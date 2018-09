Kann Merkel den Niedergang der CDU forcieren?

BRDigung: Das ist eine überaus interessante Fragestellung, die in der gestellten Form niemand so richtig öffentlich angehen mag. Warum eigentlich nicht? Gibt es dahingehend bestimmte Vorbehalte, amtliche Tabus oder Denkverbote? Immer nur das elende Getuschel hinter vorgehaltener Hand. Alles wegen einer völlig falsch verstandenen und womöglich total überzogenen Staatsräson oder Partei-Disziplin? Weil wir nach Merkels fulminanten Meinungswechsel jetzt alle ganz bunt und Mutti-Kulti sind oder zu sein haben? Immerhin gilt es auch als Merkels größtes Verdienst, das Land zutiefst gespalten zu haben. Ein Kompliment, welches sie vorzugsweise jedes Mal etwas unbeholfen an die AfD durchreichen lässt.

Zumindest passierte das alles exakt innerhalb des letzten Jahrzehnts unter ihrem Regime. Vermutlich könnte Merkel eines Tages sogar einen Ehrenpreis der AfD für ihre Schützenhilfe bei der Stärkung dieser Rechtsaußen beanspruchen und bekommen. Letztlich sind viele, stramme rechte CDU-Mitglieder jetzt in dieser Partei vereinigt, während die CDU unter der Regentschaft von IM Erika versucht die Linke noch weiter links zu überholen. Diesen grandiosen Erfolg kann ihr keiner mehr streitig. Die Frage ist nur, „welchen Preis“ sollte sie eines Tages dafür erhalten oder bezahlen?

Palastrevolution scheint sicher etwas übertrieben. Aber es wird innerhalb der CDU jetzt etwas lauter getuschelt. Exakt so kann man das dezente Rauschen nunmehr im Blätterwald vernehmen: Konservative in der CDU gegen neue Kandidatur Merkels … [Welt]. Wobei man da nicht vom konservativen Teil reden sollte, der ist ja bei der AfD. Richtiger wäre wohl, bezeichnete man diese „Merkelflüsterer“ als rechte Linke, das lässt zumindest ein wenig mehr gedanklichen Spielraum.

Wie sind Niedergang von Person und Partei verzahnt?

Totgesagte leben bekanntlich länger. Demnach könnte Merkel bereits das „Ewige Leben“ erlangt haben. Viele Menschen sind ja davon überzeugt, lediglich ihren Geist hier noch herumspuken zu sehen. Ob sich auch in der Meinungsmach-Industrie ein Umschwung breit macht? Merkel-Regierung in Umfragen endgültig am Ende … [Politaia]. Wer die lange Merkel-Geschichte kennt, der mag daran noch nicht so recht glauben. Erst wenn der böse Geist sicher verschlossen in der Flasche gelandet ist, kann man wieder durchatmen.

Dass der Sinkflug auch im Duett durchgeführt werden kann, belegt dieser Bericht: Beliebtheit von Spitzenpolitikern √ Merkel rutscht tiefer, Seehofer stürzt ab … [SpeiGel auf Linie]. Immerhin machen Dinge sehr viel mehr Freude, die man gemeinsam machen kann. Das ist eine alte Weisheit. Anders als Merkel gilt der Voll-Horst allerdings als robustes Stehaufmännchen, wenn ihn nicht der altersbedingte Rost von ihnen her zerlegen würde. Um nun die in der Überschrift aufgeworfene Frage nach dem Niedergang der CDU zu beantworten, lassen wir dazu einen guten Freund der Angela Merkel aus Übersee zu Worte kommen, Barack Hussein Obama. Mit seiner speziell für und auf Angela angepassten Weisheit macht er der CDU mit einem virtuellem Zuruf aus den USA ordentlich Mut:

„Yes, she can“

Es ist noch nicht aller Tage Abend und die Tiefststände der CDU offensichtlich immer noch nicht erreicht. Da geht noch was! Die einzige Frage, die sich jetzt noch anschließt, ist die nach der Art und Weise, wie Angela Merkel weiterhin zielsicher dazu beitragen kann, dass die CDU auch zielsicher verschwindet. Auch das ist relativ schnell beantwortet. Sie muss dazu einfach nur so weitermachen wie bisher. Das Rüstzeug dazu hat sie zweifelsohne. Das bescheinigt ihr auch ein renommierter Psychiater: Verhalten der Kanzlerin ist „irrational“ √ Renommierter Psychiater warnt: Merkels „narzisstisches Problem“ ist gefährlich für Deutschland … [Locus]. Genau diese Irrationalität ist es die ihren „irren Erfolg“ ausmacht.

Für die Annalen der CDU Historie dürfe dies späterhin etwas problematischer werden. Spätestens, wenn einst in den Geschichtsbüchern nachzulesen sein wird, dass sich die CDU über weit mehr als ein Jahrzehnt vor einer „psychisch Kranken“ hat in Grund und Boden fahren lassen. Aber etwas Ähnliches passierte schon mal einer anderen Partei in Deutschland. Es nahm damals ein jähes Ende und die Partei wurde sogar noch verboten. Umso geschickter ist es aus Sicht der Politik und er Parteien, nach einer solchen Aktion, das gesamte Volk über Jahrzehnte psychiatrisch zu behandeln, wenigstens so lange, bis man es für irgendwelche Gewaltaktionen wieder benötigt. Immerhin ist amtsbekannt, dass es der Souverän immer wieder verreißt und niemand sonst. Vermutlich wird sich die CDU nach der Merkel-Ära exakt so wieder aus der Affäre ziehen. Darauf könnte man bereits heute Wetten abschließen.