf. Aber Bayern wäre nicht Bayern, wenn es nicht aus der Not eine stark vertäute und buntstiftbewährte Tugend machte. Gerade in den CSU Hochburgen ist man allzeit bemüht das richtige Wahlergebnis zu erzielen. Das geht besonders gut mit blauen Buntstiften (Bayernfarbe) in den Wahlkabinen. Da kann sich ruhig der ein oder andere verwirrte Wähler schon mal verwählen … alles kein Problem … solange er nicht mit einem mitgebrachten „Total-Wahlgerät“ seine Stimme ganz unpatriotisch in den Wahlzettel brennt.

Da der CSU koalitionstechnisch die Hände gebunden sind, sie politisch korrekt nur nach links und nicht nach rechts zur Krücke greifen darf, wird sie wohl aller Voraussicht nach auf der rechten Seite bereits absehbar wie hilflos einbrechen. Sollte sie sich bei dieser Wahl, nochmals mit Ach und Krach und den Grünen behaupten können, sollte ihr letzter Akt in der kommenden Legislatur sein, den Wähler endgültig zu verbieten. Exakt dieses Muster sogleich auf Bundesebene übertragen und schon wäre die „braune Gefahr“ von rechts gebannt und die Scheindemokratie gerettet. Falls sie das nicht ernsthaft und zeitnah umsetzt, müsste selbst die CSU irgendwann wegen akuter Realitätsverweigerung damit rechnen vom Souverän aus ihrem Wolkenkuckucksheim vertrieben und vor die Tür gesetzt zu werden. Mal sehen was der Söder-Kasper aus diesem Elend macht.