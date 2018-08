Wer bereitet Assads nächsten Giftgasangriff vor?

Damn Asskiss: Man sollte sich da keinerlei Illusionen hingeben. Baschar al-Assad hat kaum die Zeit einen anständigen Giftgasangriff auf sein Volk vorzubereiten. Ihm fehlt sowohl das nötige Interesse als auch die Effektivität. Meistens bringt es ja nicht mehr als ein paar Symbol-Tote und Verletzte. Deshalb müssen sich andere Figuren um die Vorbereitung der nächsten Giftgasattacken auf seine Landsleute kümmern. Vorzugsweise machen das dann die „gemäßigten Terroristen“. Die haben aus verschiedenerlei, hier nicht zu diskutierenden Gründen, ein deutlich gesteigertes Interesse daran. Hier sogar in Übereinstimmung mit gewissen Interessen aus westlichen Kreisen, dass Assads Giftgaseinsätze ja nicht versiegen.

Das ganze wird um so dringender, als dass sich die USA, Großbritannien und Frankreich wohl schon seit geraumer Zeit auf die dafür ausgelobten Vergeltungsmaßnahmen vorbereitet haben. Das kann man hier bei einem veritablen Feindsender nachlesen: Russlands Verteidigungsministerium warnt vor C-Waffen-Provokation in Syrien … [RT-Deutsch]. Da diese Protagonisten ihre „Vergeltungskapazitäten“ in der Region ja nicht ewig vorhalten können, das wird viel zu teuer, muss Assad jetzt zeitnah mal wieder sein Volk mit Giftgas malträtieren. Bedauerlicherweise ist das ja auch die einzige rote Linie die man für Syrien gezogen hatte. Wie blöd ist denn das?

Es müssen neue Vergeltungskriterien her

Hätte man diese Vergeltungsschläge beispielsweise dafür ausgelobt, wenn Assads Ehefrau Brustkrebs bekommt, dann hätte man Syrien schon seit Wochen unter Dauerfeuer haben können. Immerhin hat sich auch FeindBILD entsprechend hervorgetan und bemühte sich mit dieser Schlagzeile hier: Bestie Assad bangt um seine Frau … [Sputnik], eine Stimmung zu schaffen, wie wir sie sonst vielleicht noch aus Ghostbusters kennen. Nach Ansicht der BILD kann die „Assad Hatz“ wohl einen ähnlichen Unterhaltungswert entfachen. Ob die erwähnte Schlagzeile eine ähnlich durchschlagende Wirkung bei den Lesern hätte erzielen können, wäre da die Frau von Macron oder Trump in der Weise erwähnt worden? Nun, das bleibt Theorie, da allein FeindBILD weiß wer Monster ist und wer nicht.

Es wäre einfach sinnvoll gewesen für das westliche Vergeltungsschema eine andere Logik zu finden. Zumindest eine solche Logik, die etwas mehr Variabilität bei den wohlfeilen Vergeltungen böte. Kriterien eben, die man dem Despoten sonst von außen andichten muss, weil der selber viel zu beschäftigt ist die form- und fristgerecht für die Vergeltungsschläger zu liefern. Diese Steifheit legt ja auch die gemäßigten Terroristen in ihren Assad’schen Ersatzhandlungen viel zu sehr fest. Das hat bislang wohl noch niemand bedacht. Sowas rächt sich sehr schnell, weil auch die blödesten unter den KonsumEnten schnell feststellen, dass da irgendwas inszeniert ist. Vermutlich hat man gehofft, dass der IQ hierzulande schneller sinkt, um es weiterhin bei so billigen Inszenierungen belassen zu können.

Wird sich Assad bei den Geheimdiensten bedanken?

In dem zuvor verlinkten Artikel eines Feindsenders klang bereits an, dass die gemäßigten Terroristen in ihren Bemühungen von den westlichen Geheimdiensten unterstützt werden könnten. Letztlich würde sich auch Israel über eine großflächige Destabilisierung Syriens riesig freuen. Deshalb können wir bei diesem Vorgang ohne Umschweife wieder von einer Win-Win-Situation schreiben. Assad kann wie gewohnt weiter sein Volk mit Giftgas niederhalten, dafür können dann die westlichen Gutmensch-Nationen zum wiederholten Male ihren vom Verfallsdatum bedrohten Bombenschrott auf Syrien entsorgen und so auch gleich noch allerhand Syrer umbringen, um Assads Ziele weiter voranzutreiben. Zur Belohnung wird Israel späterhin die Golanhöhen dauerhaft einkassieren. Schließlich wird das von den Palästinensern geraubte Land für ein Groß-Israel einfach nicht reichen.

Mit Ausnahme der getöteten und vertriebenen Menschen in Syrien können sich also alle daran Beteiligten an ihren grandiosen Erfolgen erfreuen. Diesbezüglich wäre es wünschenswert, dass der Westen etwas offener und direkter zu seinen Zielen steht. Da scheint es noch Hemmungen zu zu geben. Das erhöhte in jedem Fall die Wahrscheinlichkeit, dass sich Baschar al-Assad späterhin offiziell bei den klugen Köpfen dieser Geheimdienste bedanken könnte. Aufgrund der vorliegenden Fakten ist unbedingt davon auszugehen, dass Assad sehr zeitnah wieder mit Giftgas gegen sein Volk losschlägt. Schließlich wollen auch die US-Spezialschiffe schnell wieder in ihre Heimathäfen und das weiß auch Assad.